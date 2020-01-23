Добрался до кино: Китай потерял $1 млрд из-за коронавируса

Коронавирус добрался до кинотеатров — сразу несколько крупных премьер, выход которых был запланирован в первый день китайского Нового года, 25 января, решили отложить, передает The Hollywood Reporter. Предполагалось, что предстоящие выходные по традиции принесут прокатчикам внушительную кассу — до $1 млрд.

Источники издания сообщили, что решение перенести дату релизов было принято несколькими крупными китайскими студиями. В связи со вспышкой коронавируса жителей призывают не ходить в места массового скопления людей, в том числе торговые центры и кинотеатры.

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В преддверии главного и самого продолжительного праздника в КНР местные власти перенесли выход голливудских фильмов, предоставив места в кинотеатрах для отечественной продукции. Среди наиболее высокобюджетных проектов, премьера которых в ближайшее время в итоге не состоится, были третья часть франшизы «Детектив из Чайнатауна», новогодняя комедия «Затерянные в России», ставшая частью трилогии режиссера Сю Чжэнь («Затерянные в Тайланде», «Затерянные в Гонконге»), гонконгский «Прыжок» и многие другие.

По информации THR, в среду, 23 января, предварительные продажи составили уже $52 млн. В свою очередь Deadline сообщил о $77 млн. Лидером по предпродажам стал «Детектив из Чайнатауна 3». Предыдущая часть заработала в 2018 году $544 млн. Представители фильма уже выступили с официальном заявлением, в котором пообещали возместить стоимость билетов на сеансы.

«Безопасность и здоровье — это наше общее желание, и перед лицом эпидемии мы объединились, чтобы преодолеть эти трудности», — говорится в обращении. Компания добавила, что новая дата премьеры будет объявлена ​​позже.

Фантастический блокбастер прошлого Нового года — «Блуждающая Земля», снятый режиссером Франтом Куо по одноименной повести Лю Цысиня, заработал в итоге грандиозные $671 млн. Следуя этому примеру, китайские аналитики были настроены оптимистично в отношении и текущих новинок, прогнозируя устойчивый рост сборов и множество новых рекордов.

По данным китайского телеканала CGTN, число заразившихся новым коронавирусом выросло до 617 человек. Больше всего людей заболели в провинции Хунбэй — 444.

31 декабря в ее административном центре городе Ухань впервые был выявлен случай заражения новым коронавирусом. Сейчас Ухань закрыт на въезд. В этом же городе были зарегистрированы 17 случаев летального исхода, о которых известно на данный момент.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил на брифинге, что китайские власти обеспечат права туристов, оказавшихся в Ухане. На вопрос о том, могут ли иностранцы свободно перемещаться за пределы города, политик сообщил, что этот вопрос находится в компетенции местных властей, и конкретные действия нужно согласовывать с ними.

Согласно исследованиям Journal of Medical Virology, поначалу основная часть госпитализированных пациентов была сотрудниками или покупателями на местном оптовом рынке морепродуктов. Также там продавалось мясо других съедобных животных — крыс, барсуков, верблюдов, птиц, рептилий. Изначально предполагалось, что вспышка связана с остальными продуктами, поскольку о коронавирусе, поражающем морских животных, было неизвестно.

В конце января первый случай заражения был зафиксирован в США. Пострадавшим оказался мужчина, прилетевший в Штаты из города Ухань. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Представители здравоохранения отмечают, что риск распространения вируса в стране до сих пор небольшой, поэтому не стоит паниковать.

Как писали СМИ, 22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково с подозрением на коронавирус. Однако этот диагноз не подтвердился.