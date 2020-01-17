«Не дать роль — нормально»: иск актеров МХАТ отложили

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение группового иска о нарушении прав актеров МХАТ им. Горького, не согласившихся с политикой нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Сразу после заседания корреспондент «Газеты.Ru» связался с представительницей истцов, председателем московской организации российского профсоюза работников культуры Лидией Фоминой. Она рассказала, что 17 января прошло промежуточное слушание, а результаты иска будут известны на повторном рассмотрении.

«Только вышли из суда. Результатов суда еще нет, потому что мы подали уточненный иск — и по увольнению [Станислава] Сытника, и по нарушению прав работников. Его рассмотрение будет 7 февраля», — сообщила Фомина.

Рассказывая о деталях заседания, представительница истцов отметила, что стороны высказали свое отношение к этому делу, предоставили дополнительные документы, а также озвучили дополнительные доводы.

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«Сторона ответчиков считает, что необоснованно снимать аншлаговые спектакли, не давать роли одним из ведущих артистов — это нормально, никакого давления на них нет из-за того, что они не хотят переходить на срочный договор», — подчеркнула собеседница.

Она также напомнила причину недовольства актеров новой политикой МХАТа им. Горького, при которой его бывшего худрука, а ныне президента театра Татьяну Доронину лишили всех полномочий.

«Суть дела в чем: Татьяне Дорониной и коллективу театра было обещано сохранение репертуарной политики, сохранение МХАТ как академического театра. Доронину ввели в заблуждение, ей ничего не дают делать — она никак не может влиять на политику, проводимую сейчас в театре», — объяснила Фомина.

По ее словам, сейчас во МХАТ им. Горького ведется «политика по переформатированию театра в дом культуры», а также идет подготовка к капитальному ремонту, на который будут выделены «огромные финансовые средства». Собеседница отметила, что такой курс развития культурного учреждения нравится далеко не всем работникам.

«Именно эта часть коллектива, которая сегодня [была] в суде, выступает против этой политики. Кроме того, нарушаются трудовые права работников: их заставляют перейти с бессрочных договоров на срочные, с чем они категорически не согласны. На них оказывают давление путем исключения из репертуара аншлаговых спектаклей, заменой их в других спектаклях и невыплатой стимулирующих надбавок в полном размере», — рассказала она.

Представительница актеров уточнила, что слушание по делу заслуженного артиста России Александра Титоренко было перенесено из-за внесения уточнения в иск.

«Просто ответчик предоставляет нам все документы не сразу. По Сытнику [предоставили] только сегодня — его же уволили за нахождение в театре на рабочем месте в алкогольном опьянении, а он подал заявление о предоставлении документов для подачи искового заявления в суд. Его, мягко говоря, объявили алкоголиком и уволили», — пояснила Фомина.

Также в трудной ситуации оказался актер Дмитрий Корепин, которого, по словам собеседницы, уведомили о сокращении его должности.

«Они уже пробовали его уволить, мы писали с ним объяснительную, но закончилось все выговором. Теперь они пытаются его одного сократить. Причем, на мой взгляд, преимущественное право не учитывается на оставлении на работе. Они дали ему уведомление, чтобы он сообщил о своих льготах, но на сегодняшний момент в труппу театра приняты люди, которые работают только с марта 19-го года. У Корепина стаж больше, чем у них, но почему-то только его сокращают, — сказала Фомина.

— Идет планомерное, на мой взгляд, продуманное разрушение МХАТа им.Горького и его труппы. И никто в стране повлиять на этот процесс, остановить его уже не может и, что страшно, отвечать за последствия не будет».

Ранее она рассказывала «Газете.Ru», что иск подали семь ведущих актеров театра, которые, в соответствии со справкой работодателя, играли по 50-60 спектаклей в течение четырех месяцев.

«А сейчас их лишают ролей и снимают с них премии, только потому что они отказались переходить на срочные контракты и не пошли на уничтожение спектаклей, любимых зрителем», — возмутилась женщина.

Предметом иска артистов стало требование признать незаконность действий работодателя по переводу с бессрочных на срочные договора, а также доказать наличие в театре дискриминации. По словам представительницы истцов, руководство театра полностью лишило премий работников, обратившихся в прокуратуру и Рострудинспекцию с жалобой на давление.

«Вроде бы президент обещал разобраться [бывшей художественной руководительнице театра Татьяне] Дорониной, а никакого движения в эту сторону нет», — добавила она.

Руководство МХАТ им. Горького сменилось в начале декабря 2018 года: вместо Дорониной новым худруком театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Специально для 86-летней народной артистки СССР была введена должность президента театра.