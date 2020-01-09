Все ради рейтингов: «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения премии «Оскар-2020» пройдет без ведущего. Данная информация появилась в твиттере Американской академии кинематографических искусств и наук, которая является организатором главного киномероприятия в мире.

Подтвердила это и Кэри Берк, одна из руководительниц телеканала ABC, курирующего премию. «Позвольте мне подтвердить данную информацию — в этом году у «Оскара» ведущего не будет», — заявила Берк, добавив, что организаторы церемонии, принимая данное решение, основывались на успешном опыте прошлого года.

При этом, как отмечает The Hollywood Reporter, о возможном отсутствии на «Оскаре-2020» ведущего представительница ABC говорила еще в прошлом марте, когда подчеркивала, что организаторы, вероятно, намеренно пойдут на этот шаг, исходя из повышения рейтингов церемонии в 2019-м.

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«В настоящий момент мы обсуждаем это с Академией. Мы очень довольны тем, как прошел «Оскар-2019». Скорее всего, мы повторим этот опыт, так как считаем его успешной формулой», — признавалась она.

Как известно, 91-я церемония вручения наград премии «Оскар», состоявшаяся в конце февраля 2019 года в театре «Долби» в Голливуде, прошла без ведущего из-за разгоревшегося скандала вокруг комика и актера Кевина Харта, которому изначально выпала честь провести мероприятие. После того, как 40-летний артист был официально объявлен ведущим церемонии, он подвергся жесткой критике представителей ЛГБТ-сообщества, припомнивших ему гомофобные записи, которые Харт публиковал в своем твиттере в 2009-2010 годах. Тогда он среди прочего писал, что если его сын решит поиграть с кукольным домиком его дочери, ему придется «сломать этот домик об его голову и попросить немедленно прекратить это гейство», а также другие подобные посты. Позднее они были удалены Кевином из социальной сети.

Сам Харт изначально пытался оправдаться тем, что все эти твиты не имеют отношения к тому человеку, которым он стал.

«Прекратите искать причины для негатива и злости! Я желаю, чтобы вы, ребята, смогли видеть, чувствовать и понимать мое моральное положение. Я действительно счастливый человек, и ничего не может это изменить! Я ежедневно работаю над тем, чтобы нести позитив в этот мир, — подчеркивал комик. — Если вы захотите отыскать мои истории из прошлого и, найдя их, разозлитесь, это на меня никак не повлияет. Мне почти 40, и я доволен тем, кем я стал. Ведь все мы живем, растем и учимся».

Однако в итоге он принял решение отказаться от первого в своей карьере проведения «Оскара». При этом незадолго до артист рассказывал, что ему звонили из Академии с просьбой опубликовать публичные извинения за свои шутки.

«Я принял решение отказаться от ведения «Оскара» в этом году. Потому что я не желаю отвлекать всех в вечер, который будет праздничным для столь талантливых артистов. Я хочу принести свои извинения всему ЛГБТ-сообществу за те неуважительные слова, что я посмел сказать несколько лет назад в твиттере», — написал артист в социальных сетях.

«Оскар-2019», что примечательно, стал первой за 30 лет церемонией вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук, прошедшей без ведущего: до скандала с Хартом в последний раз такое случалось еще в 1989 году (а до этого — в 1939-м и 1969-1971 годах).

Главный приз «Оскара-2019» достался ленте «Зеленая книга» — именно она победила в категории «Лучший фильм», опередив конкурентов в лице «Черной пантеры», «Черного клановца», «Богемской рапсодии», «Фаворитки», «Ромы», «Звезда родилась» и «Власти». Лучшим режиссером, актрисой и актером года на церемонии были названы соответственно Альфонсо Куарон («Рома»), Рами Малек («Богемская рапсодия») и Оливия Колман («Фаворитка»), тогда как награды за роли второго плана получили Махершала Али («Зеленая книга») и Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Добавим, что 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет в американском Лос-Анджелесе 9 февраля. Номинанты на главную кинонаграду мира станут официально известны уже 13 января.