Кино, аниме и манга: гениальные планы Кодзимы

Основатель студии Kojima Productions Хидэо Кодзима и художник компьютерных игр Ёдзи Синкава рассказали о планах на создание фильмов. В последнем номере японского игрового издания Famitsu создателям нашумевшей игры Death Stranding была посвящена огромная статья, состоящая из 30 страниц.

В материал было включено интервью геймдизайнеров, которые признались в желании поработать над аниме и заняться кинопроизводством. По словам Кодзимы, визуальной составляющей новых проектов займется Синкава, который является разработчиком дизайна игр «Metal Gear Solid» и недавней «Death Stranding».

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Также геймдизайнеры заявили об идее вернуться к теме меха (гигансткие роботы), которую они подробно раскрыли в культовой серии «Metal Gear Solid». Еще одним планом Кодзимы является разработка коротких эпизодических игр, которые будут выходить между крупными проектами вроде «Death Stranding». Эта игра стала первой работой геймдизайнера после ухода из компании Konami Digital Entertainment, где он проработал несколько десятилетий. Релиз Death Stranding состоялся 8 ноября, а среднее время ее прохождения составляет 70 часов.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире на месте бывших США и представляет собой экшн с открытым миром и мультиплеерными функциями. Главным героем «Death Stranding» является Сэм Портер-Бриджес, работающий курьером ценных грузов между изолированными городами. На этого персонажа возложена миссия по объединению оставшихся в живых людей, в то время как человечеству из-за взрывов неизвестной природы и вторжения потусторонних существ грозит полное вымирание. Помимо ценных посылок курьер переносит необходимые в дороге вещи, включая лестницы, оружие, тросы и даже сменную обувь. Одним из мешающих Портеру-Бриджесу факторов является «темпоральный дождь», который в горах превращается в «темпоральный снег» — эти осадки постепенно разрушают багаж героя и построенные им объекты. В создании игры приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен и Леа Сейду, а также режиссеры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн, которые сыграли второстепенных персонажей.

В октябре Кодзима приезжал в Москву, чтобы лично презентовать «Death Stranding» россиянам на крупной выставке интерактивных развлечений. Параллельно с этим разработчик познакомился с достопримечательностями столицы и опубликовал в Instagram фото с Красной площади, а также побывал на шоу «Вечерний Ургант».

На передаче геймдизайнер признался, что, вопреки распространенному в России мему, он не считает себя гением, но надеется им стать. В ответ на просьбу ведущего Ивана Урганта озвучить собственный «список гениев» Кодзима отметил заслуги советского режиссера Андрея Тарковского.

«Вокруг меня очень много талантливых людей, и мне очень сложно выбрать кого-то одного, ведь они все по-своему гениальны, особенно те у кого я учился, те, кем я вдохновлялся. Например, Тарковский. Многие — в том числе российские — артисты, писатели, деятели искусства произвели определенное влияние на меня. Для меня гении — это именно они», — сказал японец.

Зацепившись за тему отечественного кино, Ургант попросил Кодзиму назвать российского актера, который мог бы поучаствовать в создании его следующей игры. Ведущий предложил геймдизайнеру три варианта — Алексей Серебряков, Никита Михалков и Леонид Ярмольник. Вежливый японец не стал обижать ни одного из «кандидатов» и заявил, что утвердил бы всех троих. В конце передачи Ургант пригласил гостя на бой в рамках известного файтинга «Street Fighter». Несмотря на победу в поединке, Кодзима признался, что он «редко играет в драчки».

В первую очередь 56-летний геймдизайнер известен как создатель серии «Metal Gear» — с 1987 года вышло 20 игр в легендарной вселенной.