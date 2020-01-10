«Это все-таки есть»: на BAFTA обрушился гендерно-расистский скандал

В начале этой недели стали известны официальные претенденты на премию BAFTA-2020, лауреаты которой будут объявлены 2 февраля, — торжественная церемония вручения наград состоится в Лондоне. Наибольшего количества номинаций удостоился «Джокер» Тодда Филлипса: криминальный триллер представлен сразу в 11 категориях, включая «Лучший фильм» (туда также вошли «Ирландец», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Паразиты»). По десять номинаций получили все те же новые работы Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино — они претендуют на призы фактически во всех основных категориях.

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Вскоре после оглашения шорт-листов грядущей премии организатор мероприятия Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) пообещала провести «тщательное и детальное рассмотрение [результатов голосования за потенциальных номинантов] в пределах и за пределами членства в [BAFTA]».

Данное заявление сделал глава комитета организации по кинофильмам Марк Самуэльсон на фоне разгоревшегося скандала вокруг официальных списков претендентов на премию — в основных категориях не оказалось ни одного темнокожего (а в актерских — еще и артистов азиатского происхождения), тогда как в номинацию «Лучший режиссер» попали одни лишь мужчины.

Согласно Самуэльсону, в сложившейся ситуации BAFTA прислушается ко всем, у кого есть мнение по данному вопросу. Также он заверил, что все согласованные изменения будет приняты в преддверии голосования за премию 2021 года.

По информации Variety, на текущий момент в первом раунде отбора премии BAFTA все члены (а их 6,5 тыс.) участвуют в голосовании по ряду категорий, включая актерские (оставшиеся шорт-листы составляются специальным жюри), они же выбирают лауреатов практически во всех номинациях на финальной стадии.

«Мы абсолютно открыты к изменениям. Наша организация четко изложила собственную позицию по номинантам. <...> Требуются изменения — но какими они будут, этот вопрос требует спокойного, аккуратного обдумывания», — заключил Самуэльсон.

Соответствующее высказывание один из руководителей Британской академии кино и телевизионных искусств сделал после того, как в твиттере приобрел популярность хештег #BAFTAsSoWhite («BAFTA такая белая» — «Газета.Ru), объединивший посты, в которых премия критиковалась за гендерную и расовую предвзятость при выборе номинантов.

«Они номинировали белую женщину дважды в одной категории (речь про Марго Робби, представленную два раза в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роли в фильмах «Однажды в… Голливуде» и «Скандал», — «Газета.Ru»)». «Речь идет не о каком-то намеренном разнообразии. Но когда вы видите работу, проделанную Лупитой Нионго, Элфри Вудард, Аквафиной и актерским составом «Паразитов», а после смотрите на список номинантов, что-то становится ясно»; «Дензел Вашингтон никогда не номинировался на премию BAFTA. Морган Фриман тоже. Они являются одними из самых известных и великих актеров современности. <...> Расистскую картину здесь нельзя отрицать», — писали недовольные пользователи.

Комментируя скандал вокруг BAFTA, режиссер фильма «Верность» и сериала «Деффчонки» Нигина Сайфуллаева заявила «Газете.Ru», что возникновение подобных претензий уже является показателем наличия проблемы, однако призналась, что «не чувствует подобной дискриминации в российском киносообществе».

«Как будто бы я ее [дискриминацию] не ощущаю у нас, а в мировом контексте я не так сильно понимаю. Но очевидно, что это тема сейчас живая — видимо, именно потому, что это сейчас существует. Если бы все было равноправно разделено, то, наверное, и такого ответного негодования со стороны тех, кого дискриминируют, не было бы. Обычно, если болит — значит, об этом говорят. Наверное, это все-таки есть», — сказала она.

В то же время народный артист России и заведующий кафедрой режиссуры Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Хотиненко призвал в первую очередь оценивать фильмы по качеству исполнения.

«Вы знаете, тут каждый занимается, что называется, своим делом. По убеждениям. С моей точки зрения — надо лучших выбирать. Фестивалей очень много, конкурсов много — и всем, в общем, находится место. Каждый находит свое место, каждый находит свою нишу.

Но мне кажется, по каким-то признакам выбирать, а не по качеству картины — это погибельно для искусства. Вот это — совершенно определенно. Сейчас это становится почти нормой уже», — сказал Хотиненко «Газете.Ru».

Кроме того, он признал необходимость поддержки начинающих режиссеров, которые еще не успели сделать себе громкое имя.

«Сейчас женщин-режиссеров уже будет скоро больше, чем мужчин, строго говоря. У меня, когда поступают, — девочек поступает значительно больше! Есть процессы довольно естественные. Я люблю, когда это происходит естественным путем», — отметил он.

Хотиненко также прокомментировал предложение режиссера фильма «Лапочка» Альмы Харель, которая выступила за введение на кинопремиях отдельной категории для женщин-режиссеров.

«Может, вот это может быть. Вообще, я бы нормально отнесся к фестивалю женского кино. Это было бы нормальным явлением, абсолютно. Это было бы естественным явлением. Вот искусственные всякие внедрения, это, мне кажется, не очень уместно. А это предложение — это нормально, на определенном этапе», — оценил он задумку Харель.

При этом Сайфуллаева, говоря о подобной инициативе, заявила, что не видит серьезных отличий между режиссерами-мужчинами и режиссерами-женщинами.

«Ну, как будто бы это нас сразу разделяет и делает какими-то разными режиссерами? Выводит в некоторый вид. А профессия общая, и я не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной здесь, поэтому, наверное, должна быть одна номинация», — подчеркнула она.