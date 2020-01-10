Беспринципный Голливуд: «Паразитов» превратят в сериал

Телесеть HBO займется производством мини-сериала на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщает Variety со ссылкой на источник. Подробности сюжета пока не раскрываются. Также не ясно, будет ли это англоязычным ремейком ленты или же ее спин-оффом.

Уточняется, что Пон Чжун Хо лично примет участие в работе над проектом. По данным издания, он и Адам Маккей, известный по фильмам «Игра на понижение» и «Власть», объединятся в качестве исполнительных продюсеров шоу.

Реклама

При этом, согласно The Hollywood Reporter, сделка еще не закрыта, но HBO уже ведет переговоры с автором. За право выпустить телевизионную версию «Паразитов» изначально соревновались стриминговый гигант Netflix и HBO. В результате выиграл последний.

«Мы почти достигли соглашения о выпуске сериала по мотивам «Паразитов», — заявил дистрибьютор картины CJ ENM в разговоре с агентством Yonhap. Собеседник подчеркнул, что дальнейшие детали касательно проекта будут обсуждаться только после церемонии вручения американской кинопремии «Оскар» в феврале этого года.

Работы Пон Чжун Хо уже привлекали внимание американских телепроизводителей. Так, TNT уже уже заключил сделку на производство адаптации картины «Сквозь снег» для показа на телевидении, хотя сам режиссер не участвовал в разработке шоу. Его премьера состоится во второй половине 2020 года. Что касается Маккея, то он числится среди продюсеров сериала «Наследники», который получил награду «Золотого глобуса» как лучшая телевизионная драма.

Кроме того, кинематографист готовит для HBO мини-сериал о мультимиллионере Джеффри Эпштейне, обвиненном в сексе с несовершеннолетними и торговле людьми. В его основу войдут реальные события, а также готовящаяся к публикации книга журналистки Джули К. Браун. Шоу станет частью пятилетней сделки Маккея, согласно которой он будет разрабатывать проекты как для канала, так и для стримингового сервиса HBO Max.

«Паразиты» получил премию «Золотой Глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя «Прощание», «Отверженных», «Боль и славу», а также «Портрет девушки в огне». Картина является главным претендентом на «Оскар» в этой же категории. В декабре Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала «Паразитов» лучшим фильмом 2019 года.

Помимо восторженных отзывов критики и признания со стороны представителей киноиндустрии «Паразиты» собрали грандиозную кассу — $23 млн в домашнем бокс-офисе и $130 млн по миру при бюджете $11,8 млн.

Свою самую престижную награду — Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля — фильм получил весной 2019 года. На киносмотре его окрестили сатирическим триллером о классовой борьбе. По сюжету, семья бедняков любыми способами пытается изменить свое финансовое положение и устраивается на работу к богачам.

Пон Чжун Хо не в первый раз участвовал в конкурсной программе Каннского фестиваля. В 2009 году режиссер привозил во Францию свой фильм «Мать», а в 2017-м — «Окчу», наделавшую немало шума. Скандал с участием Netflix, на платформе которого и вышла «Окча», и организаторов фестиваля разгорелся из-за требований французских кинотеатров. Согласно правилам Канн, показывать кино на стриминговых сервисах можно лишь спустя 36 месяцев после начала проката.

77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла в ночь на шестое января в Лос-Анджелесе. Помимо Пон Чжун Хо, наград удостоился Квентин Тарантино за фильм «Однажды в Голливуде» (лучший сценарий, лучший музыкальный или комедийный фильм и лучшая мужская роль второго плана (Брэд Питт). Лучшим драматическим фильмом по версии жюри стала лента Сэма Мендеса «1917». Он также назван лучшим режиссером. Сериал «Чернобыль» телеканала HBO в свою очередь был признан лучшим драматическим сериалом.