«Заслужила»: Пугачевой простили выезд на перрон вокзала

Полиция признала законной действия народной артистки СССР Аллы Пугачевой, когда она летом прошлого года въехала на автомобиле на платформу Рижского вокзала, сообщает Telegram-канал Mash. Появившееся тогда в сети видео возмутило общественность, после чего адвокат Александр Сергеев инициировал проверку поступка Примадонны в правоохранительных органах.

Согласно расследованию МВД, Maybach певицы в сопровождении микроавтобуса двигался по техническому перрону и не мог причинить беспокойство пассажирам.

Судя по всему, требование Сергеева пригласить исполнительницу на допрос, а допустивших инцидент сотрудников полиции — наказать, не было удовлетворено.

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Видео и фотографии торжественного прибытия Аллы Борисовны к поезду были опубликованы одним из ее фан-пабликов в Instagram. На снимках видно, как Пугачеву подвезли на черной иномарке прямо ко входу в вагон. Личный водитель открыл дверь, и из автомобиля вышла артистка в солнцезащитных очках и в ярко-желтом тренче. Она осторожно осмотрелась по сторонам и медленно направилась к вагону в сопровождении помощника.

«Проводили в Юрмалу», — уточнили поклонники звезды в описании к видео.

Львиная доля подписчиков фан-сообщества выразила возмущение поведением знаменитости, обвинив ее в нарушении норм общественного порядка.

«А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?», «А если все будут на машине к вагону подъезжать?» — возмутились пользователи Instagram.

Согласно маршруту поезда, Пугачева побывала в Риге, откуда отправилась в Юрмалу. Уже много лет исполнительница вместе с семьей проводит там время.

Представители пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов тогда обозначили готовность проверить действия сотрудников Рижского вокзала в Москве, писал канал «360». Несмотря на то, что певица подъехала к вагону со стороны технической платформы, куда закрыт доступ пассажирам, «подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы».

В связи с этим в пресс-службе вокзалов заверили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.

Позже на травлю артистки в соцсетях отреагировала супруга народного артиста России Ильи Резника Ирина Романова. Встав на сторону Пугачевой, она заявила, что преследование Примадонны является провокацией, организованной «после мерзкого пиара Алибасова».

«Не знаю, какие на это причины. Или певицы, которым нужны гастроли, напуганы новостями [о туре Пугачевой] и заказали при помощи своих спонсоров эту провокацию. После мерзкого пиара Бари Алибасова все возможно», — цитирует супругу Резника сайт kp.ru.

Романова подчеркнула, что Алла Борисовна не совершила ничего предосудительного, и в силу возраста и высокого статуса заслужила право подъехать к поезду на автомобиле.

«Что совершила из смертных грехов «наше все»? Украла миллиарды бюджета? Совершила преступление против человека или животного? Нахамила? Что случилось? Она что, первый раз подъезжает к поезду? Она что, молода и здорова так, как эти певички, требующие авто к трапу, ничего не сделавшие для СССР, для России, как Алла Борисовна?» — возмутилась женщина.

Журналистов, которые освещают подобные темы, супруга Резника окрестила «киллерами», которые виновны в нервных срывах известных людей. В качестве примера она привела историю своего мужа, который подвергся травле после выезда на разделительную полосу на Кутузовском проспекте в Москве.

Позже ситуацию прокомментировала телеведущая Алена Водонаева изданию «7 дней». По ее словам, право на такой проезд может быть только у скорой помощи, пожарной службы и полиции, а знаменитостям и политикам следует попадать на поезд в общем порядке.

«Мне бы хотелось, чтобы наши звезды так объединялись ради защиты тех, кому она действительно нужна», — сказала Водонаева, которую возмутила поддержка звезд в адрес Пугачевой.