Поддержал «Оскар»: сериал «Темная башня» по Кингу закрыли

Стриминговый сервис Amazon отказался от экранизации серии романов Стивена Кинга «Темная башня», передает Deadline со ссылкой на источники. Решение было принято после просмотра пилотного эпизода сериала. По данным издания, руководство сочло, что он не дотягивает до уровня таких масштабных фэнтези-проектов, как «Колесо времени» и «Властелин Колец».

По слухам, Amazon не исключал трудностей при переносе произведения на экран и по этой причине заказал лишь пилот, а не сезон целиком.

Сериал «Темная башня» разрабатывался как независимый от полнометражной экранизации 2017 года и должен был стать более точным пересказом книги. Картина с Мэттью МакКонахи и Идрисом Эльбой в главных ролях не впечатлила зрителей и провалилась в прокате, заработав лишь $113 млн при бюджете в $66 млн.

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Пилот первого сезона сериала сняли летом 2019 года. В него должны были войти 13 эпизодов. В центре сюжета — история становления стрелка Роланда (Сэм Страйк), который пытается добраться до башни, расположенной в сосредоточении времени и пространства. Главному герою противостоит Человек в черном (Яспер Пяякконен). В частности, шоу от Amazon должно было поведать об их первой встрече.

Помимо Страйка в пилоте снялись Майкл Рукер, Джером Флинн и Жуана Рибейру. Шоураннером шоу числится Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»). Сценаристами выступили Николай Арсель, режиссер фильма «Темная башня», и Андерс Томас Йенсен. Исполнительными продюсерами — Акива Голдсман, Грегори Лессанс, Рон Ховард, Брайан Грейзер и Джефф Пинкнер.

Дальнейшая судьба «Темной башни» остается под вопросом. Не исключено, что шоу могут перекупить другие онлайн-платформы.

Накануне закрытия проекта самого Кинга раскритиковали за пост в Twitter. В нем писатель заявил, что не готов рассматривать вопрос расового и полового разнообразия, когда дело касается искусства.

«Будучи писателем, я могу быть номинирован в трех категориях — «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий». Для меня проблема разнообразия — в том, что касается отдельных актеров и режиссеров, — не стоит вовсе», — написал автор.

Кинг подчеркнул, что о расовом и половом многообразии он даже не задумывается. «Важно лишь качество. И мне кажется, что поступать иначе — неправильно», — заключил он.

...I would never consider diversity in matters of art. Only quality. It seems to me that to do otherwise would be wrong. — Stephen King (@StephenKing) January 14, 2020

Пост Кинга вызвал бурное обсуждение в сети. С критикой писателя выступили в том числе режиссер, автор сериала «Когда они нас увидят» Ава Дюверней, писательница Роксанна Гэй и сценарист Дэвид Вайсман.

«Когда ты просыпаешься, медитируешь, делаешь растяжку, тянешься за телефоном посмотреть, что происходит в мире, и видишь твит от человека, которым ты восхищаешься, и узнаешь, что его взгляды настолько закостенелые и ограниченные, тебе хочется обратно в постель», — написала Дюверней.

Гэй также призналась, что является поклонником Кинга, поэтому ей было больно читать такое. Писательница упрекнула коллегу в том, что он не считает «разнообразие» и «качество» синонимами.

«Это не отдельные вещи. «Качество» работает со всем, но большинство индустрий верят, что оно применимо только к конкретной группе людей», — ответила Гэй.

В свою очередь Вайсман напомнил Кингу, что он, будучи белым мужчиной, имеет больше возможностей для реализации: «При всем уважении, но у вас было больше возможностей, чем у темнокожего человека. Их несправедливо оттесняют только из-за цвета кожи».

В ответ на критику Кинг поспешил уточнить свои слова. Писатель согласился с проблемой неравенства в отношении пола, цвета кожи и сексуальной ориентации, отметив, что представители индустрии должны сделать все возможное, чтобы достичь разнообразия.

«Самое важное, что мы как люди искусства и творческие личности можем сделать — это добиться того, чтобы у каждого был шанс независимо от пола, цвета кожи или сексуальной ориентации. Сейчас эти люди очень мало представлены, и не только в искусстве», — заявил он.

В другом посте Кинг признал, что невозможно получить награду, если тебя не допускают к игре.

Недавно «Оскар» в очередной раз обвинили в гендерной и расовой предвзятости. В этом году в категории «Лучший режиссер» полностью отсутствуют женщины. За 91 год существования премии в ней были представлены всего пять постановщиц. Кроме того, в 2019-м в трех из четырех актерских номинаций победили темнокожие актеры. В этот раз лишь Синтия Эриво из фильма «Гарриет» номинирована на лучшую главную женскую роль.