«Извинился и закрыл глаза»: американский певец умер на сцене

Американский поэт и фолк-исполнитель из Нэшвилла Дэвид Олни скончался на 72-м году жизни. Трагедия произошла во время выступления на фестивале авторов песен в Санта-Роза-Бич в штате Флорида. Об этом сообщила подруга и коллега музыканта Эми Ригби на своей странице в Facebook.

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По ее словам, на середине третьей песни Олни прервался, извинился и закрыл глаза.

«Он был очень спокоен, сидел с гитарой руках, на нем была классная шляпу и красивый замшевый пиджак, над которым мы смеялись, потому что лил сильный дождь за пределами эллинга, где мы выступали, — написала Ригби.

— Я просто хочу, чтобы вы представили эту картину такой же изящной и величественной, какой она была на самом деле, потому что сначала все выглядело так, будто он просто остановился насладиться моментом».

Вскоре певец Скотт Миллер осознал, что артисту нужно помочь. Прибывшие на место врачи сделали все возможное, чтобы спасти музыканта.

«Трудно писать об этом, потому что я все еще не могу поверить в то, что он ушел. Мне очень жаль его жену, семью и друзей, а также всех людей, которые любили его и его музыку. Даже те, кто никогда не слышал о нем. Мы все потеряли кого-то важного прошлой ночью», — заключила Ригби.

В комментариях к публикации пользователи соцсети выразили свои соболезнования родным и близким Олни.

«Печально, что он ушел, но какая прекрасная смерть ему досталась», «Его песни теперь будут радовать Господа», «Лучший способ для музыканта перейти на другую сцену», «Какое благословение — уйти, делая то, что любишь», «Очень красивый пост. Я один из тех, кто никогда не слышал его песен, но твои слова помогли мне понять, какой особенной душой он обладал», — делились пользователи Facebook.

Олни родился 23 марта 1948 года в Провиденсе, штат Род-Айленд. Он учился в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, однако высшее образование так и не получил.

В 1971 году музыкант присоединился к коллективу Simpson своего друга Блэнда Симпсона. Вместе они записали один альбом в Нью-Йорке, но через год Олни решил переехать в Атланту.

В 1973 году артист осел в Нэшвилле, где пытался продать свои песни звукозаписывающим лейблам. Там же он создал группу The X-Rays, которая записала два альбома для Rounder Records, появилась на крупном музыкальном фестивале Austin City Limits, где выступала на разогреве у британского певца и композитора Элвиса Костелло. В 1985 коллектив распался.

В качестве сольного исполнителя и автора песен за четыре десятилетия Олни выпустил более 20 альбомов. Он сотрудничал с такими артистами, как Джон Хэдли и Серхио Уэбб. Его песни были написаны в соавторстве с Эммилу Харрис, Стивом Эрлом, Линдой Ронштадт, Стивом Янгом, Дель МакКури и Лори Льюисом и другими.

Олни был ключевым членом музыкального сообщества Нэшвилла с момента своего переезда в «музыкальный город». Он писал сонеты и играл главную роль на Шекспировском фестивале, а его живые концерты сочетали в себе нежность и свирепость, театральность и искренность, волнение и умиротворение.

В июле прошлого года во время своего выступления в Дубае умер 36-летний стендап-комик индийского происхождения Манджунатх Найду. Как писали СМИ, у мужчины случился сердечный приступ на глазах у зрителей, которые сначала приняли произошедшее за часть выступления.

«Я сидел в первом ряду на шоу, а Манджунатх выступал последним в тот вечер. Шоу началось примерно около 21:30, а Манджунатх вышел примерно в 23:20», — рассказывала пиар-директор Сана Топивала.

По ее словам, примерно через 15 минут после начала своего выступления артист пожаловался на растущее чувство тревоги.

«Он неожиданно начал тяжело дышать и присел на скамейку, чтобы перевести дыхание. Через несколько минут он внезапно пошатнулся и упал на землю перед зрителями, — продолжила она. — Мы вызвали санитаров и поехали вместе с ними в больницу. Они занялись сердечно-легочной реанимацией, ввели ему адреналин, но было слишком поздно. Нам сказали, что он умер от остановки сердца».