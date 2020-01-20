Не довезли до рехаба: Гуфа задержали в аэропорту за дебош

В аэропорту Абу-Даби задержали рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, за дебош на борту самолета. В столице ОАЭ направлявшегося в Москву музыканта сняли с рейса и отправили в отделение полиции, передает Super.

Согласно источнику, близкие везли Долматова в клинику для наркозависимых. После того как отдыхающий в Таиланде музыкант записал скандальное видеообращение и потерял свой телефон, за ним прилетели его сестра Ольга и концертный директор Эдгар.

Накануне 41-летний артист утопил смартфон и платежную карту, после чего через Instagram-аккаунт своей сестры попросил подписчиков оказать ему материальную помощь. В ответ на осуждающие комментарии родственница Долматова оправдала его действия.

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«Нет в этом ничего катастрофического! Это нормально — просить о помощи! Кто кинул — спасибо. Кто хотел кинуть, но не смог, — спасибо», — написала Ольга.

За несколько дней до приезда близких в Таиланд Гуф опубликовал в своем Instagram видеообращение к бронзовому призеру Олимпийских игр по дзюдо и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Носову. Музыкант в нецензурной форме обвинил заслуженного мастера спорта в том, что тот «разрушил его семью», и вызвал его на поединок. Отметим, что в это время Носов также отдыхал в Таиланде.

«Дмитрий Носов, это я тебе говорю — Леша Долматов. Я тебя жду там, где я тебя жду. И ты меня найди сам, понял? Я тебя встречу так, как я тебя встречу. Ты на моей земле сейчас. <...> У меня семья из-за тебя разрушилась. Попадись ты мне на глаза, я тебя [изнасилую]. Или [проваливай] в свою Москву, рассчитаемся там. Будь ты депутат, не депутат», — сказал рэпер.

Артист подчеркнул, что у него с Носовым есть «недовыясненный вопрос» — вероятно, речь шла о задержании Гуфа в Красноярске несколько лет назад. Тогда рэпер был дважды задержан сотрудниками ФСКН при поддержке активистов движения Носова под названием «Антидилер». Согласно СМИ, в крови Долматова были обнаружены следы наркотиков, и его держали в заключении на протяжении нескольких суток.

«Может, ты мне наркоты подкинешь здесь? Ты мне давно дорогу перешел, я хочу знать, где я тебе перешел дорогу настолько, что ты захотел меня лишить всего будущего? Я сидел в этом вашем [чертовом] Красноярске из-за вашего Дмитрия Носова, и я [уничтожу] его [полностью] за всю ту [фигню], что он сделал мне и Слиму», — пообещал Гуф.

Комментируя высказывания Долматова, Носов заявил, что не будет отвечать на «вызовы наркомана».

«Наркоман Гуф опять «наширялся» и чего-то хочет. Но я не реагирую на «вызовы» наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела. Мужчина стоит столько, сколько весит его слово. Любой желающий может приехать ко мне на тренировку и продемонстрировать свои способности», — написал 39-летний спортсмен в Instagram.

Также Носов предположил, что наркотики разрушили жизнь Долматова, и пожелал ему «выздороветь».

В начале января музыкант прилетел в Таиланд с девятилетним сыном, рожденным в браке с блогером и телеведущей Айзой Анохиной. После двух недель отдыха Долматов опубликовал в Instagram фотографию, на которой он провожает мальчика в аэропорту и просит авиаперевозчика довезти его до дома «с комфортом». Тогда же Анохина сообщила своим подписчикам о том, что испытывает проблемы в нынешнем браке из-за выходок Гуфа. Она в шутку назвала себя «всероссийской бывшей» и заявила, что живет «с жутким ощущением жизни в клетке своих же решений и ошибок».

«Знаю, что вы все ждете комментария от меня. Мой директ и WhatsApp кипят от вопросов насчет Леши и его поведения. Кто-то смеется, воспринимая это все как шутку, кто-то понимает (таких меньше всего), кто-то упрекает меня, что не иду спасать, хотя я уже сделала все, что могла, и это ничто по сравнению с последствиями, которые будут происходить», — написала экс-супруга Гуфа.

Она подчеркнула, что поддерживает дружеские отношения с отцом своего старшего сына. Напомним, что Долматов и Анохина состояли в браке с 2008 по 2014 год и, согласно СМИ, расстались из-за проблем рэпера с наркотиками.