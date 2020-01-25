«Напишите мне»: как Джаред Лето обманул фанатов

Актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето поделился в Instagram номером своего телефона и призвал поклонников писать ему.

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«Хэй, ребята! Это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я тут подумал, что мы уже давно знакомы и мне стоит дать вам мой номер телефона. Я буду рад получить сообщение от вас. , — обратился Лето на видео.

— Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, как ваши дела. Вот номер — 213.335.2223. Люблю вас, берегите себя».

Фанаты принялись писать Лето, но без подвоха не обошлось. В ответ на письменные сообщения бот прислал всем одинаковые фотографии артиста.

«Любопытно, сколько еще миллионов людей получили эту же фотографию Джареда Лето после того, как он поделился номером со своими друзьями-поклонниками? Или он персонализирует каждое сообщение? Это особый номер для его толпы фанатов, — написала одна из пользовательниц соцсети. — Сначала я подумала, что это шутка, но сам Джаред (или, возможно, бот) ответил мне! Это сработало! Спасибо тебе за смех, Джаред!»

«Джаред Лето прислал мне свое фото в тот момент, когда я лежала в кровати со своим мужем», — поделилась поклонница музыканта в Twitter.

Jared Leto just texted me a photo of himself while I'm lying in bed with my husband. So there's that. ‍ Hows your Friday going? — Twi - (@wishiwerebella) January 25, 2020

Впрочем, одними сообщениями дело не обошлось: самые смелые отважились позвонить по указанному номеру, но, увы, ожидаемого разговора с кумиром так не произошло. Автоотвечик по ту сторону телефонной трубки хотя и говорил голосом Лето, но предупредил, что его сейчас нет на месте, и посоветовал отправить СМС.

«Набралась смелости и позвонила Джареду. Это сработало. Я чуть с ума не сошла, когда услышала гудки, и удивилась еще больше, когда услышала его голос по автоответчику! Мне просто нужно было услышать его голос. То, как он звучит по телефону. Я знаю, что это просто запись, но не портите мне все впечатление, пожалуйста?» — сообщила девушка.

Finally got the courage to call Jared's community app phone number.

It worked. Freaked out when it rang, freaked out even more when his voicemail answered.

I GOT TO HEAR HIS VOICE. THIS IS WHAT HE SOUNDS LIKE ON THE PHONE.

I know it's automated but don't crush my excitement, ok? — (@JennoVonMarie) January 25, 2020

Ранее вышел первый трейлер фильма про вампира-мутанта «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето в главной роли. Премьера ленты Columbia Pictures запланирована на 31 июля 2020-го. Помимо актера, в ней также снимется британец Мэтт Смит, завоевавший популярность благодаря съемкам в сериале «Доктор Кто». Ожидается, что картина расскажет о становлении популярного среди фанатов комикса персонажа.

Сюжет начинается с того, что герой Лето пытается найти лекарство от редкого заболевания крови. Единственным вариантом спасения Морбиуса от смерти становится опасный эксперимент, в результате которого он вынужден стать кровожадным вампиром.

Впервые этот персонаж появился в 1971 году в выпуске «Человека-паука», посвященном Хэллоуину.

По информации Variety, Лето настолько сильно хотели заманить в проект о вампире, что даже разрешили провести личные встречи с кандидатами на позицию режиссера. В ходе одного из таких мероприятий актер и познакомился со шведским кинематографистом чилийского происхождения Даниэлем Эспиносой, известным по фильмам «Код доступа «Кейптаун» и «Номер 44». После нескольких встреч с Эспиносой Лето решил-таки присоединиться к касту «Морбиуса».

В прошлом году стало известно, что Лето сыграет серийного убийцу в новом триллере «Мелочи» от студии Warner Bros. Выход картины состоится в 2021 году. Режиссером и сценаристом выступит Джон Ли Хэнкок, автор драмы «Невидимая сторона», в 2010-м году претендовавшей на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» (также у картины есть награда Американской киноакадемии в категории «Лучшая женская роль» — она досталась Сандре Буллок).

По данным Variety, главные роли в «Мелочах», помимо Лето, исполнят Дензел Вашингтон и Рами Малек, на счету которых в сумме три «Оскара». Вашингтон сыграет уставшего от жизни помощника шерифа Дика, которому придется объединиться с пафосным лос-анджелесским детективом Бакстером (Малек), — вместе они будут работать над поисками серийного убийцы.