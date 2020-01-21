«Дети смотрят? Извините»: Гуф попросил привезти ему наркотики

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, добрался до Москвы после пересадки в Абу-Даби. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

«Сейчас, по моей информации, он уже прилетел [в Москву]», — сказал Жорин днем 21 января. Он добавил, что ничего не знает о возможных планах на лечение Долматова в клинике для наркозависимых.

Также «Газета.Ru» дозвонилась до концертного директора Гуфа Эдгара, но он заявил, что «давать интервью не будет и комментировать тоже».

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Приехав в Москву, Долматов снова обратился к бронзовому призеру Олимпийских игр по дзюдо и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Носову через трансляцию в Instagram. Пользователи записали стрим и опубликовали его на YouTube. В полном нецензурных слов видео Гуф снова пригласил Носова на встречу и предположил, что тот не случайно оказался на Пхукете в одно время с ним.

«Дмитрий Носов, привези травки мне домой, а? — попросил Гуф. — Дети смотрят? Извините, дети».

Накануне рэпер летел домой после отдыха в Таиланде и, согласно СМИ, был задержан в аэропорту столицы Арабских Эмиратов за дебош на борту самолета. Однако позднее Жорин сообщил ТАСС, что музыкант опроверг эту информацию.

«Мне удалось только что связаться с Гуфом по телефону. В ходе нашей беседы он опроверг информацию об инциденте, которая появилась сегодня в СМИ, и заявил, что она не соответствует действительности. С ним все нормально, и он ждет вылета в Москву», — сказал он.

Согласно источнику издания Super, после того, как отдыхавший в Таиланде музыкант записал скандальное видеообращение и потерял свой телефон, за ним прилетели его сестра Ольга и концертный директор Эдгар. Потом они якобы собрались определить Долматова в клинику для наркозависимых и выбирали между московской и израильской больницами.

Лишившись смартфона и платежной карты, 41-летний артист через Instagram-аккаунт своей сестры попросил подписчиков выслать ему деньги на жизнь. В ответ на осуждающие комментарии хозяйка страницы вступилась за брата.

«Нет в этом ничего катастрофического! Это нормально — просить о помощи! Кто кинул — спасибо. Кто хотел кинуть, но не смог, — спасибо», — написала Ольга.

Незадолго до приезда близких в Таиланд Гуф опубликовал агрессивное видеообращение к Носову, который также находился в этой стране. Через Instagram артист в нецензурной форме обвинил заслуженного мастера спорта в «разрушении его семьи» и вызвал его на поединок. По словам Гуфа, у него с Носовым остался «недовыясненный вопрос». Судя по всему, речь шла о задержании рэпера в Красноярске несколько лет назад сотрудниками ФСКН при поддержке активистов движения Носова «Антидилер». Согласно СМИ, в крови Долматова были обнаружены следы наркотиков, за что его на несколько дней поместили в места лишения свободы.

«Может, ты мне наркоты подкинешь здесь? Ты мне давно дорогу перешел, я хочу знать, где я тебе перешел дорогу настолько, что ты захотел меня лишить всего будущего? Я сидел в этом вашем [чертовом] Красноярске из-за вашего Дмитрия Носова, и я [уничтожу] его [полностью] за всю ту [фигню], что он сделал мне и Слиму», — пообещал Гуф.

Комментируя слова Долматова, Носов заявил, что не будет отвечать на «вызовы наркомана», и пожелал ему скорейшего выздоровления от пагубной зависимости.

«Наркоман Гуф опять «наширялся» и чего-то хочет. Но я не реагирую на «вызовы» наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела. Мужчина стоит столько, сколько весит его слово. Любой желающий может приехать ко мне на тренировку и продемонстрировать свои способности», — написал 39-летний спортсмен в Instagram.

Музыкант прилетел в Таиланд в начале января с девятилетним сыном, рожденным в браке с блогером и телеведущей Айзой Анохиной. После двух недель отдыха Долматов опубликовал в Instagram фотографию, на которой он провожает мальчика в аэропорту. Тогда же Анохина сообщила своим подписчикам о том, что испытывает проблемы в нынешнем браке из-за выходок Гуфа. По словам девушки, после расставания с Долматовым прошло уже почти семь лет, но ее соцсети до сих пор разрываются от вопросов о рэпере.