«Гуф унизил сына»: Айза Анохина заявила о развале семьи

Блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее нынешний брак «трещит по швам» из-за выходок первого мужа, рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Иронично назвав себя «всероссийской бывшей», Айза призналась, что последние дни живет «с жутким ощущением жизни в клетке своих же решений и ошибок».

«Единственное, что останавливает меня от мысли, что вся моя жизнь и есть череда сплошных ошибок, — мои дети», — написала она.

Реклама

Днем ранее ее бывший супруг Гуф вновь оказался в центре скандала, обвинив бронзового призера Олимпийский игр по дзюдо и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова в том, что тот разрушил его семью. Речь, вероятно, шла о резонансных инцидентах, которые произошли в Красноярске в 2014-м и 2015 годах: тогда рэпера дважды задержали сотрудники ФСКН при поддержке активистов движения Носова «Антидилер». Свои обвинения и угрозы 40-летний артист высказал в длительной Instagram-трансляции.

В настоящее время Гуф вместе со своим сыном Сэмом отдыхает в Таиланде, там же сейчас проводит отпуск и экс-депутат.

«Я жду, чтобы куда-то в эту область подъехал Дмитрий Носов. Не знаю, депутат он, не депутат Государственной думы, но вот сюда чтобы он подъехал — чтобы он понял, где я нахожусь. И мне [все равно] на этого Носова. Ждите шок-контент и смотрите до конца», — заявил артист, снимая окрестности своей виллы.

Пользователи соцсети, невзирая на то, что Анохина уже семь лет как разведена с Долматовым, в комментариях и личных сообщениях попросили обозначить ее мнение и роль в этой ситуации.

«Знаю, что вы все ждете комментария от меня. Мой директ и WhatsApp кипят от вопросов насчет Леши и его поведения. Кто-то смеется, воспринимая это все как шутку, кто-то понимает (таких меньше всего), кто-то упрекает меня, что не иду спасать, хотя я уже сделала все, что могла, и это ничто по сравнению с последствиями, которые будут происходит», — написала рэп-исполнительница.

Она подчеркнула, что поддерживает дружеские отношения с отцом своего старшего сына.

Отвечая на заданный ей многочисленными подписчиками вопрос: «Что с ним происходит?», Айза ответила: »[Кошмар] происходит, который может стать непоправимой трагедией, если вновь его ангел-хранитель не спасет его!»

Анохина также написала, что ей пришло огромное количество сообщений с просьбой вернуться к Гуфу.

«Вернуться к кому? Для чего? Чтобы инстаграм возрадовался? Вы понимаете, что за картинкой, которую видите, есть жизнь? И это жизнь вне Инстаграм очень плачевная, — продолжила Анохина. — Я люблю отца Сэма и благодарна за опыт, за сына, за вас. Но я не люблю его как мужчину! И уж точно спасать его, как вы хотите, я не буду, потому что не хочу! Мы развелись 7 лет назад. 5 лет я в браке с другим, и этот брак трещит по швам из-за того, что я и так всероссийская бывшая».

Блогерша подчеркнула, что она невероятно устала от того, что ее постоянно ассоциируют с мужчинами, и больше не хочет вообще ничего.

«Ни замужества, ни любви, ничего. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы. И я сама в состоянии дать им все. Дима не выдержал всего этого. Я не выдержала жить с мужчиной, имея сына от другого, кого не люблю уже давно. Я устала рушить сама все, во что когда-то верила. Вы хотели правду? Пожалуйста! Получайте! Раз мы, такие блогеры, свои трусы на весь мир выворачиваем», — написала Айза.

Анохина подчеркнула, что была против того, чтобы старший сын отдыхал без нее, «зная на что способен его отец, который всю жизнь все портит».

«Вы все еще слушаете его бред, пишете мне. Он болен, и ему нужно лечиться! Он никого не любит и не умеет любить. Да, я сейчас зла на него. Я доверила ему самое дорогое и он снова прилюдно обосрался и унизил своего сына. — написала она. — А Дима, а Дима тоже все! Потому что я больше не могу слышать упреки, что я бывшая жена Гуфа. Хватит с меня! У меня есть мои дети и их особенные отцы. Пусть с детьми общаются, а я пас».

Ранее заявления Гуфа прокомментировал и сам Носов. По его словам, он не намерен реагировать на вызов рэпера.

«Наркоман Гуф опять «наширялся» и чего-то хочет. Но я не реагирую на «вызовы» наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела. Мужчина стоит столько, сколько весит его слово. Любой желающий может приехать ко мне на тренировку и продемонстрировать свои способности», — написал 39-летний экс-депутат в Instagram.

Кроме того, он выразил мнение, что жизнь Долматова разрушили наркотики, и пожелал рэперу «выздороветь».

«Я желаю Алексею выздороветь и завязать с наркотиками. В Таиланде очень суровое наказание на «наркоту». Наркотики уже погубили его жизнь», — добавил Носов.