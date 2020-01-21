«Делает меня диким»: 74-летний продюсер женился на Памеле Андерсон

Голливудская звезда Памела Андерсон и кинопродюсер Джон Питерс поженились на закрытой церемонии в Малибу 20 января. Более 30 лет назад они уже начинали жить вместе, а несколько месяцев назад воссоединились и держали держали свой роман в секрете. Об этом пара рассказала порталу The Hollywood Reporter.

«Повсюду красивые девушки. Я мог бы найти себе избранницу, но в течение 35 лет я хотел видеть рядом с собой только Памелу. Она делает меня диким в хорошем смысле этого слова и вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает», — отметил Питерс.

Влюбленный продюсер добавил, что 52-летняя Андерсон «до сих пор не понимает своего полного потенциала, и ей еще предстоит светить по-настоящему».

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«В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно», — подчеркнул 74-летний избранник звезды.

Для обоих супругов этот брак стал пятым. Ранее мужем Андерсон был рокер Томми Ли, от которого у нее есть двое взрослых сыновей. Также она состояла в браке с Кидом Роком и дважды выходила замуж за Рика Саломона. Совсем недавно она жила в Марселе со звездой французского футбола Адилем Рами.

Личная жизнь Питерса была не менее насыщенной: с 1967 по 1974 год он состоял в браке с актрисой Лесли Энн Уоррен, но знакомство с Барбарой Стрейзанд в 1973-м разрушило семью, в которой родился сын Кристофер.

Тогда Питерс работал парикмахером звезды, потом стал ее любовником, а затем переквалифицировался в продюсера фильма «Звезда родилась» с ней в главной роли. В апреле 2017 года он занялся продюсированием ремейка этого фильма, режиссером которого стал Брэдли Купер.

«Мне никогда не доверяли продюсировать все эти фильмы, управлять студией Sony, я пришел с улицы и стал президентом компании, — говорил он. — К этому всегда относились негативно. Меня называли «Парикмахер Джон». Когда я становился старше, я встречал людей — нормальных людей — в лицах которых я видел уважение. Люди ценили ту боль и страдания, которые я испытал. Потому что когда ты занимаешься тем, чем занимался я, тебе приходится страдать. Мне было страшно. Я испытывал страх каждый день».

Также Питерс был женат на продюсере Кристине Форсайт-Питерс, которая присутствовала на его свадьбе с Андерсон в Малибу со своими дочерьми Кейли и Скай. Его дочь Кендил и сыновья Андерсон Брэндон и Дилан тоже посетили торжество.

Впервые Питерс и Андресон встретились в середине 1980-х годов в особняке журнала Playboy. В то время она была любимицей основателя мужского издания Хью Хефнера и появлялась на обложках 14 раз. За все время существования Playboy ни одна модель не побила этот рекорд.

«Я вошел и увидел этого маленького ангела, сидящего в баре. Это была Пэмми. Ей было около 19 лет. Я знал, что она будет большой звездой. В итоге мы стали жить вместе. Конечно, Хефнер любил ее и видел ее красоту. Памела была девушкой, которая выглядела великолепно даже без макияжа.

Она была очень умна и крайне талантлива. Я пытался отговорить ее от откровенных съемок для Playboy. Я сказал ей: «Не играй в Playboy. Сосредоточьтесь на серьезной карьере», а она ответила: «Вы с ума сошли», — рассказал Питерс.

В 90-е он оплатил Андерсон уроки актерского мастерства, танцев и курсы по постановке голоса. Благодаря его помощи знаменитость снялась в сериале «Спасатели Малибу», который сделал ее мировым секс-символом, а затем получила роли в фильмах «Знак Дракона», «Игра в полицейских» и «Умри со мной». Всего она приняла участие в съемках 47 фильмов и сериалов.

Несколько десятков лет назад Питерс и Андерсон расстались, потому что девушку смущала большая разница в возрасте. В комментарии THR продюсер вспомнил о том, как говорил ей, что «через 30 лет разница в возрасте не будет так много значить».

Влюбленная Андерсон подтверждает эти слова, посвящая своему мужу стихи в Instagram. В своих произведениях она отмечает преданность и поддержку Питерса, который помогал ей на протяжении всей жизни.