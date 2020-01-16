«Дом Дракона» и Таргариены: когда выйдет приквел «Игры престолов»

Премьера приквела сериала «Игра престолов» под названием «Дом Дракона» («House of the Dragon») состоится не раньше, чем через два года. По словам программного директора телеканала HBO Кейси Блойса, точная дата выхода проекта об истории семьи Таргариенов пока неизвестна, поскольку работа над ним началась совсем недавно.

«Скорее всего, это произойдет в 2022 году», — приводит слова Блойса Variety.

Глава НВО также отметил, что съемки сериала еще не стартовали и никто не знает, когда это произойдет.

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О запуске приквела «Игры престолов» руководство WarnerMedia сообщило в октябре на презентации нового стримингового сервиса HBO Max. Основой для «Дома Дракона» послужит книга «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина, автора знаменитой саги «Песни льда и пламени». Сюжет сериала будет развиваться вокруг династии Таргариенов за 300 лет до событий «Игры престолов».

Сценаристами «Дома Дракона» выступят Райан Кондал и Мигель Сапочник, награжденный в 2016 году премией «Эмми» за режиссуру девятой серии шестого сезона «Игры престолов». Они же были утверждены в качестве исполнительных продюсеров вместе с Мартином и Винсом Жерардисом.

«Вселенная «Игры престолов» столь богата историями. Мы с нетерпением ждем исследования истории зарождения дома Таргариенов и ранней эры Вестероса от Мигеля, Райана и Джорджа», — сказал Блойс.

Незадолго до объявления о запуске «Дома Дракона» руководство HBO заявило об отказе от другого приквела, посвященного первой битве людей с белыми ходоками. Над сюжетом этого проекта вместе с Мартином работала Джейн Голдман. Некоторые СМИ писали, что на главные роли в сериале были утверждены Джош Уайтхаус, Наоми Аки и Наоми Уоттс.

Причиной завершения работы над приквелом о ходоках источники назвали недовольство представителей телеканала пилотным эпизодом. Сообщалось, что сначала они предложили создателям проекта внести в него изменения, но результат с поправками их также не устроил.

Ранее Мартин раскрыл подробности неудавшегося приквела «Игры престолов». В интервью Entertainment Weekly писатель сообщил, что по сюжету Вестерос состоял из ста королевств, в которых помимо лютоволков обитали мамонты. В то время, по рассказам Мартина, от древних людей произошел род Старков, а в будущем замке Ланнистеров проживал клан Кастлеров.

Писатель отметил, что сериал планировали построить по принципу ансамбля без выделения главных героев. Также Мартин рассказал, что «Долгая ночь» — рабочее название, которое принадлежит третьей серии восьмого сезона «Игры престолов». Съемки пилотного эпизода сериала прошли летом прошлого года в Северной Ирландии.

После выхода финала восьмого сезона «Игры престолов» Мартин отметил отличную работу актеров, сценаристов и продюсеров, благодаря которым сериал вышел на экраны и завоевал всемирное признание.

«Я хочу поблагодарить людей, но их так много. На премьере восьмого сезона сериала в Нью-Йорке было 42 актера, и это были далеко не все. И команда, хоть и менее заметная, чем актеры, но не менее важная», — написал автор.

По словам Мартина, увлекательное восьмилетнее путешествие с «Игрой престолов» оказало значительное влияние на его жизнь. Произведения писателя и раньше становились основой для различных проектов, но такого успеха он добился впервые. Автор «Песни льда и пламени» признался, что ему тяжело прощаться с сериалом, которому было посвящено много лет его жизни.

Также писатель рассказал о продолжении работы над двумя заключительными романами серии и сообщил, что сильно опаздывает с завершением предпоследней книги «Зимние ветры». Он заявил, что будет писать последние главы произведения в Новой Зеландии и постарается закончить его к июлю 2020 года. В случае невыполнения этого обещания Мартин в шутку разрешил местным жителям взять его в плен и держать «в самой маленькой хижине» до тех пор, пока роман не будет завершен. Затем последует финальная часть «Песни льда и пламени» — «Грезы о весне».