«Это сделали бесы»: Садальский высмеял трагедию модели Пунтус

Заслуженный артист России Станислав Садальский посмеялся над версией о непричастности внука режиссера Никиты Михалкова в падении модели Ксении Пунтус из окна. Он с сарказмом написал в Instagram, что в инциденте виноват не 20-летний Андрей Баков, а «бесы вражеских спецслужб», которые «подбросили девушку под окна невинного юноши».

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«Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку?» — съязвил актер.

Корреспондент «Газеты.Ru» дозвонился актеру и попросил объяснить резонансную шутку, однако, услышав тему разговора, он молча повесил трубку.

В комментариях к записи многие пользователи осудили Садальского за преждевременные выводы и отметили, что он не имеет право на такие высказывания. «Не несите чушь! Вину должен установить и доказать суд. Никогда не поверю в то, что Андрей мог сделать что-то подобное. Не та семья, не то воспитание. А зависть — не самое хорошее чувство!» — написала одна из подписчиц Садальского.

Инцидент с предполагаемым участием наследника известного режиссера произошел утром 11 января. Согласно данным канала «Москва 24», в четыре часа утра дворник обнаружил плачущую девушку с многочисленными увечьями под окнами одного из домов в Трехпрудном переулке. Модель была одета в серые джинсы и футболку, но обуви и даже носков на ней не было.

«Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения. Она не могла пояснить, как очутилась в этом месте», — рассказал мужчина.

Он также заявил, что девушка «не была похожа на выпавшую из окна», и предположил, что ее могли выбросить из машины. При этом, по словам дворника, у подъезда стояла компания молодых людей, которые никак не реагировали на происходящее. Мужчина вызвал «скорую», которая увезла пострадавшую в больницу имени Боткина. Врачи диагностировали у нее несколько ушибов, переломы и черепно-мозговую травму. В понедельник сотрудники медучреждения сообщили, что Пунтус все еще лежит в реанимации, передает РИА «Новости».

«Она по-прежнему находится в отделении реанимации, посетителей к ней не пускают. Родственники могут поговорить с доктором в положенные часы», — рассказали в больнице.

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся написала в Instagram, что из-за травмы головы Пунтус не может вспомнить обстоятельства инцидента.

«Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. <…> Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду», — поделилась модель.

Если воспроизводить произошедшее по слухам из сети, Пунтус отдыхала с Баковым в баре, а затем в компании друзей поехала к нему домой. Согласно одной из версий, парень якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, лег спать и проснулся только из-за шума сотрудников полиции.

По словам одного из жильцов дома, той ночью в принадлежащей Михалкову квартире находились шесть человек, четверо из которых сначала ушли на улицу, а потом вернулись. Собеседник канала «Москва 24» добавил, что Баков редко появляется в этом доме, но в ту ночь другие соседи также слышали шум в квартире Михалкова.

Также пользователи соцсетей обвиняют Пунтус в злоупотреблении наркотиками и ругают золотую молодежь за праздный образ жизни, который может обернуться трагедией. По информации телеканала РЕН-ТВ, девушка могла выпасть из окна под воздействием препаратов для похудения, изготовленных на основе амфетамина. Согласно источнику в силовых структурах, сразу после происшествия правоохранители обнаружили такой препарат в ее личных вещах.