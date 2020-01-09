«Звучит страшно»: Голливуд доверился искусственному интеллекту

Warner Bros. заключила соглашение с лос-анджелесской компанией Cinelytic с целью применения разработок в сфере искусственного интеллекта, которые позволят принимать решения о запуске тех или иных фильмов в производстве на основании анализа данных и алгоритмов предсказания зрительского интереса.

Среди информации, которую собирает разработанный Cinelytic алгоритм — данные о реакции аудитории на фильмы разных лет, их тематика, а также актерский состав. Учитывая запрос, алгоритм также высчитывает территориальную доступность предполагаемых участников съемочной группы и их текущий средний гонорар.

После сопоставления этих параметров, программа выявляет закономерности между ними для определения наиболее эффективной с экономической точки зрения комбинации.

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Основанная Тобиасом Кессером компания Cinelytic получила $2,25 млн от таиландской медиа-компании T&B Media Global в 2018 году и уже заключила контракты с маленькими студиями — Ingenious Media, Productivity Media и STX. Представители Cinelytic признают, что в настоящий момент их программа вряд ли сможет предсказать идеальные составляющие для создания суперуспешного блокбастера, однако оказывает серьезную помощь при планировании расходов, отсекая заранее неудачные решения и задачи.

«Искусственный интеллект — звучит страшно. Но прямо сейчас, искусственный интеллект не способен принимать креативных решений. Что у него хорошо получается — так это подсчитывать числа и анализировать огромные базы данных, чтобы продемонстрировать схемы, которые незаметны человеку. Но с точки зрения принятия художественных решений, вам все еще необходим опыт и инстинкт», — сказал Кессер.

Он также привел пример возможного использования программы, говоря о гипотетическом летнем блокбастере, на главную роль в котором рассматривались бы Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс.

«Можете сравнивать их по отдельности, можете вместе. Составить оба сценария и для Эммы, и для Дженнифер и посмотреть, кто из них будет лучшим выбором для фильма в различных регионах», — пояснил он.

В настоящий момент уже не одна голливудская студия прибегает к услугам разработчиков в области искусственного интеллекта. В частности, руководство 20th Century Fox объясняло, что с помощью алгоритмов определяет объекты и сцены из трейлеров с точки зрения наибольшего интереса аудитории. Так, тегами трейлера фильма «Логан» стали «растительность на лице», «борода», «машина» и «дерево».

«На съемочных площадках царствуют роботы, дроны, суперсовременные технологии, но вот с точки зрения бизнеса индустрия не менялась лет двадцать. Люди используют Excel и Word, простые методы ведения бизнеса. С точки зрения данных все очень разрозненно и практически нет никакого анализа», — прокомментировал ситуацию в кинематографе Кессер.

Кессер и сооснователь Cinelytic Дев Сен, изначально не имели кинематографического бэкграунда. Кессер применял наработки искусственного интеллекта в сфере финансов для расчета рисков на торгах. Сен, в свою очередь, занимался проектами NASА.

«Решения на сотни миллионов долларов основывались на вычислениях Сена», — подчеркивал Кессер.

Однако большая часть компаний, которые обещают предоставить услуги искусственного интеллекта кинематографистам, отказались предоставить свои прогнозы на ближайшие премьеры проката, когда соответствующий запрос подали журналисты издания The Verge. В то же время, опубликованные прогнозы бельгийской компании ScriptBook на 2017 и 2018 годы оказались достаточно убедительными. Так, из 50 фильмов, на основе которых был сделан анализ, половина оказалась успешна в прокате, и точность предсказания алгоритма оказалась на уровне 86%.

Дав достаточно точный прогноз об успехе тех или иных фильмов, программа, тем не менее, допустила ряд неточностей, если говорить об ожидаемых сборах. В качестве примера можно привести фильм Джордана Пила «Прочь», доход от которого превзошел предсказания алгоритма на $120 млн ($176 млн против $56 млн), а также «Горе-творца» Джеймса Франко, заработавшего в два раза больше прогнозируемого ($21 млн против $10 млн).