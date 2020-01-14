«Никогда так не трудился»: Роберт Паттинсон о работе в «Маяке»

— Действие фильма «Маяк» происходит на маленьком острове в тяжелых погодных условиях. Что происходило на съемочной площадке, насколько сложно было сниматься в картине?

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— Конечно, в фильме все было показано чуть более грубо и тяжело, чем было на самом деле. Однако сказать, что мы находились в комфортных условиях, тоже нельзя. Но я испытывал огромное удовольствие, работая над картиной. Съемки происходили на натуре, очень много сцен было снято под настоящим дождем и в условиях сильного ветра. Тем не менее, если вся команда полностью сосредоточена на производстве и все искренне вовлечены в процесс, наступает момент, когда не замечаешь каких-либо неудобств. Если бы я снимался в фильме, который мне самому не очень нравится, то безусловно обращал бы внимание на тяжелые условия.

— Как вам далась подготовка к такой психологически непростой роли?

— Было непросто. Перед съемками я, конечно, читал сценарий и имел представление, как воплотить своего персонажа на экране — особенно ближе к финалу картины. Самым же сложным для меня было отобразить изменения героя, которые происходят постепенно. Мне надо было четко осознать, в какой конкретно момент мой персонаж реагирует на те или иные обстоятельства. Сам сценарий был написан настолько подробно, что моя работа заключалась только в анализе уже написанного.

— «Маяк» кажется физически требовательным. Проходили ли вы специальную физическую подготовку к роли?

— Это звучит смешно, но во время прочтения сценария я даже не думал об этом. Описания физического труда, который выполняет мой герой, меня совершенно не пугали. Но на съемочной площадке все оказалось гораздо сложнее. Просто грузить лопатой уголь в печь было очень тяжело. В итоге к концу съемок я был в отменной физической форме, и мне кажется, что я никогда столько физических упражнений за всю жизнь не делал.

— Что для вас означает сам маяк и комната со светом наверху?

— Мне самому очень сложно это объяснить. Сцену в комнате мы снимали ближе к концу, и я к тому времени я уже установил прочную связь с героем. И даже во время съемок я сам не мог объяснить себе словами, что же такое происходит. К этому моменту я совершил уже целое путешествие к финальной точке и полностью растворился в процессе. Я могу с уверенностью сказать, что меня обуревали различные чувства и эмоции, но описать их не могу.

close Кадр из фильма «Маяк» (2019) Кадр из фильма «Маяк» (2019) Focus Features

— «Маяк» — многослойный фильм, который поднимает сразу несколько тем. Какие из них для вас наиболее важны?

— Согласен, этот фильм хранит внутри себя много интересно. На первый поверхностный взгляд, это картина о том, как двое мужчин постепенно теряют связь с реальностью из-за полной изоляции и тяжелой работы, которую должны выполнять. Я же рассматриваю «Маяк» с другой стороны. Может сначала показаться, что мой герой страдает из-за издевательств над собой, но в то же время какая-то часть его подсознательно испытывает удовольствие от унижений и лишений. Мне очень нравится изучать «Маяк» с неочевидной стороны.

— В фильме только два персонажа, и второго сыграл Уиллем Дэфо. Что вы можете сказать о работе с ним?

— Я думаю, что Уиллема любят абсолютно все без исключения, и я в том числе. С ним невероятно интересно работать — он настолько погружается в съемочный процесс, что порой я сам иногда забываю, кто находится передо мной. Уиллем посвятил актерской работе уже более 30 лет, но он все еще одержим этой профессией, старается найти новые подходы, постоянно учится и ищет новые пути самовыражения.

— Роберт Эггерс называет «Маяк» своеобразным смысловым продолжением его дебюта «Ведьма». Вы согласны с его утверждением?

— В принципе, можно найти несколько схожих вещей в этих фильмах — и прежде всего время действия. Эггерс — прекрасный сценарист, и обе его картины изумительно написаны. Он один из немногих современных авторов, которые стараются наиболее аутентично изобразить манеру речи, диалекты и лексикон. Он не только старается достоверно показать то время, в котором происходит действие, но и передает соответствующую эпоху в речи персонажей. Хорошо известно, что не каждый зритель понимает все слова, которые произносятся в «Маяке» и «Ведьме», потому что за 100 лет язык претерпел большие изменения. Но в то же время, именно такие детали делают созданный мир настолько достоверным.