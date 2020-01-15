Бесогон и демоны: в совете РПЦ не видели торговый знак Михалкова

Режиссер Никита Михалков добился от Роспатента разрешения на регистрацию изображения раннехристианского святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака компании ООО «Бесогон», сообщил в ходе заседания суда по интеллектуальным правам официальный представитель ведомства.

«Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака», — заявил он.

После этого судья обязал Роспатент выплатить компании 3 тысячи рублей, потраченных на подачу иска, а также зарегистрировать изображение как товарный знак. Он отметил, что по результатам рассмотрения мнений ряда ученых, в том числе – из духовных академий, суд постановил, что подобное решение не будет противоречить общественным интересам.

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Говоря о решении суда, настоятель храма священномученика Климента, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин признал, что подобное использование изображения Никиты Бесогона может вызывать вопросы с точки зрения веры.

«Безусловно, в таком контексте как вы задаете вопрос, [использование образа святого в целях коммерческого толка] противоречит [устоям веры]. Но зная Никиту Сергеевича Михалкова как практикующего православного христианина, я могу ответственно сказать, что наверняка, если церковь выскажется против этого, он изменит свое решение или сделает какую-то корректировку», — сказал Калинин.

Он также сообщил, что сам торговый знак не поступал на экспертизу в совет РПЦ по культуре.

«Пока что он не обращался к нам, а мы не видели самого этого знака, о котором идет речь. Я, например, как председатель экспертного совета по церковному искусству, не могу определить сейчас, поскольку мне никто не представлял его и в экспертный совет это не поступало», — отметил протоиерей.

Калинин подчеркнул, что в случае подачи торгового знака на рассмотрение совета в РПЦ могли бы дать ряд рекомендаций, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

«Мы, конечно, дали бы свою оценку и посоветовали бы Никите Сергеевичу может быть какие-то изменения, чтобы он сохранил смысл того, что он хотел вложить, и при этом не использовалось бы священное изображение, которое неуместно ни на каких торговых знаках. Вот и все», — добавил он.

Вместе с этим Калинин отметил, что в настоящий момент ему трудно дать оценку произошедшему, так как он не видел самого изображения.

«Если это графика, не икона, а графическое какое-то изображение, напоминающее о чем-то, но не являющееся образом священным, то это допустимо. Но все эти вопросы должны решаться экспертами, обладающими максимальным количеством информации по вопросу», — подчеркнул он.

В материалах суда и Роспатента говорится, что представители ООО «Бесогон» хотели зарегистрировать бренд, который содержит «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника».

Калинин также прокомментировал решение использовать в качестве товарного знака образ Никиты Бесогона, который не упоминался в христианской литературе с начала XVIII века, не был канонизирован Русской православной церковью и почитался исключительно в старообрядческой традиции.

«Любой мученик церкви христовой является бесогоном. Как сказано в тропаре мученику «победише и демонов немощные дерзости» — то есть, каждый мученик это не просто тот, кто пролил свою кровь за Христа, но и тот, кто победил демонские козни. Поэтому каждый святой мученик может называться так», — пояснил протоиерей.

Он подчеркнул, что на древнерусских иконах изображался подобный святой, несмотря на наличие расхождения в его восприятии.

«Поэтому, в принципе, такое понятие как Никита-мученик Бесогон – оно есть, оно существует. Да, в старообрядческой церкви оно более развито, на древней Руси изображения такие были. В новое время как-то этого стало меньше. Появились новые святые, такие как Серафим Саровский, старцы Оптинские – с течением времени определенные акценты могут смещаться, но смысл остается – церковь всегда находится на острие борьбы добра и зла на стороне добра», — подытожил он.