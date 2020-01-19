Не приходя в сознание: умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

В возрасте 45 лет ушел из жизни Руслан Владыко, один из основателей и гитарист панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой». Об этом сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков у себя в фейсбуке. Согласно Колмыкову, Владыко не стало 19 января.

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По информации СМИ, музыкант умер после длительного пребывания в состоянии комы, не приходя в сознание. Как рассказывал в прошлом году все тот же Колмыков, Владыко впал в кому еще летом 2019-го вследствие инцидента, произошедшего в одном из заведений Минска.

«Вечером 6-го [июня] Руслан вышел от сестры. Рядом с домом, который находится в Дражне, зашел в кабак. <...> Опрокинув на баре рюмку, он оттуда вышел. Есть видеозапись его нахождения в баре. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столиком рядом с тремя друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. [Спустя примерно час] Руслана доставили в реанимацию. Кто и где его нашел — непонятно. Родной сестре следствие эту информацию не дает. Руслан находится на искусственной вентиляции легких. Ему сразу сделали операцию», — цитирует продюсера «Еврорадио».

По словам сестры Владыко, при себе у музыканта в тот момент была барсетка, в которой находились деньги, банковские карты и мобильный телефон, однако когда его доставили реанимацию, личных вещей у него не обнаружили. Позднее по факту получения артистом телесных повреждений завели уголовное дело белорусские правоохранители.

«На данный момент состояние музыканта оценивается как тяжелое. Все обстоятельства происшествия выясняются», — говорил после случившегося руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович.

Спустя пару недель в прессе появилась информация о том, что в рамках расследования по делу Владыко были задержаны три человека. Согласно сестре музыканта, нападавшие оказались наркоманами. Подтверждали сообщения о задержании тогда и в Следственном комитете страны.

«Задержано три человека, в их отношении планируется мера пресечения. С задержанными работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства. Ситуация неоднозначная и требует целого спектра следственных и оперативных мероприятий. Расследование продолжается», — говорили в СК.

При этом сама родственница Владыко впоследствии критиковала правоохранителей за предоставление ей противоречивых сведений.

»[7 июня], когда я его разыскивала еще, пришли следователи и на фотографиях барсетку с другими его вещами показали мне. [На следующий день] мне звонит уже другой следователь: «Как выглядела барсетка?» Начал спрашивать, кто мне накануне показывал фото барсетки. Неужели сложно узнать, кто ко мне приходил? — сетовала женщина. — Она (другой следователь — «Газета.Ru») в конце беседы мне по секрету сказала: «Один задержан и барсетка найдена». 10 июня звонит уже другой какой-то следователь и говорит, что про найденную барсетку ничего не знает. Я говорю: «А телефон?» «А телефон найден», — говорит. Я ничего не понимаю, один — одно, другой — другое».

Уже в ходе прошедших новогодних праздников СМИ писали о продвижения дела о нападении на Владыко: на скамье подсудимых оказался 37-летний мужчина по имени Сергей.

Одно из заседаний прошло 3 января, в его ходе судья обнародовал результаты судмедэкспертизы. Оказалось, что популярному музыканту была нанесена черепно-мозговая травма, также медики обнаружили у него среди прочего переломы костей черепа, кровоподтек глаза, рваную рану губы и гематомы. Согласно расследованию, возникли они «как минимум от четырех травмирующих воздействий твердым предметом».

Сам подсудимый, который до этого уже привлекался органами за хулиганство, грабеж, а также избиения, признавал, что между ним и сооснователем «Ляписа» случился пьяный конфликт. При этом он заверял, что лишь единожды ударил Владыко — кулаком в глаз, после чего тот рухнул на землю. Незадолго до кончины артиста Сергею инкриминировали умышленное нанесение тяжких телесных повреждений — ему грозило до восьми лет лишения свободы.

Уже после известия о смерти Владыко продюсер «Ляписа» Колмыков не исключил, что обвинение могут переквалифицировать.

Руслан Владыко был одним из основателей «Ляписа Трубецкого» — он играл в группе с момента ее создания в 1989-м и вплоть до распада, случившегося в 2014-м. Позднее он являлся гитаристом коллектива Trubetskoy.