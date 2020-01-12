Война в тренде: что интересует американцев

Фильм «1917» возглавил американский прокат

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Кадр из фильма «1917» (2019) Кадр из фильма «1917» (2019)
Кадр из фильма «1917» (2019)

Кадр из фильма «1917» (2019)

DreamWorks SKG
Сильный старт лауреата «Золотого глобуса» «1917», почти миллиард «Звездных войн», а также ожидание «Плохих парней» и «Доктора Дулиттла»: «Газета.Ru» представляет традиционный обзор американского бокс-офиса.

Лидером американского проката по итогам 10-12 января стал фильм Сэма Мендеса «1917», который к этим киновыходным наконец-таки добрался до широкого релиза в США. В ходе уикенда лента, которую «Газета.Ru» ранее включила в список лучших фильмов ушедшего года, собрала $36,5 млн. Подобный заработок уникальной в плане визуала картины еще совсем недавно было трудно представить (речь шла о куда меньших суммах), однако военной драме сильно помогли сарафанное радио и успех на «Золотом глобусе», где проект победил в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер». Уже 13 января «1917» (и тут не нужно быть Вангой) официально окажется во многих номинациях предстоящего «Оскара», что, как считают эксперты, сделает зрительский интерес к нему еще более сильным. На международной арене лента, которая дебютирует в России только 30 января, заработала к настоящему моменту $21,2 млн. Примечательно, что большую (аж 80%) часть аудитории фильма в США в этот уикенд составили люди старше 24 лет.

На второй строчке расположился фантастический боевик «Звездные войны: Скайуокер. Восход», выручивший за четвертые для себя выходные $15,1 млн. В общемировой кассе проекта на данный момент числятся $990 млн — то есть совсем скоро очередной представитель легендарной саги станет седьмым творением Disney, вышедшим в 2019 году и собравшим в сумме не менее $1 млрд.

Третьим оказался блокбастер «Джуманджи: Новый уровень» — $14 млн на пятой неделе. Суммарная выручка фильма по миру прямо сейчас составляет $671 млн, тогда как первая часть серии («Джуманджи» 1995 года с Робином Уильямсом тут мы не считаем), вышедшая в 2017-м, собрала $962,1 млн — ее последователь это достижение, очевидно, не повторит.

Прямо следом за топ-3 расположился новичок недели — «Как босс», роли в котором исполнили Тиффани Хэддиш, Роуз Бирн, Сальма Хайек, Билли Портер, Дженнифер Кулидж и Ари Грейнор. Легкая комедия, рассказывающая о двух лучших подругах, которые решили с нуля создать косметическую компанию (правда, когда девушки сталкиваются с финансовыми проблемами и необходимостью сотрудничества с крупной корпорацией, их дружба ставится под угрозу), заработала $10 млн.

Все та же четвертая строчка строчка досталась еще одному фактическому дебютанту (только на неделе получившему широкий прокат) — ленте «Просто помиловать», выручившей, как и «Босс», $10 млн. Экранизация бестселлера «Просто помиловать: история справедливости и искупления» («Just Mercy: A Story of Justice and Redemption») повествует о всемирно известном адвокате по защите гражданских прав Брайане Стивенсоне. В каст картины вошли Майкл Б. Джордан, а также Джейми Фокс, Бри Ларсон, О'Ши Джексон-младший, Тим Блейк Нельсон, Роб Морган, Рэйф Сполл, Линдсей Эйлифф и Рон Клинтон Смит.

Шестой стала историческая драма «Маленькие женщины», в основу которой лег одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах, — $7,6 млн за третий уикенд.

Седьмую позицию занял последний дебютант данного уикенда — «Под водой» Уильяма Юбэнка. Экшен-хоррор, в котором сыграли Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Винсент Кассель, Джон Галлахер-младший, Джессика Хенвик, Мамуду Ати и Ганнер Райт, стартовал с $7 млн.

Наконец, места с восьмого по десятое между собой поделили диснеевский мультфильм «Холодное сердце 2»,

детективная комедия «Достать ножи» от режиссера «Кирпича» и «Последних джедаев» Райана Джонсона, а также...

анимационная картина «Камуфляж и шпионаж». Заработали они соответственно $5,8 млн (восьмой уикенд), 5,7 млн (седьмой) и 5,1 млн (третий).

Добавим, что на следующих выходных в борьбу за лидерство в американском прокате включатся комедийный боевик «Плохие парни навсегда» и фэнтези «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».