Не «Джокером» единым: фильмы по комиксам и «Оскар»

«Проклятый путь» («Road to Perdition»); Сэм Мендес; 2002

Как отметили на «Оскаре»: шесть номинаций, включая «Лучшую мужскую роль второго плана», статуэтка за операторскую работу. Какой фильм был назван лучшим: «Чикаго»

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Основанную на графической романе Макса Аллана Коллинза и Ричарда Пирса Рейнера гангстерскую ленту снял Сэм Мендес — тот самый, который в этом году должен покорить «Оскар» своим «1917». «Проклятый путь» — вторая большая работа талантливого режиссера (после знаменитой «Красоты по-американски») и в то же время одна из лучших. Это красивое и антуражное кино с великолепной музыкой, картинкой и актерским составом (Том Хэнкс, Тайлер Хэклин, Пол Ньюман, Джуд Лоу, Дэниэл Крэйг), в котором гангстерская тема по сути идет лишь фоном. Основная драматургия здесь завязана на отношениях между отцом и сыном.

close Кадр из фильма «Проклятый путь» (2002) Кадр из фильма «Проклятый путь» (2002) imdb

«Человек-паук» («Spider-Man»); Сэм Рэйми; 2002

Как отметили на «Оскаре»: номинации «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты». Какой фильм был назван лучшим: «Чикаго»

История Питера Паркера, рассказанная Сэмом Рэйми, — до сих пор непревзойденный канон полнометражных фильмов о Человеке-пауке. Несмотря на то что лента (и трилогия в целом) едва ли не дальше других отошла от оригинального комикса Стэна Ли и Стива Дитко в плане настроения и «взрослости» (а также некоторых второстепенных деталей, включая паутину, — изначально персонаж не мог выпускать ее без специальных приспособлений), именно она стала одновременно и лучшей экранизацией, и самой достойной «Оскара». Случилось это во многом из-за авторского подхода постановщика и мрачной атмосферы, которая не позволила картине стать сугубо развлекательной, — в этом плане «Паук» Рэйми куда более походил на нолановского «Бэтмена», чем на первоисточник, где и юмор встречался заметно чаще, и полутона были посветлее, да и в самом Питере «дружелюбный сосед» виделся чуть отчетливее. Свою роль в общем успехе сыграл и практически идеальный каст: Тоби Магуайр (Человек-паук), Кирстен Данст (Мэри Джейн Уотсон), Уиллем Дефо (Зеленый гоблин), Джеймс Франко (Гарри Озборн) со снайперской точностью попали в образы, задуманные авторами.

close Кадр из фильма «Человек-паук» (2002) Кадр из фильма «Человек-паук» (2002) imdb

Как отметили на «Оскаре»: никак. Какой фильм был назван лучшим: «Властелин колец: Возвращение короля»

Выйди «Олдбой» в 2019-м, он бы точно попал в номинанты «Оскара» — не исключено, что и в категории «Лучший фильм». Однако в нулевых даже такое великое азиатское кино в Американской академии кинематографических искусств и наук старались не замечать, в результате чего лауреат Каннского кинофестиваля пролетел мимо всех номинаций, включая «Лучший фильм на иностранном языке» (а это уже совсем преступление). Спустя десятилетие после премьеры драматического триллера — будто бы нехотя признавая гениальность творения Пак Чхан-ука — западная киноиндустрия разразилась не самым плохим (но при этом достаточно проходным) ремейком с Джошом Бролином, Элизабет Олсен, Сэмюэлем Л. Джексоном и Шарлто Копли в главных ролях.

close Кадр из фильма «Олдбой» (2003) Кадр из фильма «Олдбой» (2003) imdb

«Темный рыцарь» («The Dark Knight»); Кристофер Нолан; 2008

Как отметили на «Оскаре»: восемь номинаций на «Оскар», статуэтки за мужскую роль второго плана и монтаж звука. Какой фильм был назван лучшим: «Миллионер из трущоб»

Монументальный боевик Кристофера Нолана и поныне называется многими лучшим фильмом по комиксам в принципе. Причины этого скрыты и в магии имени режиссера, и общем серьезном — отличном от «марвеловского» — настрое картины, и том факте, что в «Темном рыцаре» Хит Леджер исполнил одну из последних (и одну из лучших) ролей в своей славной карьере. Справедливости ради, при более тщательной оценке блокбастера в нем можно отыскать парочку изъянов — например, достаточно комичные драки (особенно на фоне выдающейся игры Леджера, нашедшего в своем персонаже золотую середину между «комиксностью» и реалистичностью), а также излишнюю патетичность, которая сочится буквально из каждого кадра. Однако в совокупности вторая часть трилогии про Бэтмена представляет собой почти эталонный голливудский экшн с элементами драмы — и до выхода «Джокера» именно его можно было считать самой достойной «Оскара» экранизацией комиксов. Что подтверждает и число номинаций — пускай и без попадания в основную.

