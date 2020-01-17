История зверства: Соловьев набросился на эксперта в эфире

Российский телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз поспорил на повышенных тонах с приглашенных экспертом. Перепалка произошла в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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Оппонентом Соловьева стал журналист и общественный деятель Григорий Амнуэль, который регулярно выступает на его шоу как поборник «либерально-западнической» позиции.

Поводом для спора стала историческая память в российско-польских отношениях. Амнуэль заявил, что Польша не должна извиняться за красноармейцев, погибших в польских лагерях для военнопленных в ходе советско-польской войны 1920 года.

В ответ Соловьев заявил, что Российская Федерация признала расстрел НКВД польских офицеров под Катынью в 1940 году и извинилась. Однако Варшава, добавил телеведущий, не намерена признавать «уничтожение дипломатов и убийства советских граждан в 1930-х годах». Амнуэль заявил, что советских дипломатов «убивали те, чьи семьи убивались в СССР».

По-видимому, речь идет об убийстве в Варшаве советского постпреда Петра Войкова русским эмигрантом Борисом Ковердой, произошедшем в 1927 году. По словам убийцы, он стрелял в Войкова как в «представителя международной банды большевиков», а не дипломата. «Я отомстил за Россию, за миллионы людей», – заявлял Коверда на суде.

Польские власти осудили его на пожизненную каторгу, замененную впоследствии на 15 лет работ, освободился Коверда в 1937 году по амнистии. В ответ на варшавское убийство советские власти без суда и следствия расстреляли 20 человек, дворян по происхождению.

Стоит также отметить, что Войков как один из советских руководителей имел отношение к расстрелу царской семьи и выписал бумагу на получение серной кислоты для сокрытия следов убийства Романовых.

Дискуссия в студии продолжалась – Соловьев с Амнуэлем не согласился. «Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в двадцатые годы?

Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? При том, что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию?», – заявил эмоционально телеведущий.

Амнуэль в ответ заявил, что Польша себя позиционировала как «враг коммунистического террористического режима», а не геополитический противник Советской России. В ответ Соловьев еще резче заявил, что «террористическим» являлся режим польского маршала Юзефа Пилсудского, он также сравнил его с «нацистской диктатурой». По словам телеведущего, немецкий фюрер Адольф Гитлер «оплакивал своего друга».

Эмоциональные эскапады Владимира Соловьева на телевидении регулярно привлекают внимание СМИ. Чаще всего поводом для его выступлений становятся «либеральные» заявления специально приглашенных экспертов. В сентябре 2019 года Соловьев вышел из себя в эфире своей передачи на канале «Россия 1».

«Сегодня очень эмоциональный вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — заявил телеведущий в своем Telegram-канале.

По словам шоумена, возвращение в современную политику образа советского вождя Иосифа Сталина связано с «обслуживающими Запад либералами».

Под конец программы, обсуждая вопрос, спас ли советский народ евреев и был ли он связан с Холокостом, Соловьев начал резко защищать граждан СССР. Кроме того, он шлепнул ладонью по барьеру и спросил, «когда начал американский народ войну против Гитлера».

«Советская власть спасла человечество. Советская власть спасла мир от гитлеризма!» — заявил Соловьев своему оппоненту Григорию Амнуэлю.

Программа была посвящена годовщине со дня подписания пакта Риббентропа-Молотова и скандалу вокруг этой даты.

Кроме того, Соловьев часто выгоняет из своей студии неугодных ему экспертов — в мае он прогнал украинского спикера Всеволода Непогодина за сравнение Третьего Рейха и Советского Союза. В апреле он выгнал польского эксперта Якуба Корейбу.

Тот во время обсуждения Холокоста среди прочего заявил, что многие прямые родственники жертв геноцида евреев являются больше «притворяющимися жуликами». Кроме того, он обвинил Соловьева и других участников программы в попытках «манипулировать» памятью убитых, назвав их «отвратительными шовинистами».

«Когда уничтожали польских евреев, вы ничего не сделали», — добавил польский политолог, обвиняя СССР в бездействии в начале войны. В ответ Соловьев заявил, чтобы Корейба «шел вон, пока его за нос не выгнали».