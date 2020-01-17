Диалоги для взрослых: глухой американец подал в суд на Pornhub

Глухой американец подал в суд на Pornhub из-за отсутствия субтитров

Глухой гражданин США подал в суд на популярный порносайт Pornhub из-за отсутствия в большинстве видео, представленных на ресурсе, скрытых субтитров. По словам мужчины, при просмотре некоторых роликов он не может понять суть диалогов.

Глухой американец Ярослав Сурис подал иск против популярного порносайта Pornhub, обвинив ресурс в нарушении закона о гражданах США с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act; ADA), принятого в 1990 году. Мужчину возмутил тот факт, что глухие и слабослышащие люди не могут в полной мере насладиться контентом, предоставляемым Pornhub, из-за отсутствия субтитров к большинству видео на сайте, передает TMZ.

В качестве примера дискриминации Сурис привел ролики с названиями «Сводная тетя нянчит непослушного племянника», «Сексуальный коп вызывает свидетеля на разговор» и «Эллисон приходит поговорить с шаловливым отцом ее детей». По словам Ярослава, при просмотре данных порнофильмов он полностью терял суть диалогов.

Кроме того, он отметил, что обладает премиум-аккаунтом Pornhub, однако считает владение платной подпиской бессмысленным в свете отсутствия на сайте так называемых скрытых субтитров (которые можно включать или отключать по желанию).

В своем иске мужчина потребовал обязать порносайт стать «инклюзивным», а также выплатить ему финансовую компенсацию — о ее размере, правда, не сообщается.

Позднее обращение Суриса прокомментировали и в самом Pornhub. Как заявил его вице-президент Кори Прайс, на ресурсе на самом деле есть специальная категория видео, обладающих скрытыми субтитрами. Согласно СМИ, на данный момент в библиотеке сайта есть более 400 подобных роликов.

«Мы понимаем, что Ярослав Сурис подал иск против Pornhub за отказ в [полноценном] доступе к нашим видео. И хотя мы, как правило, не комментируем действующие судебные процессы, в данной ситуации мы бы хотели сделать это, подчеркнув, что у нас есть категория видео со скрытыми субтитрами», — сказал он.

В минувшем декабре Pornhub обнародовал ежегодный отчет, в котором рассказал о предпочтениях собственных пользователей за 2019-й год. Из отчета среди прочего следовало, что Россия входит в топ-20 стран мира, где ролики для взрослых пользуются наибольшей популярностью. Согласно исследованию, в среднем пользователи остаются на сайте 10 минут и 28 секунд, тогда как у россиян этот показатель составляет 8 минут и 35 секунд. Что же касается жанровых предпочтений жителей России, то, как оказалось, крайне востребован в стране так называемый хентай. Данный жанр при этом входит и в мировой топ популярности: если верить глобальным данным, наибольшее количество запросов было связано с порно с участием японских актеров, на втором месте в рейтинге расположился все тот же хентай, на третьем — лесбийские порновидео. Помимо этого, в отчете указывалось, что в числе самых популярных запросов оказалась любительская порнография, контент для взрослых, снятый от первого лица, и порно с инопланетянами.

Pornhub был запущен в мае 2007 года и на данный момент считается одним из самых популярных порнографических сайтов в мире. В 2016-м глобальная версия ресурса была внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов по решению суда, однако уже в апреле следующего года блокировка была снята. В июле 2017-го Pornhub ввел для российских пользователей обязательную авторизацию через социальную сеть «ВКонтакте».

Осенью минувшего года американский рэпер Канье Уэст, ранее выступавший креативным директором премии Pornhub Awards, признался в своей зависимости от порнографической продукции. По его словам, порно влияло на каждое принятое им решение с самого детства.

«Одни люди погрязают в наркотиках. И я погряз в своей зависимости», — заявил музыкант, подчеркнув, что данная привычка «также подкармливала эго». При этом он отметил, что ныне уже не страдает от порнозависимости, но уточнил, что ее усугубляли многие вещи, которые принято ассоциировать с успехом — вроде «денег, одежды, машин, всеобщего одобрения, соцсетей, снимков папарацци и поездок на Парижскую неделю моды».

При это о подобном он говорил еще в прошлом десятилетии: «Мой единственный наркотик — это порно. У меня постоянно с собой порно. Каждый раз, когда я иду в магазин с порно, я называю это наркопритоном».