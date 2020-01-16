Рука рынка: дочь Аркадия Гайдара осталась без наследства

Из материалов Московского городского суда следует, что Евгении Гайдар-Голиковой, удочеренной советским писателем Аркадием Гайдаром в 1938 году, было отказано в удовлетворении судебного иска, в котором она потребовала взыскать 990 тысяч рублей с ООО «Искательпресс» за публикацию сборника повестей «Пусть светит».

Реклама

Изначально Гайдар-Голикова обратилась с иском в Останкинский суд, однако, получив отказ, направила апелляционную жалобу в Мосгорсуд. В иске говорилось, что Гайдар-Голикова является наследницей авторских прав на повести. В качестве подтверждения она представила копию свидетельства о праве наследования от апреля 1945 года, которая была выдана на имя ее матери, Гайдар-Голиковой, на половину доли авторских прав на литературные произведения Гайдара. Истица пояснила, что сам подлинник документа не сохранился.

«Как следует из копии наследственного дела к имуществу умершей 05 мая 1999 года Гайдар-Голиковой, единственный наследник — истец Гайдар-Голикова. В наследственном деле имеется заявление о принятии наследства — доля в приватизированной квартире и денежные средства. Однако, из материалов указанного наследственного дела не усматривается, что 1/2 доля авторских прав на литературные произведения Гайдара вошла в состав наследства после смерти Гайдар-Голиковой», — говорится в материалах суда.

В ходе проверки Останкинского суда нотариусы Московской городской нотариальной палаты также не смогли подтвердить факт выдачи Гайдар-Голиковой соответствующего свидетельства.

«Таким образом, истцом в соответствии со ст. 56 ГПК Российской Федерации не был подтвержден факт того, что мать истца, Гайдар-Голикова, являлась правообладателем на литературные произведения после смерти супруга Гайдара, как и не представлено истцом доказательств того, что Гайдар-Голиковой на момент смерти принадлежали авторские права на литературные произведения», — говорится в официальном заявлении.

Судом также было установлено, что сын Гайдара был включен в состав наследников, в то время как законный представитель истицы — ее мать — не указала свою дочь в списке наследников, в связи с чем не получила наследство в интересах ребенка после смерти писателя.

«Таким образом, суд пришел к выводу, что каких-либо доказательств, подтверждающих, что истец является наследником, в том числе авторских прав на спорное литературное произведение, истцом не представлено, свидетельство о праве на наследство в виде авторских прав на данное произведение истец не получала», — отмечается в выводе суда.

Суд счел несостоятельными доводы Гайдар-Голиковой о том, что она унаследовала все имущество ее матери, так как является единственной ее наследницей. В материалах дела говорится, что эти заявления не были подтверждены бесспорными доказательствам.

Помимо этого, суд обратил внимание на отсутствие доказательств того, что мать Гайдар-Голиковой при жизни не распорядилась авторскими правами, полученными по наследству после смерти супруга: «Из представленной копии издательского договора следует, что Гайдар-Голиковой однажды передавалось исключительное право на 4 года на одно из произведений автора».

После проверки дела в рамках доводов апелляционной жалобы судебная коллегия согласилась с выводами Останкинского суда.

«Оснований сомневаться в объективности оценки и исследования доказательств не имеется. Мотивы, по которым суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, а также оценка доказательств, подтверждающих эти выводы, приведены в мотивировочной части решения суда, и считать их неправильными у судебной коллегии не имеется оснований», — постановили члены коллегии.