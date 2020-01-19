Друзья-копы и говорящие звери: что смотрят в США

Лидером американского проката по итогам 17-19 января стала третья часть франшизы о двух отчаянных полицейских «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. В стартовые выходные картина заработала $56,8 млн, несколько превзойдя прогнозы экспертов (47 млн). По сюжету двум бывшим напарникам, один из которых ушел в частный сыск, а второй столкнулся с кризисом среднего возраста, придется забыть старые обиды и выступить заодно, чтобы дать отпор наемнику из Албании, который решил отомстить за убийство своего брата.

С первой на вторую строчку спустился фильм Сэма Мендеса «1917». Картина об одном дне из жизни британской армии и двух солдат в третий год Первой мировой войны, получившая сразу десять номинаций на «Оскар-2020», прибавила к общей кассе еще $27 млн. Домашние сборы составили уже свыше $63 млн. Военная драма ранее одержала победу в номинациях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер» на церемонии вручения премий «Золотой глобус». Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт и Ричард Медден.

Премьера недели — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», где роль доктора, понимающего язык животных, впервые сыграл не привычный уже в этом образе Эдди Мерфи, а Роберт Дауни-младший, — заняла третье место. Первые выходные проката принесли фильму $24 млн. В центре сюжета — потерявший интерес к жизни врач, который по заданию королевы отправляется в путешествие на мистический остров в компании животных. Последних в оригинале озвучили Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Селена Гомес и другие звезды.

Недалеко от топ-3 кассовых фильмов уикенда ушел и старожил кинотеатров — «Джуманджи: Новый уровень». На шестой неделе новая часть франшизы из 90-х о мистической игре, которая перемещает игроков в дикие джунгли, спустилась на четвертое место, заработав еще $9,5 млн. Таким образом, общая касса ленты в США приблизилась уже к $270 млн.

На пятой неделе показа в Штатах девятая часть главной космической саги последних сорока лет — «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — принесла своим создателям еще $8,6 млн.

Строчкой ниже разместился фильм «Просто помиловать», выручивший $6,4 млн. Экранизация бестселлера «Просто помиловать: история справедливости и искупления» («Just Mercy: A Story of Justice and Redemption») рассказывает о всемирно известном адвокате по защите гражданских прав Брайане Стивенсоне. В каст картины вошли Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, О'Ши Джексон-младший, Тим Блейк Нельсон, Роб Морган, Рэйф Сполл, Линдсей Эйлифф и Рон Клинтон Смит.

Вторая режиссерская работа Греты Гервиг «Маленькие женщины», в основу которой лег одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах, на четвертой неделе выручила еще $6 млн.

Восьмая позиция досталась комедии «Как босс» о двух подругах, решившихся на создание собственного бизнеса — косметической компании. По итогам 17-19 января фильм с Сальмой Хайек и Роуз Бирн заработал $4,6 млн.