Война в тренде: что интересует американцев

Лидером американского проката по итогам 10-12 января стал фильм Сэма Мендеса «1917», который к этим киновыходным наконец-таки добрался до широкого релиза в США. В ходе уикенда лента, которую «Газета.Ru» ранее включила в список лучших фильмов ушедшего года, собрала $36,5 млн. Подобный заработок уникальной в плане визуала картины еще совсем недавно было трудно представить (речь шла о куда меньших суммах), однако военной драме сильно помогли сарафанное радио и успех на «Золотом глобусе», где проект победил в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер». Уже 13 января «1917» (и тут не нужно быть Вангой) официально окажется во многих номинациях предстоящего «Оскара», что, как считают эксперты, сделает зрительский интерес к нему еще более сильным. На международной арене лента, которая дебютирует в России только 30 января, заработала к настоящему моменту $21,2 млн. Примечательно, что большую (аж 80%) часть аудитории фильма в США в этот уикенд составили люди старше 24 лет.

На второй строчке расположился фантастический боевик «Звездные войны: Скайуокер. Восход», выручивший за четвертые для себя выходные $15,1 млн. В общемировой кассе проекта на данный момент числятся $990 млн — то есть совсем скоро очередной представитель легендарной саги станет седьмым творением Disney, вышедшим в 2019 году и собравшим в сумме не менее $1 млрд.

Третьим оказался блокбастер «Джуманджи: Новый уровень» — $14 млн на пятой неделе. Суммарная выручка фильма по миру прямо сейчас составляет $671 млн, тогда как первая часть серии («Джуманджи» 1995 года с Робином Уильямсом тут мы не считаем), вышедшая в 2017-м, собрала $962,1 млн — ее последователь это достижение, очевидно, не повторит.

Прямо следом за топ-3 расположился новичок недели — «Как босс», роли в котором исполнили Тиффани Хэддиш, Роуз Бирн, Сальма Хайек, Билли Портер, Дженнифер Кулидж и Ари Грейнор. Легкая комедия, рассказывающая о двух лучших подругах, которые решили с нуля создать косметическую компанию (правда, когда девушки сталкиваются с финансовыми проблемами и необходимостью сотрудничества с крупной корпорацией, их дружба ставится под угрозу), заработала $10 млн.

Все та же четвертая строчка строчка досталась еще одному фактическому дебютанту (только на неделе получившему широкий прокат) — ленте «Просто помиловать», выручившей, как и «Босс», $10 млн. Экранизация бестселлера «Просто помиловать: история справедливости и искупления» («Just Mercy: A Story of Justice and Redemption») повествует о всемирно известном адвокате по защите гражданских прав Брайане Стивенсоне. В каст картины вошли Майкл Б. Джордан, а также Джейми Фокс, Бри Ларсон, О'Ши Джексон-младший, Тим Блейк Нельсон, Роб Морган, Рэйф Сполл, Линдсей Эйлифф и Рон Клинтон Смит.

Шестой стала историческая драма «Маленькие женщины», в основу которой лег одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах, — $7,6 млн за третий уикенд.

Седьмую позицию занял последний дебютант данного уикенда — «Под водой» Уильяма Юбэнка. Экшен-хоррор, в котором сыграли Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Винсент Кассель, Джон Галлахер-младший, Джессика Хенвик, Мамуду Ати и Ганнер Райт, стартовал с $7 млн.

Наконец, места с восьмого по десятое между собой поделили диснеевский мультфильм «Холодное сердце 2»,

детективная комедия «Достать ножи» от режиссера «Кирпича» и «Последних джедаев» Райана Джонсона, а также...

анимационная картина «Камуфляж и шпионаж». Заработали они соответственно $5,8 млн (восьмой уикенд), 5,7 млн (седьмой) и 5,1 млн (третий).

Добавим, что на следующих выходных в борьбу за лидерство в американском прокате включатся комедийный боевик «Плохие парни навсегда» и фэнтези «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».