Прикрыли лавочку: «Симпсоны» уже не будут прежними

Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала «Симпсоны» Апу Нахасапимапетилона, передает Variety. О причинах расставания с популярным героем 55-летний комик не уточнил, однако не исключено, что оно связано с расистских скандалом, который недавно разгорелся вокруг Апу.

«Я больше не буду озвучивать Апу, — сказал Азария. — Что они будут делать с персонажем — их дело. Это зависит только от них, если они, конечно, еще не разобрались с этим. Все, о чем мы договорились, — я больше не буду его озвучивать».

Представители шоу заявление актера пока что не комментировали.

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Пару лет назад Апу, Азария и «Симпсоны» в целом оказались в центре расистского скандала — зрители проекта обвинили сериал в том, что Нахасапимапетилон, владелец магазина «На скорую руку», ведет себя на экране не как индиец, но является лишь стереотипной пародией на человека, приехавшего в США из Индии. Как тогда говорил сам Азария, своей работой над Апу он не хотел никого обижать, желая только «нести людям радость и смех».

«Идея того, что дети или взрослые, в прошлом или будущем, будут подвергаться издевательствам из-за Апу, печалит меня. Я только хотел нести людям радость и смех», — подчеркивал актер.

Помимо этого, он заявлял о готовности радикально изменить своего героя, признавался в желании видеть среди сценаристов больше индийцев и азиатов, которые могли бы выразить свое мнение относительности корректности образа Нахасапимапетилона, и даже говорил о готовности «уступить свое место» в мультике.

Позднее в сети появились слухи о том, что создатели сериала приняли решение полностью избавиться от Апу, однако один из авторов проекта данные сообщения категорически опроверг. О подобном заявлял и сам Мэтт Грейнинг, «отец» «Симпсонов».

«Сейчас такое время в нашей культуре, когда люди очень любят притворяться обиженными», — отмечал он.

При этом в настоящий момент активно ведутся разговоры не только об «отъезде» Апу из Спрингфилда, но и о скором закрытии сериала в принципе. Так, актриса Ярдли Смит, чьим голосом говорит Лиза Симпсон, — комментируя переход прав на шоу от холдинга 21st Century Fox к компании Disney — предполагала, что сериал скорее закроют, чем переработают.

«Когда ты имеешь дело с чем-то, что все еще так связано с культурой и является своего рода столпом нашей культуры, если ты с этим напортачишь, то окажешься на рискованной территории. Поэтому, я думаю, — и я могу полностью ошибаться, — что они скорее закроют его, чем поменяют», — отмечала артистка.

В то же время Смит оптимистично оценивала отношение актеров, продюсеров и сценаристов, работающих над шоу, относительно его продолжения. По ее мнению, они в большинстве своем хотят оставаться в проекте и дальше.

Впоследствии о грядущем финале мультсериала заявлял и Дэнни Эльфман, автор музыки к «Симпсонам». Согласно композитору, 31-й сезон проекта, стартовавший в сентябре 2019 года, может стать для анимационной комедии последним.

«Исходя из того, что я слышал, ему скоро придет конец, — признавался он. — Не могу утверждать об этом, но я слышал, что текущий год — его последний».

Хэнк Азария известен в первую очередь именно по «Симпсонам» — его голосом говорят более 160 персонажей мультсериала, включая Апу, коллегу Гомера Карла Карлсона, владельца бара Мо Сизлака, полицейского Клэнси Виггама и профессора Фринка.

За работу над комедийным шоу актер был несколько раз награжден «Эмми» — в том числе и за озвучку Апу. Помимо «Симпсонов», Азария в разное время отмечался в таких проектах, как «Красотка», «Схватка», «Убийство в Гросс-Пойнте», «Большие надежды», «Футурама», «Цыпленок Цыпа», мультсериал «Человек-паук», «Афера Стивена Гласса», «А вот и Полли», «Безумные похороны», «Беги, толстяк, беги» и ситком «Друзья».

«Симпсоны» являются самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения. Шоу, рассказывающее о приключениях Гомера, Мардж, Барта, Лизы и многих других персонажей на просторах Спрингфилда, полноценно стартовало в 1989 году, а уже по завершении 32-го сезона, выход которого до сих пор нельзя исключать, общая численность эпизодов проекта может превысит отметку в 700 серий.