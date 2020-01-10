«Актерский состав невероятен»: каким будет новый сезон «Фарго»

В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Фарго», который выйдет 19 апреля 2020 года. Действие на сей раз развернется в 1950-х годах в Канзас-Сити и будет завязано на противостоянии двух преступных группировок — итальянской и афроамериканской. Несколько улучшить взаимоотношение банд поможет интересная сделка: их лидеры обменяются детьми (и будут пытаться их воспитывать).

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Роли в новом сезоне исполнят комик Крис Рок («Все или ничего», «Догма»), Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы», «Облачный атлас»), Джейсон Шварцман («Академия Рашмор», «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4.0», «Дэдвуд»), Джесси Бакли («Чернобыль»), Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»), Эмбер Мидфандер («Легион») и Джек Хьюстон («Дальняя дорога», «Убей своих любимых», «Ирландец»).Пост шоураннера проекта — как и ранее — занимает Ноа Хоули.

Ранее он отмечал, что грядущая часть «Фарго» станет наиболее масштабной в истории сериала.

«Актерский состав невероятен. На мой взгляд, это будет в два раза больше, чем любая история, которую мы рассказывали ранее, — и в финансовом плане, и по масштабу. Не было бы никаких причин браться за это снова, если бы я не думал, что это будет лучший сезон, — говорил кинематографист.

— Здесь будет столкновение двух групп, находящихся за пределами «основной» Америки. Итальянские иммигранты, которые все еще подвергаются остракизму и дискриминации, а также персонаж Криса Рока и его семья, группа афроамериканцев, многие из которых приехали с Юга. <...> Обе эти группы сражаются за то, чтобы добиться господства: вы проявляете себя, усердно работаете и в итоге получаете американскую мечту. Но, конечно, ретроспектива показывает нам, что реальность не всегда соответствует ожиданиям».

Исполнитель одной из главных ролей в проекте Рок в свою очередь признавался, что был шокирован, когда с ним связался Хоули и предложить ему сняться в «Фарго». Согласно воспоминаниям комика, тогда он сперва подумал, что режиссер звонит ему, дабы пригласить поучаствовать в каком-то благотворительном мероприятии.

«Даже в своих самых смелых мечтах я не думал об этом, — заявил комедиант. — Был приятно удивлен».

Интересно, что роль босса криминального синдиката писалась специально под Рока, появляющегося на большом экране преимущественно в комедийных проектах (особенно часто он снимается в фильмах с Адамом Сэндлером), — об этом говорил сам Хоули. «Как только у меня появилась идея, я сразу подумал о Крисе», — пояснял он.

Сам Рок, комментируя тот факт, что в «Фарго» он сыграл персонажа с седыми волосами, отмечал, что эта роль вполне соответствует его возрасту. «Мне будет 55 лет через пару недель, — напоминал комедиант. — Деньги — лучший лосьон в мире». Он также признавался, что участие в популярном сериале потребовало от него большей дисциплины в сравнении с ролями в комедиях.

Судя по трейлеру, в грядущей части «Фарго» сохранится полюбившаяся зрителям атмосфера предыдущих сезонов (правда, новый — исходя из представленного промо-ролика — будет, возможно, еще более комедийным), вдохновленная одноименным фильмом братьев Коэн с Фрэнсис Макдорманд, Уильямом Мэйси, Стивом Бушеми и Петером Стормаре в главных ролях, который вышел на экраны в 1995 году (и получил два «Оскара» — в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль»).

Сюжет ленты, как известно, лег в основу первого сезона сериала, который сумел классно переработать и развить оригинальную идею, в результате чего был тепло принят зрителями и критиками.

Отличительной чертой «Фарго» является то, что его можно смотреть фактически с любого сезона: между собой в плане сюжета они никак не связаны. За годы существования шоу, роли в котором в разное время исполняли Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон, Патрик Уилсон, Кирстен Данст и Юэн Макгрегор, получило три «Золотых глобуса».