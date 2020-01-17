Это несерьезно: Познер отреагировал на скандал с Ургантом

Телеведущего Ивана Урганта никто не будет лишать российского гражданства, заявил журналист Владимир Познер. Как сообщает Ura.ru, Познер убежден, что этого не произойдет.

«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него [Урганта] не будет», – заявил журналист.

По словам Познера, с вопросами о скандальной телепрограмме, из-за которой были высказаны подобные требования, следует обращаться к Первому каналу. Он также подчеркнул, что Ургант – его друг, и никакое общественное движение его отношения к нему не изменит.

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Познер и Ургант начали дружить еще в 2008 году, когда вместе снимали программу «Одноэтажная Америка», путешествуя вместе по США. Через 10 лет вышла еще одна программа – трэвел-блог «Самые. Самые. Самые».

Тем не менее, хотя отношения с Ургантом у Познера теплые, интервью с ним на своей передаче он назвал «одним из самых провальных» – он не смог задать коллеге острые вопросы, боясь навредить их дружбе.

16 января стало известно, что движение православных активистов «Сорок сороков» требует лишить российского гражданства ведущего Ивана Урганта после недавнего выпуска его передачи «Вечерний Ургант». Соответствующую петицию активисты опубликовали в сети. По мнению авторов, 7 января 2020 года Ургант провокационно «поздравил» православный мир с Рождеством, а также «пригласил одиозных гостей, которые поддерживали и развивали кощунственные шутки».

Приглашенного на шоу французского актера Жерара Депардье авторы назвали «гомосексуалом и богохульником», а музыканта Джизуса обвинили в романтизации употребления наркотиков и деструктивного образа жизни.

Также упоминается кощунственный по мнению активистов коллаж — на нем изображен голливудский актер Николас Кейдж в образе младенца, лежащего в яслях, и окруженного ягнятами и режиссерами: Никитой Михалковым, Квентином Тарантино и Стивеном Спилбергом.

В связи с этим Урганта упрекнули в русофобии, оскорблении чувств верующих и неуважению к российским духовно-нравственным ценностям. «Мы считаем, что для таких деятелей с двойным гражданством должна быть предусмотрена процедура лишения российского гражданства за неуважение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям», — говорится в обращении.

Также общественники требуют извинений от руководства Первого канала и просят удалить выпуск.

Движение «Сорок сороков» имеет хорошие отношения с Русской православной церковью — патриарх Московский и всея Руси Кирилл даже дарил икону организатору объединения, композитору Андрею Кормухину, на его 45-летие.

«Сорок Сороков» участвовали в акциях против скандального фильма «Матильда», а также поддерживали строительства храма в парке Торфянка в Москве, где «сороковцы» вступали в силовое противостояние с местными жителями, которые выступали против строительства церкви. После этого депутат от КПРФ Валерий Рашкин со страниц «Парламентской газеты» обратился с запросом в ФСБ РФ с просьбой проверить, связано ли движение «Сорок Сороков» с националистическими объединениями.

Через несколько дней в заочную полемику с Рашкиным со страниц той же газеты вступил координатор движения Кормухин, который, в частности, считает неубедительными обвинения «в национализме», ссылаясь при этом на многонациональный характер движения. Итоги и сам факт рассмотрения запроса депутата Рашкина освещения не получили. По словам Кормухина, движение неоднократно осуждало экстремистские акции в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Скандалы вокруг программы «Вечерний Ургант» происходят уже не первый раз. В 2017 году внимание публики привлек конфликт между Ургантом и телеведущим Владимиром Соловьевым. В ходе обсуждения с блогером Иреной Понарошку здорового образа жизни и ухода за телом, гостья предложила Ивану Урганту положить на лицо принесенную маску, а когда ведущий сделал это – сказала, что это соловьиный помет.

«Соловьиный помет – хорошее название для шоу на канале «Россия», — ответил Ургант под всеобщий смех.

Вскоре Соловьев в эфире своей программы ответил Урганту. Он заявил, что «все украинские СМИ начнут писать: «Молодец, Ургант! Как ты уел Соловьева!» Вскоре после этого Ургант опубликовал в твиттере скриншот о том, что Соловьев добавил его в черный список.

«Друзья, у меня горе» — написал Ургант, добавив смеющиеся до слез смайлики.