Война с паразитами: как грядущий «Оскар» изменит кино

Пока Голливуд готовится к церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар», обычные зрители, критики и букмекеры следят за россыпью награждений рангом поменьше, на которых профессионалы отмечают более скромными премиями создателей самых громких фильмов года.

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Вручение премий Гильдии актеров США — одно из событий, к которым традиционно приковано внимание в «премиальный» сезон. Оценка профессионалов индустрии считается одной из важных составляющих успеха той или иной картины и на «Оскаре», куда каждый из участников попадет только после череды обсуждений, в которых будет сформировано представление о фильме и его «образ» в массовом восприятии.

Главным событием вручения актерской премии в этом году стало первое в ее истории присуждение главной награды за лучший актерский ансамбль иностранному фильму — «Паразитам» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Такое решение Гильдии заставило говорить не только о невероятной сыгранности всех актеров фильма, в котором каждый из них исполняет свою уникальную роль в железной сцепке с остальными, но и о куда более серьезных шансах «Паразитов» на «Оскар» за «лучший фильм», чем казалось после объявления основных номинантов.

Отдельно стоит отметить, что столь нетипичный для США выбор был сделан в условиях, которые должны были лишить иностранный фильм каких-либо шансов на победу. В своей категории лента на корейском языке с совершенно неизвестными американскому зрителю актерами была представлена вместе с «Ирландцем» Мартина Скорсезе и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. Помимо громких имен самих режиссеров, обе картины могут похвастаться статусом «итоговых». У каждой из них уже появилась своя армия поклонников по всему миру, а пестрящий звездами первого уровня актерский состав и там, и там провоцирует на сравнение этих фильмов с народным жанром «капустника».

Скорее всего, именно ощущение фансервиса, попытки со стороны больших мастеров «потрафить» зрителю с помощью звездных имен первой величины и стали причиной почти «протестного» голосования — профессиональное сообщество предпочло глубокое проникновение в суть персонажей комфортному перещелкиванию цитат и аллюзий с помощью узнаваемых лиц.

Учитывая невероятную популярность южнокорейской поп-культуры в США, а также неоднократно постулировавшееся организаторами «Оскара» в последние годы желание обновить премию, можно предположить, что именно «Паразиты» станут стимулом для нового обновления американской киноиндустрии.

Еще одним существенным событием стало вручение наград продюсерской Гильдии США — за последние 30 лет обладатели этой премии 21 раз становились триумфаторами «Оскара». В этом году в категории «лучший фильм» победа досталась военному фильму Сэма Мендеса «1917», имитирующему съемку одним кадром.

«Этот фильм — дань памяти всем, кто встал на защиту важных для всех нас ценностей и сражался в Первой мировой войне и во многих других конфликтах. В наше время раздоров и конфликтов по всему миру это лишь напоминание о том, что никогда нельзя принимать за должное мир, который мы унаследовали», — сказала продюсер фильма Пиппа Харрис.

Убедительности успеху Мендеса придает также победа на «Золотом глобусе», где он взял награды в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», а также признание лучшим режиссером на премии ассоциации кинокритиков.

Несмотря на то что церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе только 9 февраля, премии профессионалов киносообщества уже сейчас обозначили серьезный разрыв между зрительскими ожиданиями и раскладом сил в киносообществе.

Один из выводов, который можно сделать по предоскаровской гонке — американский кинематограф устал от одних и тех же имен и приемов, которыми создатели пытаются (с видимым успехом) затащить зрителей в кинотеатры. Помимо новых фильмов Тарантино и Скорсезе, достаточно блекло показал себя в предоскаровской гонке и другой фаворит этого сезона — «Джокер» Тодда Филлипса. И хотя работу Филлипса тоже можно рассматривать как предложение выхода из кризиса сиквелов и повторяющихся героев через обновление авторской и зрительской оптики, в настоящий момент чаша весов, кажется, склонилась в сторону гораздо более радикальных методов.