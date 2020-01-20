Объятия за кулисами: Питт и Энистон перестали скрывать чувства

Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт подогрели слухи о воссоединении своей семьи, впервые за долгое время трогательно обнявшись на публике. Это произошло после церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе, на которой оба актера получили награды: Энистон — за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу», а Питт — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде». Когда актриса шла за своей статуэткой и выступала с традиционной речью, ее экс-супруг заметно нервничал, и в какой-то момент по его губам можно было прочитать слово «вау». Об этом сообщает портал TMZ.

Также в сети появились несколько фотографий с церемонии, на которых Энистон сосредоточенно смотрит на выступающего со сцены Питта, а после окончания мероприятия кладет руку ему на грудь. При этом они смотрели друг другу в глаза и улыбались.

После нежного поздравления Энистон развернулась, чтобы уйти, а Питт продолжал прижимать ее руку к себе и с улыбкой смотрел вслед.

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Поклонники заподозрили знаменитостей в возобновлении романтических отношений после того, как они тайно посетили детский дом Casa Hogar Sion в Мексике. Инсайдеры издания New Idea утверждали, что экс-супруги планируют усыновление малыша из приюта, которому актриса оказывает материальную помощь. Отметим, что 50-летняя Энистон не имеет наследников, а у Питта в браке с Анджелиной Джоли родились трое детей и еще трое были усыновлены.

Секретный визит состоялся в начале января, а через несколько дней после новогодних праздников актеры посетили церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Там Питт также был удостоен награды за лучшую роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде». Выступая с речью, актер поблагодарил всех причастных к созданию девятого фильма Квентина Тарантино за отличную работу и пошутил о своей личной жизни.

«Я хотел взять с собой на церемонию свою маму, но решил этого не делать, поскольку о каждой, с кем я стою рядом, начинают говорить как о моей девушке», — сказал Питт.

Сидевшая в зале Энистон во время выступления актера сначала тревожно поджимала губы, а в ответ на шутку об отношениях искренне рассмеялась. Поклонники поспешили сделать скриншоты и видеонарезки с эмоциями знаменитости и распространили их в сети. В комментариях к твиту с полным видео реакции актрисы многие пользователи выразили надежду на воссоединение пары. Они также отметили эмоции коллеги Энистон по сериалу Apple «Утреннее шоу» Риз Уизерспун, которая наклонила голову набок и загадочно смотрела на Питта.

«Уизерспун словно говорит: «Я знаю, что ты сделал с моей подругой, и мне неважно, что это было давно», — пошутил один из пользователей.

Согласно порталу People, Питт окончательно помирился с Энистон в конце прошлого года и пришел к ней домой на традиционную вечеринку. Каждый год актриса устраивает рождественское торжество и приглашает друзей в гости.

«Джен обожает проводить ежегодный вечер, посвященный рождественской елке. Она любит Рождество, к ней всегда приходит много друзей. А с Питтом они общались в этом году уже несколько раз и дружат», — рассказал источник издания. Он уточнил, что мероприятие также посетили Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Джимми Киммел и другие.

В июле 2000 года Питт и Энистон сыграли свадьбу в Малибу, а пять лет спустя объявили о решении развестись. Причиной расставания стал роман Питта с Джоли, который зародился на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Влюбленные долгое время не афишировали свои отношения и раскрыли правду лишь в 2006-м, когда Джоли заявила, что беременна от Питта. Одна из самых красивых пар Голливуда не расставалась более десяти лет, а в сентябре 2016 года Джоли подала на развод. Официальной причиной расторжения брака знаменитостей СМИ называют алкогольную зависимость Питта и разногласия в воспитании детей.