«Это было всегда»: Швайгер обвинил США в политическом лицемерии

Немецкий актер Тиль Швайгер обвинил США в противодействии сближению Германии и России. Об этом он заявил в рамках шоу телеведущего Маркуса Ланца, куда он пришел с целью представить свой новый фильм под названием «Die Hochzeit» («Свадьба»).

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Данное заявление 56-летний артист сделал в рамках обсуждения президента США Дональда Трампа. По мнению звезды фильма «Достучаться до небес», у Штатов «всегда был принцип», построенный на желании помешать сближению России и Германии.

«Демократ ли это или республиканец — все равно, ведь у американцев всегда был этот принцип. И звучит он так: мы должны помешать сближению Германии и России», — заявил актер.

Когда речь зашла о выступлении Трампа на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе, Швайгер подчеркнул, что считает политика «невыносимым», однако признал, что тот «говорит правду». «Он невыносим. Но нужно признать, что он говорит правду», — сказал немец.

Объясняя данный тезис, артист добавил, что имел в виду искренность Трампа в его позиции, что «Америка — прежде всего». «Речь не о фейковых новостях, которые он распространяет. Но он был первым, кто сказал об этом [что Америка — прежде всего] открыто», — заключил Швайгер.

По информации портала Watson, зрители, находившиеся в студии, встретили речь актера с воодушевлением, выразив свою солидарность с мнением Швайгера аплодисментами.

О необходимости налаживания отношений между Германией и Россией артист говорил и ранее. В частности, в 2017 году он называл «несправедливым» то, что «американская экономика извлекает выгоду из санкций против российских фирм».

«У меня есть в России друзья, они страдают от конфликта и санкций. Я считаю несправедливым, что американская экономика извлекает выгоду из того, что мы принимаем санкции против российских фирм», — цитирует его RT со ссылкой на Rheinische Post.

Он также признавался, что не поддерживает предложение лидера либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера «отложить вопрос по Крыму».

«По его словам, хорошие отношения с Россией в наших интересах. А санкции всего лишь обслуживают экономические интересы США», — пояснил актер.

Согласно Швайгеру, российский менталитет «гораздо ближе» немецкому, чем американский.

«Сколько войн после Второй мировой разожгла Россия — и сколько Америка? У кого больше военных баз? Кто в этом мире настоящий агрессор? Никто не призывал к санкциям, когда США вторглись в Ирак, в результате чего они дестабилизировали весь Ближний Восток. Америка на первом месте, а все беды достаются нам», — посетовал Тиль.

Летом этого года Швайгер опубликовал в своем инстаграме мем, высмеивающий министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На картинке политик была представлена в образе домохозяйки или уборщицы, тогда как глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и министр обороны США Марк Эспер были изображены в классических костюмах. Позднее в комментарии Bild он рассказал, что нашел данный коллаж в интернете и посчитал его «смешным».

«Это говорит само за себя», — добавил немец.

Тиль Швайгер, родившийся во Фрайбурге в 1963 году, наиболее известен по роли Мартина Бреста в криминальной комедии Томаса Яна «Достучаться до небес», за которую он, к слову, удостоился приза Московского международного кинофестиваля. Также он снимался в таких проектах, как «Где Фред?», «Бесславные ублюдки» и «Значит, война». Помимо этого, артист срежиссировал несколько фильмов, включая картины «Босиком по мостовой», «Красавчик», «Красавчик 2» и «Мед в голове».

Добавим, что в 2016 году фильм со Швайгером «Безбашенный Ник» запретили на Украине. Данное решение было принято по той причине, что в ленте, действие которой разворачивается на территории России, присутствовал положительный образ работника ФСБ.

«По сюжету у героя Швайгера украли дочь, вырезали ей почку и отправили почему-то в Москву. Он ищет ее, оказывается в Москве — и в итоге «доблестный майор ФСБ» спасает ситуацию. Мы сегодня этот фильм обсуждали, и закон четко говорит о том, что мы должны запретить его, несмотря на то, чей это продукт. Если там есть положительный образ сотрудника правоохранительных органов РФ, то мы должны запретить», — приводит слова заместителя председателя госкино Украины Сергея Неретина «360».