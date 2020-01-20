«Купюры уничтожить»: дело Натальи Бочкаревой закрыто

Российская актриса Наталья Бочкарева избежала уголовного преследования за найденные у нее ранее 0,69 грамма кокаина, звезде сериала «Счастливы вместе» был назначен штраф в размере 30 тыс рублей, сообщает Telegram-канал Life Shot. Преображенский районный суд Москвы удовлетворил предложение следствия прекратить уголовное дело в отношении артистки в связи с тем, что она признала свою вину и попыталась ее загладить переводом неизвестной суммы в благотворительный фонд. Отмечается, что везение Бочкаревой в первую очередь состоит в том, что в ее деле отсутствуют потерпевшие.

Вместе с тем суд постановил уничтожить изъятые при обыске денежные купюры со следами кокаина.

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Напомним, что инцидент с участием знаменитости произошел в сентябре 2019 года. Тогда в СМИ появились несколько роликов с задержания сотрудниками ДПС женщины, внешностью и голосом очень похожей на Бочкареву. На видео задержанная подтвердила наличие у нее запрещенных веществ. В частности, она сообщила, что хранила кокаин у себя в нижнем белье. Позже концертный директор артистки опровергла все сообщения о задержании и назвала их провокацией.

«Разговаривали с Натальей сегодня несколько раз уже. Она говорит, что все хорошо, она дома с детьми. Это все ложь, это провокация», — сказала она.

В беседе с телеканалом «360» Бочкарева подтвердила слова своего концертного директора.

«Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день. Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова», — заявила знаменитость.

Отмечалось также, что из-за отказа артистки пройти медицинскую проверку суд назначил ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил водительских прав на год и восемь месяцев.

По словам приятеля актрисы Андрея Ковалева, из-за серьезного стресса, связанного с произошедшим, Бочкарева была частично парализована.

«Она лежит в постели, не встает. У нее высокая температура, проблемы с левой частью лица. Все очень не здорово, она почти не говорит. Врачи там, все по плану, все делается, и любящий муж, который занимается ее здоровьем. Я сам хотел в гости приехать, но боюсь, так как сам болею», — сообщил он.

Согласно сведениям СМИ, в связи с произошедшими событиями Бочкаревой было отказано в аренде помещения в здании Института мировых цивилизаций, где она открыла образовательный центр для одаренных детей.

«Не по своей воле она закрыла школу. После того как появилось видео с участием Бочкаревой, ее попросили забрать вещи и закрыть школу. В нашем помещении ее школы больше нет. Вроде они переехали в другое место, в район Павелецкой. Но точно не знаю. Институт не стал дожидаться, чем все закончится, а сразу отказал ей в аренде», — на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц института изданию «МК».

По словам женщины, решение было принято столь скоропостижно, что руководство института не успело даже предупредить всех учеников об отмене занятий.

«Ей сказали, что с ней прерывают контракт. Вот и все разговоры. Ее команда в один день собрала вещи и освободила помещение», — сообщила собеседница издания.

Говоря о ситуации, в которой оказалась Бочкарева, концертный директор Сергей Лавров выразил недоумение, однако признал тот факт, что звезды шоу-бизнеса нередко являются потребителями запрещенных веществ.

«Когда я это увидел, конечно, скажем так, сам «офонарел». Что я могу сказать — в тихом омуте черти водятся, наверное. Бочкарева, кстати, в мой период сотрудничества никогда не была замечена с наркотиками и алкоголем. Она вообще не пила, максимум — бокал красного вина. У нас многие артисты в шоу-бизнесе, к сожалению, принимали или принимают, балуются всеми этими делами», — отметил Лавров.