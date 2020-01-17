Диалоги для взрослых: глухой американец подал в суд на Pornhub

Глухой американец Ярослав Сурис подал иск против популярного порносайта Pornhub, обвинив ресурс в нарушении закона о гражданах США с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act; ADA), принятого в 1990 году. Мужчину возмутил тот факт, что глухие и слабослышащие люди не могут в полной мере насладиться контентом, предоставляемым Pornhub, из-за отсутствия субтитров к большинству видео на сайте, передает TMZ.

В качестве примера дискриминации Сурис привел ролики с названиями «Сводная тетя нянчит непослушного племянника», «Сексуальный коп вызывает свидетеля на разговор» и «Эллисон приходит поговорить с шаловливым отцом ее детей». По словам Ярослава, при просмотре данных порнофильмов он полностью терял суть диалогов.

Кроме того, он отметил, что обладает премиум-аккаунтом Pornhub, однако считает владение платной подпиской бессмысленным в свете отсутствия на сайте так называемых скрытых субтитров (которые можно включать или отключать по желанию).

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В своем иске мужчина потребовал обязать порносайт стать «инклюзивным», а также выплатить ему финансовую компенсацию — о ее размере, правда, не сообщается.

Позднее обращение Суриса прокомментировали и в самом Pornhub. Как заявил его вице-президент Кори Прайс, на ресурсе на самом деле есть специальная категория видео, обладающих скрытыми субтитрами. Согласно СМИ, на данный момент в библиотеке сайта есть более 400 подобных роликов.

«Мы понимаем, что Ярослав Сурис подал иск против Pornhub за отказ в [полноценном] доступе к нашим видео. И хотя мы, как правило, не комментируем действующие судебные процессы, в данной ситуации мы бы хотели сделать это, подчеркнув, что у нас есть категория видео со скрытыми субтитрами», — сказал он.

В минувшем декабре Pornhub обнародовал ежегодный отчет, в котором рассказал о предпочтениях собственных пользователей за 2019-й год. Из отчета среди прочего следовало, что Россия входит в топ-20 стран мира, где ролики для взрослых пользуются наибольшей популярностью. Согласно исследованию, в среднем пользователи остаются на сайте 10 минут и 28 секунд, тогда как у россиян этот показатель составляет 8 минут и 35 секунд. Что же касается жанровых предпочтений жителей России, то, как оказалось, крайне востребован в стране так называемый хентай. Данный жанр при этом входит и в мировой топ популярности: если верить глобальным данным, наибольшее количество запросов было связано с порно с участием японских актеров, на втором месте в рейтинге расположился все тот же хентай, на третьем — лесбийские порновидео. Помимо этого, в отчете указывалось, что в числе самых популярных запросов оказалась любительская порнография, контент для взрослых, снятый от первого лица, и порно с инопланетянами.

Pornhub был запущен в мае 2007 года и на данный момент считается одним из самых популярных порнографических сайтов в мире. В 2016-м глобальная версия ресурса была внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов по решению суда, однако уже в апреле следующего года блокировка была снята. В июле 2017-го Pornhub ввел для российских пользователей обязательную авторизацию через социальную сеть «ВКонтакте».

Осенью минувшего года американский рэпер Канье Уэст, ранее выступавший креативным директором премии Pornhub Awards, признался в своей зависимости от порнографической продукции. По его словам, порно влияло на каждое принятое им решение с самого детства.

«Одни люди погрязают в наркотиках. И я погряз в своей зависимости», — заявил музыкант, подчеркнув, что данная привычка «также подкармливала эго». При этом он отметил, что ныне уже не страдает от порнозависимости, но уточнил, что ее усугубляли многие вещи, которые принято ассоциировать с успехом — вроде «денег, одежды, машин, всеобщего одобрения, соцсетей, снимков папарацци и поездок на Парижскую неделю моды».

При это о подобном он говорил еще в прошлом десятилетии: «Мой единственный наркотик — это порно. У меня постоянно с собой порно. Каждый раз, когда я иду в магазин с порно, я называю это наркопритоном».