Без Лектера: о Клариссе из «Молчания ягнят» снимут сериал

Телеканал CBS снимет продолжение легендарного фильма «Молчание ягнят», пишет Deadline. Им станет сериал «Кларисса», действие которого будет происходить в 1993 году — спустя год после событий оригинала.

Как и следует из названия, главной героиней криминальной драмы станет агент ФБР Кларисса Старлинг (в картине ее сыграла Джоди Фостер). По сюжету она вернется в Вашингтон, чтобы преследовать серийных преступников и сексуальных маньяков.

Производством шоу займутся сценарист «Мумии» Алекс Куртцман и Дженни Люмет. Вместе они выступили в качестве продюсеров сериала «Звездный путь: Дискавери». По данным издания, сценарий к пилотной серии уже написан. При этом количество эпизодов будет определено после того, как выйдет пилотный сезон.

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Отмечается, что, несмотря на ожидания поклонников триллера, серийного убийцы Ганнибала Лектера в проекте не предвидится.

«После 20-летнего молчания мы удостоились чести рассказать историю про одну из самых стойких героинь Америки — Клариссу Старлинг, — приводит слова Куртцмана и Люмет Deadline. — Храбрость и сложность характера Клариссы всегда освещали ее путь, хотя ее личная история всегда оставалась в тени. Однако это то, что нужно нам сегодня: ее борьба, ее стойкость и победа. Ее время настало».

Помимо Куртцмана и Люмет, исполнительным продюсером сериала назначена Хезер Кадин («Скорпион»).

В 2012 году кинокомпания MGM объединилась с Lifetime, чтобы снять сериал о Старлинг и рассказать о жизни героини после окончания академии ФБР, однако его разработка так и не сдвинулась с места.

Фильм «Молчание ягнят», снятый по одноименному роману Томаса Харриса, вышел в 1990 году. Роль Клариссы Старлинг в нем исполнила Джоди Фостер. В продолжении ленты, «Ганнибале» Ридли Скотта, агента ФБР сыграла Джулианна Мур. Первый фильм, главную роль в котором сыграл Энтони Хопкинс, одержал победу в главных номинациях «Оскара»: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер и лучший адаптированный сценарий.

«Кларисса» — не первая попытка переложить книжную вселенную Томаса Харриса для показа на телевидении. С 2013 по 2015 год на канале NBC выходил сериал «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

В центре сюжета шоу оказались взаимоотношения специального агента ФБР Уилла Грэма и психотерапевта Лектера. Пилотный эпизод снял исполнительный продюсер Дэвид Слэйд. Всего вышло три сезона. В 2017 году шоураннер «Ганнибала» Брайан Фуллер заявил, что начал переговоры о возможном четвертом сезоне, но с тех пор никаких новостей о продолжении не появлялось. Также предполагалось, что новый сезон выйдет на стриминговых платформах, вроде Netflix и HBO, но и эти сообщения в итоге не подтвердились.

В январе прошлого года исполнитель роли доктора Ганнибала Лектера Мадс Миккельсен в интервью Bloody Disgusting рассказал, что не слышал о продолжении шоу.

«Я знаю, что Брайан по-прежнему работает над кое-какими идеями о том, где мы можем подыскать Ганнибалу новый дом. Также у меня есть четкое ощущение, что все, кто участвовал в этом проекте, с радостью вернутся к съемкам, если это случится. Это не в моей компетенции, но я знаю, что они ведут переговоры с разными студиями», — подчеркнул актер.

Кроме того, Миккельсен не исключил, что продолжение сериала все-таки возможно.

«Я знаю, что Брайан работал над тем, чтобы получить права на «Молчание ягнят», дабы позаимствовать оттуда несколько персонажей в собственную вселенную. У меня есть подозрение, что в этом направлении мы и отправимся», — отметил артист.

Алекс Куртцман известен как режиссер фильма «Мумия». Проект с треском провалился в прокат в США, собрав всего $30 млн за первые выходные и не сумев превзойти не только конкурента «Чудо-женщину», но и оригинальную «Мумию». За все время проката лента заработала всего $80 млн при бюджете $125 млн. Как писал Variety со ссылкой на источники, причиной провала стал «избыточный контроль» со стороны Тома Круза — он якобы активно вмешивался в производственный процесс, и под его влиянием был практически полностью изменен сюжет.