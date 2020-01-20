Перед Brexit: гендиректор «Би-би-си» покинет свой пост

Генеральный директор «Би-би-си» Тони Холл объявил, что летом 2020 года уйдет в отставку. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте компании.

«Если бы я следовал зову сердца, то никогда бы не захотел уйти. Однако я считаю, что важная часть деятельности руководителя — умение поставить интересы компании на первое место», — написал Холл в письме сотрудникам «Би-би-си».

Холл уточнил, что считает правильным, если генеральным директором корпорации во время запланированного на 2022 год глобального финансового отчета и пересмотра устава корпорации, который состоится в 2027 году, будет один и тот же человек.

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«У «Би-би-си» 11-летняя хартия (документ, определяющий задачи и структуру организации, впервые вступил в силу в 1927 году — прим.) — до 2027 года. Но весной 2022 года — на середине срока — будет проведена оценка нашей деятельности. Как я говорил на прошлой неделе, нам нужно представить идеи для обоих этапов. И для «Би-би-си» будет правильно, если [во время этих этапов] будет руководить один человек», — говорится в заявлении Холла.

Он также намекнул, что, по его мнению, после Brexit страна как никогда будет нуждаться в устойчивой «Би-би-си». По слухам, правительство Бориса Джонсона сразу после победы на выборах решило пересмотреть правила финансирования компании, которая сейчас существует за счет оплаты телевизионных лицензий.

«Нет сомнения, что наши ценности никогда не были более актуальными для общества, чем в эту эпоху. Поскольку наша страна вступает в следующую главу, ей нужна сильная «Би-би-си», способная отстаивать креативность нации в стране и за рубежом и объединять ее, — добавил Холл. — В эпоху фейковых новостей мы остаемся золотым стандартом беспристрастности и правды. То, чем является «Би-би-си» и что она отстаивает, ценно для этой страны».

Как сообщил председатель совета директоров «Би-би-си» Дэвид Клементи, поиски замены Холлу начнутся в ближайшие недели. В своем обращении он отметил, что компании повезло с таким «вдохновляющим и креативным лидером».

«Ответственность за назначение преемника лежит на совете директоров «Би-би-си». В течение следующих нескольких недель мы опубликуем вакансию, а также рассмотрим кандидатов в корпорации и за ее пределами. Мы стремимся выбрать наиболее подходящего человека для работы», — заверил Клементи.

Министр культуры, спорта и средств массовой информации Великобритании Никки Морган также поблагодарила Холла за огромный вклад в общественное вещание.

«Спасибо Тони Холлу за службу, которую он оказал «Би-би-си» в течение семи лет на посту генерального директора. За свою карьеру он внес огромный вклад в общественное вещание. В этой постоянно меняющейся сфере следующий генеральный директор должен будет опираться на опыт и успех Лорда Холла», — написала Морган в Twitter.

Холл пришел в компанию в 1973 году в качестве стажера. Затем он стал продюсером нескольких новостных программ, а после этого — редактором передачи «Nine O'Clock News» на телеканале BBC1. В 1990 году Холл получил должность директора новостного подразделения корпорации BBC News and Current Affairs. В 1999 году он выдвигал свою кандидатуру на должность генерального директора «Би-би-си», однако потерпел неудачу и получил этот пост лишь спустя 14 лет.

С момента основания у «Би-би-си» сменилось 16 генеральных директоров. Ни один из них не занимал этот пост более 11 лет.

За последние четыре года сторонники Brexit критикуют «Би-би-си» за явную симпатию к идее о сохранении Британии в составе Евросоюза. Главный советник Джонсона Доминик Каммингс в своем блоге неоднократно высказывал неприязнь к «мейнстримовых» СМИ, в том числе «Би-би-си». В свою очередь министр культуры Ники Морган в октябре 2019 года заявила, что без предубеждения относится к предложениям заменить лицензионный сбор на другую схему финансирования «Би-би-си», например, на платную подписку.