Новый 37-й: Россия ворвалась в «Мир Дикого запада»

Создатели сериала телеканала HBO «Мир Дикого запада» представили тизер третьего сезона, где с помощью динамического кругового графика показали несколько исторических событий, а также прогнозируемых важных дат из будущего, одна из которых оказалась связанной с Россией. Реальными историческими событиями, появившимися на графике «отклонений от курса истории», стали беспорядки и протесты в Гонконге, которые начались в июне 2019 года, а также импичмент президенту США Дональду Трампу, который был объявлен в декабре.

Вслед за этим на графике появились несколько дат из будущего, среди которых был экологический коллапс в Индонезии в мае 2020 года, убийство избранного американского президента в Буэнос-Айресе в декабре 2024-го, «термоядерный инцидент» в Париже в октябре 2025-го, а также начало «второй русской гражданской войны» в феврале 2037 года.

Видеоролик сопровождает запись голоса, в общих чертах обрисовывающего направление, которое должен будет взять сюжет проекта в новом сезоне:

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«Мы находимся посреди войны. Никто не знает, началась ли она или уже была проиграна. Большую часть времени человечество было жалкими паразитами, спотыкающимися на пути одной катастрофы к другой. Наша история — безумие сумасшедших убийств. Но мы изменили это. Впервые, наша история — это иная система».

В этот момент на графике появляется еще одна точка — запуск системы «Соломон» в апреле 2039 года, место пуска — неизвестно. После этого голос сообщает, что «система работала до недавнего времени» и в будущем возникло еще одно «отклонение от курса истории» — некое критическое событие в неизвестном месте, которое должно произойти в феврале 2058 года. В конце ролика показана дата выхода в эфир третьего сезона проекта — 15 марта 2020 года.

В комментариях к тизеру поклонники сериала предположили, что в новом сезоне создатели уделят больше внимания предыстории мира, в котором разворачивается сюжет «Мира Дикого запада», а также выразили интерес в связи с планами по расширению вселенной проекта.

Намекающий на серьезное развитие сериала тизер появился в год окончания двух больших хитов HBO «Игра престолов» и «Вице-президент». После их завершения сериал Джонатана Нолана может занять место флагмана в линейке продуктов телеканала. На фоне запуска стриминговых сервисов конкурирующих компаний — Disney, Apple, Google — «Миру Дикого запада» даже прочат роль одной из главных «приманок» для платформы телекоммуникационной корпорации AT&T, владеющей компанией WarnerMedia, в состав которой входит HBO. О повышенном внимании руководства телеканала к сериалу говорит и решение повысить гонорары актерам перед началом съемок третьего сезона. Сообщалось, что главные звезды проекта — Эд Харрис, Эван Рейчел Вуд, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон — будут получать по $250 тысяч за эпизод.

При этом во время работы над первыми двумя сезонами зарплаты исполнителей главных ролей колебались на уровне от $100 тысяч до $150 тысяч за серию. После их повышения доходы актеров «Мира дикого Запада» стали сопоставимы с заработками звезд «Очень странных дел».

Премьера «Мира Дикого запада» в 2016 году показала самые высокие зрительские рейтинги с выхода на экраны сериала «Настоящий детектив» в 2014-м, а первый сезон ремейка одноименного фильма 1973 года стал самым просматриваемым за всю историю HBO. Однако результаты второго сезона проекта оказались чуть менее удачными — к своему окончанию он ухудшил показатели по рейтингам, а критики шоу пожаловались на чрезмерно усложненные сюжетные линии. Тем не менее, сезон посмотрели 10 млн человек.

«Газета.Ru» делала подробный разбор финала второго сезона сериала — его можно почитать здесь.