Конец сказки: режиссер «Чародеев» и «Электроника» умер в США

Сценарист и писатель Михаил Идов сообщил на своей странице в фейсбуке о смерти режиссера фильмов «Чародеи» и «Приключения Электроника» Константина Бромберга.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника». Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе — ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино», — написал Идов.

Его родители часто общались с Бромбергом, они поддерживали контакт до последних дней режиссера.

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«Сам я его видел только пару раз в девяностых, когда еще жил у них в Детройте. В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил», — рассказал Идов.

По его словам, Бромберг какое-то время «грезил удивительными планами» о создании передвижного музея, в котором были бы выставлены копии мировых художественных шедевров. Идов отметил, что «только сейчас понимает», потенциал этой идеи, наблюдая «мультимедийные выставки с видеомэппингом, гастролирующие по всему миру».

«Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений «Электроника», но советский Gen-X он впечатлил изрядно — наряду с «Гостьей из будущего» даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишенной доступа к принцессе Лее в золотом бикини. Так что спасибо как минимум за это», — добавил Идов.

Он признался, что не хотел бы заканчивать сообщение о смерти Бромберга ссылкой на песню «Крылатые качели», так как подобный шаг был бы «чересчур мелодраматичным».

«Тем более, — написал Идов, — что у многих из вас она уже заиграла в голове, как только я ее упомянул».

Константин Бромберг родился в Харькове, 17 октября 1939 года. После работы корреспондентом агентства печати «Новости» он поступил на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, который окончил в 1965 году. Бромберг стал художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран», в художественном кино он дебютировал короткометражным фильмом «Длинный день Кольки Павлюкова» в 1968 году.

Первым всесоюзным хитом режиссера стала экранизация произведения писателя Евгения Велтистова «Приключения Электроника». Для съемок требовалось найти двух мальчиков близнецов, которые умели бы играть на музыкальных инструментах, исполнять трюки и управляться с транспортными средствами. Братьев Торсуевых нашли в московской школе №23 — они подошли под все требования.

«Привела их мама. Они что-то прочитали, сыграли на гитаре, спели. И хотя на главные роли мы планировали мальчиков помладше, но утвердили все же 12-летних Торсуевых. Юра на пробах стал Электроником, а Володя — Сыроежкиным, но что-то не получалось. Тогда режиссер поменял их местами — и съемка пошла как по маслу», — вспоминала второй режиссер фильма Юлия Константинова.

Премьера хита прошла 23 марта 1980 года, а к 31 декабря 1982 года Бромберг подготовил один из главных новогодних фильмов, который не покидает российский праздничный эфир до сих пор — музыкальную комедию «Чародеи» по сценарию братьев Стругацких. На главную женскую роль в фильме пробовались многие знаменитые актрисы тех лет, однако выбор режиссера пал на Александру Яковлеву, известную на тот момент по фильму «Экипаж».

«Вначале была просто лапочкой. А когда четверть картины отсняли, ее точно подменили или, вернее, как по сюжету, заколдовали. Капризная, высокомерная, она гримировалась по три часа, а вся группа ее ждала», — рассказывала заместитель директора фильма Ольга Костина.

По ее словам, из-за Яковлевой часто продлевались съемочные сцены, возникали сложности при оплате, что вызывало раздражение среди коллег по работе над фильмом.

«Однажды, когда актриса в очередной раз запуталась в тексте, Валентин Иосифович Гафт не выдержал и прямо в кадре стал ее душить. Не по-настоящему, конечно, но получилось очень эмоционально. Потом он уже наотрез отказался выходить вместе с Александрой в кадр. И в любви признавался не ей, а стулу, да-да! Снимали «крупняки» его и Яковлевой отдельно», — призналась она.

В 2013 году Бромберг рассказывал о том, что Борис Стругацкий одобрил идею продолжения «Чародеев», с которой к режиссеру обратился актер Александр Абдулов, пообещавший взять на себя финансовые вопросы. Помимо продолжения «Чародеев» режиссер также говорил о возможном создании сериала по мотивам «Приключений Электроника».

«В ближайшее время представители компании «Парламент Студия» отправятся в Москву, чтобы выбрать партнеров. Часть материала будет снята в Америке, но больше все-таки в России. Электроник был и есть наш герой. Он сохранит свою позитивную энергетику, изменятся лишь обстоятельства», — говорил он.

Однако с тех пор никаких новостей о возможном возвращении главного советского детского фильма пока не появилось.