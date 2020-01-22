После дель Торо: Абрамс возьмется за «Темную лигу справедливости»

Студия Джей Джей Абрамса Bad Robot заключила контракт с компанией Warner Media, согласно которому выпустит фильм и сериал по мотивам серии комиксов DC «Темная лига справедливости», сообщает Deadline. По слухам, сделка находится на этапе переговоров — каких-либо подробностей о потенциальных проектах или персонажах пока нет.

Уточняется, что руководитель отдела фильмов Ханна Мингелла и глава телевидения Bad Robot Бен Стивенсон встретятся в ближайшее время со сценаристами и обсудят, кто из героев получит собственный проект. Пока не известно, будет ли сам Абрамс принимать участие в разработке.

Его последний фильм — «Звездные войны: Скайуокер. Восход» студии Disney в 2019 году принес миллиардную кассу — такого грандиозного результата лента достигла меньше, чем за месяц с момента выхода на экраны.

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В настоящее время Абрамс ищет шоураннеров для своей научно-фантастической драмы «Демимонд» («Demimonde») для телеканала HBO. По сюжету семья попадает в аварию, в результате которой мама впадает в кому, а ее дочь и муж переносятся в неизвестный мир. О шоу стало известно в 2018 году, с тех пор деталей о нем не появлялось.

Команда «Темная лига справедливости» впервые встречается в комиксах в 2011 году. В лигу героев, обладающих магией и оккультными способностями, входят Джон Константин, Мадам Ксанаду, Мертвец, вампир Эндрю Беннет, Шейд, изменяющийся человек, Затанна и другие.

Проект студии Абрамса — не первая попытка экранизировать «Темную лигу справедливости». До 2015 года разработкой картины занимался Гильермо дель Торо, а после его ухода был нанят Даг Лайман, режиссер «Граней будущего». Однако и он вскоре забросил работу над проектом. Позднее СМИ писали, что студия рассматривала в качестве кандидатов на пост Андреса Мускетти и Дамиана Сифрона. В 2017 году режиссер Джей Олива выпустил мультфильм «Темная Вселенная» на основе работ автора комиксов Питера Миллигана.

Различные члены команды также становились героями отдельных проектов. В 2005 году о Джоне Константине сняли ленту «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом в главной роли. Его сборы составили $231 млн. В фильме персонаж был экзорцистом и медиумом, а в оригинальных комиксах — детективом, расследующим дела, связанные с мистикой и сверхъестественным. В 2014 году NBC выпустил сериал «Константин», в котором сыграл Мэтт Райан.

В сентябре прошлого года Warner Media анонсировал сделку с Джей Джей Абрамсом и его компанией Bad Robot.

Официально сумма не разглашалась, но источники Variety уточняли, что речь шла о $500 млн. В рамках контракта компания продюсера «Остаться в живых» будет работать над фильмами, сериалами и играми — для последних в июне 2018 года она открыла подразделение при поддержке Warner Bros. Interactive.

»[Глава AT&T и гендиректор Warner Media] Джон Стэнки просто снес нас своими планами… Каждая компания – это набор людей, и здесь собрались самые лучшие люди», — сказал Абрамс.

Он не стал раскрывать все подробности переговоров, однако выразил волнение в связи с запуском пилотной версии своей научно-фантастического драмы «Демимонд».

Абрамс управляет Bad Robot вместе со своей женой Кэти Макграт, которая занимает должность генерального директора компании, с момента ее основания в 1998 году. В 2006-м компания подписала договор с Paramount Pictures и Warner Bros. Television на $60 млн. Срок действия контракта истек в 2018 году; в это время было объявлено, что Bad Robot уйдет из-под крыла Paramount, входящей в состав конгломерата Viacom. Самыми известными проектами Bad Robot за эти годы стали франшизы «Стар Трек» и «Кловерфилд», а также сериал «Мир Дикого Запада».