Плейлист недели: Селена Гомес, Оззи Осборн и Мак Миллер

Посмертные работы музыкантов либо очень ждут, либо заведомо ненавидят, поскольку сохранить первоначальный замысел артиста удается не всегда. К счастью, Мака Миллера это миновало: новый сингл «Good News» выполнен в лучших традициях ныне покойного автора — с размеренным ар-ан-би-инструменталом в духе его последней пластинки «Swimming» и очень грустным мотивом — об одиночестве и надежде найти что-то хорошее во всем плохом, что с ним происходило. Грядущий проект (релиз 17 января) станет продолжением «Swimming». Над ним работал продюсер и композитор Джон Брайон, сотрудничавший с Канье Уэстом, а также сочинивший музыку к фильмам «Вечное сияние чистого разума» и «Леди Берд».

Tame Impala — «Lost In Yesterday»

Австралийцы Tame Impala выпустили очередную песню с их предстоящего альбома «The Slow Rush», выход которого запланирован на 14 февраля. Ранее музыканты представили уже три композиции — «Borderline», «It Might Be Time» и «Posthumous Forgiveness».

Мозес Самни — «Me in 20 Years»

Один из самых ожидаемых альбомов 2020 года — «Grae» сонграйтера и певца Мозеса Самни пополниkся треком «Me in 20 Years». За эмбиент спасибо Дэниэлу Лопатину (он же Oneohtrix Point Never). Недавно артист поделился синглом «Polly». В нем все как обычно красиво: Самни поет фальцетом под акустические инструменты.

Mura Masa — «Teenage Headache Dreams»

Британский продюсер Алекс Кроссан, известный как Mura Masa, продолжает радовать классными коллаборациями — на этот раз с вокалисткой Wolf Alice Элли Роуселл. Новинка войдет в грядущий альбом электронщика «R.Y.C» (релиз 17 января).

Селена Гомес и Кид Кади — «A Sweeter Place»

Пожалуй, первый крупный релиз нового года — третья студийная пластинка Селены Гомес «Rare». Что удивительно, на релизе гостят хип-хоп-исполнители 6lack и Кид Кади, услышать которого в последнее время — большая редкость. С точки зрения концепции альбом можно описать с первых же строк заглавной песни: «Как ты мог не распознать, что я такая редкость?» Верим, Селена, верим.

Полли Мани — «Roommate»

Молодая исполнительница Полли Мани вернулась с новой ретро-композицией «Roommate». По ее словам, песня понравится «безнадежным романтикам».

Оззи Осборн и Элтон Джон — «Ordinary Man»

Оззи Осборн записал совместную композицию с Элтоном Джоном. После воинственной «Straight To Hell» и клипа к ней, в котором протестующие попадают в ад, это самое что ни на есть затишье перед бурей.