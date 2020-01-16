«Глумление над Христом»: активисты гонят Урганта из страны

Координатор православного общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин предложил лишить Ивана Урганта российского гражданства. Членов организации оскорбила шутка телеведущего о чувствах верующих, высказанная в ходе беседы с французским актером Жераром Депардье. Возмущенные активисты опубликовали на одном из сайтов петицию, которая за сутки собрала почти 9 тыс. подписей из 10 тыс. заявленных.

«Мы призываем внести в Конституцию и законы Российской Федерации запрет двойного гражданства, а также предусмотреть лишение людей, получивших иностранное гражданство, таких, как Иван Ургант, гражданства Российской Федерации», — говорится в тексте петиции.

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Всколыхнувший общественное движение выпуск передачи «Вечерний Ургант» вышел в эфир 7 января. Ведущий в присущей ему шуточной манере поздравил православных зрителей с Рождеством и продемонстрировал изображение, пародирующее икону с изображением Иисуса Христа. Гостем выпуска был Депардье, который поддержал заданный Ургантом непринужденный тон беседы. Увидев картинку с Христом, актер сравнил его с поросенком. Кроме того, в конце передачи ведущий объявил о выходе на сцену молодого исполнителя Владислава Кожихова, выступающего под псевдонимом Джизус (англ. Jesus — Иисус).

Помимо требования лишить Урганта гражданства России активисты потребовали от руководства Первого канала принести официальные извинения за богохульство, наказать всех причастных к рождественскому выпуску и снять с сетки вещания программу «Вечерний Ургант».

«Мы также требуем, чтобы Роскомнадзор заблокировал все выпуски «Вечернего Урганта», содержащие глумление над Иисусом Христом, православными Святыми и святынями Русской Православной Церкви», — заявили члены движения.

Также их смутил тот факт, что передача выходит на средства из государственного бюджета, которые являются «деньгами нашего народа».

«Хотим напомнить: Первый Канал находится на государственном финансировании и руководство канала должно понимать, что православные христиане составляют большинство населения России. Более того, даже мусульмане почитают Иисуса Христа как пророка, и многие неверующие люди понимают и признают, что в основе нашего общества и культуры находятся именно христианские ценности. <...> Особенно цинично выглядит ситуация, когда, получая зарплату за счет нашего народа, глумлением над нашими ценностями занимаются люди, имеющие иностранное гражданство, такие как Иван Ургант!» — говорится в сообщении членов сообщества.

В течение всего дня ведущий не отвечает на звонки журналистов и не дает никаких комментариев по поводу появления петиции.

Его коллега Владимир Познер, в свою очередь, заявил о несерьезности действий организации «Сорок Cороков».

«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него (Урганта — прим. ред.) не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден», — цитирует журналиста Ura.Ru.

Иностранное гражданство, о котором пишут активисты, Ургант получил летом 2018 года. Он пришел в отдел по приему новых репатриантов в аэропорту Бен-Гурион 10 июня и получил удостоверение личности гражданина Израиля. Вместе с ведущим эту процедуру прошли его жена Наталья Кикнадзе и две дочери. Позднее он рассказал о визите в Израиль на своей странице в Instagram, не упомянув о получении гражданства. Комментарии к публикации были закрыты.

«Друзья! Подписчики! Спасибо всем за такое волнение и беспокойство. Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днем России! И до вечера на Первом», — обратился Ургант к подписчикам.

Отметим, что на сегодняшний день израильский заграничный паспорт занимает 22-е место в списке самых авторитетных паспортов мира и позволяет посещать территории 159 стран без визы или при оформлении визы по прибытии.