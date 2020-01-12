Неприятность в день рождения: Ренату Литвинову сбила машина

Заслуженная артистка России Рената Литвинова была сбита в центре Москвы. Согласно Telegram-каналу Mash, инцидент произошел 12 января — прямо в ее день рождения. Отмечается, что случилось ДТП возле одного из ресторанов быстрого питания. В происшествии якобы были повреждены рука и нога знаменитости, из-за чего врачам пришлось оказывать ей экстренную помощь.

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Telegram-канал 112, в свою очередь, уточняет, что за рулем автомобиля, сбившего Литвинову, находилась 28-летняя девушка. Исходя из сведений источника, она была оштрафована на 2 тыс. рублей за непропуск пешехода — сотрудники полиции взяли с нее объяснение в отделе, после чего отпустили.

Утверждается, что сама девушка заявила о нетрезвом состоянии пострадавшей актрисы.

Ассистентка Литвиновой в разговоре с журналистами уточнила, что на актрису наехали, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

«Она получила незначительные травмы. После аварии ей помогли посторонние люди добраться в медучреждение, где ей была оказана медицинская помощь», — сказала она «Вечерней Москве», добавив, что в настоящий момент жизни Литвиновой ничего не угрожает.

Наконец, прокомментировала инцидент в Instagram и сама актриса, опровергнувшая заявления о том, что в момент ДТП она была в нетрезвом состоянии.

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...». Всем, кто переживал, — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки — я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ.

Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: «Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения», — написала артистка.

Ранее популярная певица Земфира, о близкой связи которой с Литвиновой уже давно пишут СМИ, откровенно рассказала про свои отношения с актрисой. В частности, она опровергла слухи, что между ними есть роман.

«То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и самый лучший друг, — написала певица в своем официальном паблике «Вконтакте», отвечая на вопросы поклонников. — При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень сильно уважаю. Вы что-то там себе напридумывали, но реальность совершенно иная».

Кроме того, Земфира отметила, что они с артисткой не только дружат, но и сотрудничают в творческом плане. В качестве примера она напомнила, что Литвинова помогала ей снимать клипы, тогда как сама исполнительница писала саундтреки к ее фильмам.

«Рената — уникум. Это другое — больше, чем талант. Рената — мое все, и меня бы не было без нее», — подчеркнула Земфира.

Сама Литвинова в интервью L'Officiel Russia называла Земфиру «прижизненным гением».

«Как вы знаете, Земфира — мой пожизненный соратник, не побоюсь этой характеристики, прижизненный гений. <...> Если вкратце, это друзья и даже больше. В любых проектах мы будем вместе. Это профессионалы, истовые работники, честные и искренние люди — мы через многое прошли, особенно с Земфирой», — говорила заслуженная артистка страны.

Рената Литвинова, которой 12 декабря исполнилось 53 года, дебютировала на экране в фильме Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века», однако широкую известность получила благодаря режиссеру Кире Муратовой: в середине 90-х постановщица продемонстрировала ее талант в картине «Увлеченья», немногим позднее актриса также снялась в ленте ныне покойной кинематографистки под названием «Три истории» и еще одном ее творении — «Настройщике». Кроме того, на счету Литвиновой роли в таких проектах, как «Небо. Самолет. Девушка», «Жмурки», «Вокальные параллели», «Жестокость», «Мне не больно», «Жесть», «Мелодия для шарманки», «Generation П», «Вечное возвращение», «Петербург. Только по любви» и «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка». Добилась признания заслуженная артистка и на режиссерском попроще — в частности, ее «Богиня. Как я полюбила», полнометражный дебют как постановщицы, произвела отличное впечатление на киноманов. В сентябре 2017 года Литвинова, известная и как актриса театра, попробовала себя в качестве театрального режиссера в МХТ имени Чехова, где выпустила спектакль «Северный ветер».