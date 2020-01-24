Платиновый статус: британцы вспомнили о «Тату»

Англоязычная адаптация хита «Я сошла с ума» — «All the Things She Said» — российской группы «Тату» обрела платиновый статус в Британии. Информация об этом отображается на сайте британской ассоциации производителей фонограмм (BPI). Уточняется, что на территории страны было продано свыше 600 тыс. копий сингла.

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Напомним, что нашумевшая композиция в этом году отметит свой двадцатилетний юбилей. Музыкальный коллектив, солистками которого были Юля Волкова и Лена Катина существовал в период с 1999 года по 2011.

В 2003 году в США альбому «200 Km/h In The Wrong Lane» (перевыпуск «200 км/ч по встречной» — «Газета.Ru») был присвоен золотой статус, который означает, что было продано более 500 тыс. копий альбома, но менее 1 млн.

После распада группы пути девушек разошлись — они обе попытались развить свою сольную карьеру, но былого успеха повторить не смогли. В одном из ранних интервью Лена Катина говорила, что ни одна из известных ей версий распада коллектива не соответствует действительности.

«Правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет», — сказала певица.

Вместе с тем Катина никогда не отрицала, что с большой теплотой вспоминает годы своего участия в дуэте. однако, по ее словам, даже спустя многие годы ей не удалось понять, почему у «Тату» была такая «бешеная» популярность в 2000-х. Исполнительница предположила, что в их пользу сыграла острая тема хитов, профессиональная команда и качественная музыка.

Еще в преддверии 2019 года, когда группа отметила свое 20-летие, фанаты спрашивали экс-солисток дуэта в соцсетях о возможном возрождении в честь круглой даты. Однако те дали понять, что не стоит на это рассчитывать.

В августе прошлого года стало известно о том, что Лена Катина развелась со своим супругом, словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. В браке у артистов родился сын, который, по общему решению остался жить с матерью в Москве.

«Решение разойтись ребята приняли не за один день. Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным. Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось. Ради сына остались друзьями. Сашо будет видеть ребенка тогда, когда захочет. Лена обещает не препятствовать их общению», — поделился пиар-директор Катиной Иван Кудрявцев в беседе с изданием «СтарХит».

За несколько месяцев до этого, в жизни 34-летней исполнительницы произошло другое неприятное событие.

В июне Катина сообщила о том, что она и члены ее фан-группы получают послания с угрозами. По словам певицы, это началось после того, как она публично объявила о своем предстоящем выступлении на крупном музыкальном фестивале в Польше.

«Угрозы — не редкость, но именно эти привлекли наше внимание из-за того, что мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить. Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору — всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет», — поделилась артистка.

По словам Катиной, эта жуткая ситуация напоминает ей сюжет фильма «Телохранитель», главную роль в котором исполнила покойная певица Уитни Хьюстон.

«Всякое же бывает. Люди разные, некоторые — с психическими отклонениями. Бывали же всякие случаи, на публичных людей иногда совершают покушение», — подчеркнула певица.

Несмотря на угрозы, Катина приняла решение не отменять выступление на фестивале и написала заявление в полицию.

«Конечно, я поеду и буду работать. Мы отправили всю информацию организаторам — скриншоты с угрозами и фотографию мужчины. Кроме того, я написала заявление в полицию. Теперь у всех есть информация об этом человеке. Мне обещали усилить охрану. Надеюсь, все будет нормально», — поделилась она.