close Кадр из фильма «Темный рыцарь» (2008) Кадр из фильма «Темный рыцарь» (2008) imdb

«Железный человек» («Iron Man»); Джон Фавро; 2008

Как отметили на «Оскаре»: номинации «Лучший монтаж звука» и «Лучшие визуальные эффекты». Какой фильм был назван лучшим: «Миллионер из трущоб»

Блокбастер Джона Фавро — без сомнения, один из важнейших фильмов нулевых, предопределивший развитие индустрии на долгие годы вперед. Крепкий супергеройский боевик, который может похвастаться, пожалуй, лучшим выбором исполнителя главной роли в истории жанра (если сейчас Железный человек причисляется к самым известным персонажам «Марвел», то до перевоплощения Роберта Дауни-младшего в Тони Старка его максимум называли одной из звезд второго плана в вымышленной вселенной — да и то с натяжкой), лег в основу той самой диктатуры «диснеевской» Marvel Studios, которая спустя время обернулась оккупацией «Мстителями» топ-10 бокс-офиса всех времен и народов со всем из этого вытекающим. Конечно, в 2020-м первый фильм о заносчивом миллионере в «читерном» костюме не кажется чем-то особо примечательным, однако на момент премьеры «Железный человек» выглядел идеальным примером развлекательного жанрового кино, которое тогда еще не успело всем надоесть, — отличные спецэффекты, запоминающийся харизматичный персонаж и отсутствие ощущения, что ранее ты это все уже неоднократно видел, делали свое дело на «5+».

close Кадр из фильма «Железный человек» (2008) Кадр из фильма «Железный человек» (2008) imdb

«Человек-паук: Через вселенные» («Spider-Man: Into the Spider-Verse»); Боб Персичетти, Питер Рэмзи и Родни Ротман; 2018

Как отметили на «Оскаре»: признан лучшим анимационным фильмом года. Какой фильм был назван лучшим: «Зеленая книга»

«Через вселенные» — яркий пример того, как даже в нынешнее время, когда зрители близки к передозировке супергеройскими проектами, можно творить в рамках жанра и получать за это абсолютно заслуженные отзывы и от обывателей, и от критиков. Мультик, признанный Американской киноакадемией лучшим анимационным фильмом года, стал настоящим откровением в плане визуальной составляющей, сумел найти в донельзя затасканном мире Человека-паука по-настоящему интересный сюжет и приправил все это выдающимся саундтреком, в очередной раз доказав, что хип-хоп идеально дополняет супергеройское экшн-кино.

close Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018) Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018) Marvel Entertainment

«Джокер» («Joker»); Тодд Филлипс; 2019

Как отметили на «Оскаре»: номинирован в 11 категориях, включая «Лучший фильм». Какой фильм будет назвал лучшим: узнаем в ночь на 10 февраля по московскому времени

У всех перечисленных фильмов были какие-то особенности, которые изначально не позволяли им рассчитывать на «Оскар» в главной номинации: одни (и таких большинство) представляли из себя слишком развлекательно-стереотипное кино, не имеющее почти никакой смысловой нагрузки, другие — недостаточно яркое или сильное в принципе, наконец, «Олдбоя» банально сняли «не в той» стране, а «Через вселенные» являлся анимацией. Свое «но» есть и у «Джокера», однако это именно тот случай, когда лента, основанная на комиксах, может остаться без самого важного приза в индустрии (вероятность этого можно оценить примерно в 99% — сложно поверить, что триллер Филлипса имеет хоть какие-то шансы в борьбе с обласканными «Паразитами» и «1917») скорее вопреки справедливости.

Истории становления одного из самых популярных суперзлодеев в мире не повезло с западными критиками, которые (пожалуй, справедливо) обвинили фильм в оправдании жестокости и (абсолютно незаслуженно) назвали его расистским, протрамповским и вообще сделанным во благо самолюбию несостоявшихся белых мужчин среднего возраста. На деле же «Джокер» — самая достойная «Оскара» экранизация комиксов вообще. Он, во-первых, стал глотком свежего воздуха для всего жанра, откровенно уставшего от однотипных проектов, одновременно рассказав про сверхпопулярного персонажа и сделав это максимально авторски, необычно и глубоко. По сути весь тот социальный подтекст, за который «Черная пантера» в прошлом году оказалась в числе номинантов премии (топ-10 пранков, вышедших из-под контроля), сыграл против драмы о больном клоуне. В правильном посыле о необходимости быть внимательным к окружающим, какими бы они ни были, здесь зачем-то разглядели политику, расизм, потакание убийцам. Незапятнанными остались лишь актерская игра Хоакина Феникса, который, вероятно, уже дописывает свою речь для «Оскара», и некоторые режиссерские изыски, включая цветовую гамму и выдающуюся в плане напряжения сцену с убийством главным героем своего бывшего коллеги-клоуна.