Друзья-копы и говорящие звери: что смотрят в США

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил американский прокат

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Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020) Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020)
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020)

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020)

Columbia Pictures Corporation
Триумф продолжения культовой франшизы с более чем 20-летней историей «Плохие парни навсегда», второе место лауреата «Золотого глобуса» «1917», неплохой результат новинки «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и стойкость «Джуманджи: Новый уровень»: «Газета.Ru» представляет традиционный обзор американского бокс-офиса.

Лидером американского проката по итогам 17-19 января стала третья часть франшизы о двух отчаянных полицейских «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. В стартовые выходные картина заработала $56,8 млн, несколько превзойдя прогнозы экспертов (47 млн). По сюжету двум бывшим напарникам, один из которых ушел в частный сыск, а второй столкнулся с кризисом среднего возраста, придется забыть старые обиды и выступить заодно, чтобы дать отпор наемнику из Албании, который решил отомстить за убийство своего брата.

С первой на вторую строчку спустился фильм Сэма Мендеса «1917». Картина об одном дне из жизни британской армии и двух солдат в третий год Первой мировой войны, получившая сразу десять номинаций на «Оскар-2020», прибавила к общей кассе еще $27 млн. Домашние сборы составили уже свыше $63 млн. Военная драма ранее одержала победу в номинациях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер» на церемонии вручения премий «Золотой глобус». Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт и Ричард Медден.

Премьера недели — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», где роль доктора, понимающего язык животных, впервые сыграл не привычный уже в этом образе Эдди Мерфи, а Роберт Дауни-младший, — заняла третье место. Первые выходные проката принесли фильму $24 млн. В центре сюжета — потерявший интерес к жизни врач, который по заданию королевы отправляется в путешествие на мистический остров в компании животных. Последних в оригинале озвучили Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Селена Гомес и другие звезды.

Недалеко от топ-3 кассовых фильмов уикенда ушел и старожил кинотеатров — «Джуманджи: Новый уровень». На шестой неделе новая часть франшизы из 90-х о мистической игре, которая перемещает игроков в дикие джунгли, спустилась на четвертое место, заработав еще $9,5 млн. Таким образом, общая касса ленты в США приблизилась уже к $270 млн.

На пятой неделе показа в Штатах девятая часть главной космической саги последних сорока лет — «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — принесла своим создателям еще $8,6 млн.

Строчкой ниже разместился фильм «Просто помиловать», выручивший $6,4 млн. Экранизация бестселлера «Просто помиловать: история справедливости и искупления» («Just Mercy: A Story of Justice and Redemption») рассказывает о всемирно известном адвокате по защите гражданских прав Брайане Стивенсоне. В каст картины вошли Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, О'Ши Джексон-младший, Тим Блейк Нельсон, Роб Морган, Рэйф Сполл, Линдсей Эйлифф и Рон Клинтон Смит.

Вторая режиссерская работа Греты Гервиг «Маленькие женщины», в основу которой лег одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах, на четвертой неделе выручила еще $6 млн.

Восьмая позиция досталась комедии «Как босс» о двух подругах, решившихся на создание собственного бизнеса — косметической компании. По итогам 17-19 января фильм с Сальмой Хайек и Роуз Бирн заработал $4,6 млн.