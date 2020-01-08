Возвращение на Пандору: каким будет продолжение «Аватара»

В официальном твиттер-аккаунте «Аватара», фантастической кинофраншизы трехкратного лауреата «Оскара» Джеймса Кэмерона, были опубликованы концепт-арты новых фильмов серии. Согласно создателям лент, в грядущих частях «Аватара» зрителям продемонстрируют ранее неизведанные части вымышленного мира.

In the #Avatar sequels, you won't just return to Pandora — you'll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what's to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) 7 января 2020 г.

«В сиквелах «Аватара» вы не просто вернетесь на Пандору — вам предстоит исследовать новые части мира. Взгляните на эти совершенно новые концепт-арты, чтобы понять, что вас ожидает», — говорится в описании выложенных кадров.

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В минувшем декабре Кэмерон в интервью Variety заверил, что он и его команда не отстают от изначального графика. По словам постановщика, выход второго «Аватара» по-прежнему запланирован на декабрь 2021 года.

«С 2013 года и до сегодняшнего дня мы в основном занимались созданием мира для четырех новых фильмов. Мы написали, закончили сценарии для всех четырех фильмов. Подобрали актеров и сделали захват движения для второго, третьего фильмов и первой части четвертого. Также мы почти закончили съемки игровых сцен. <...>

Все идет по графику», — подчеркивал 65-летний канадец.

Тогда же режиссер посетовал, что люди, обсуждающие продолжения «Аватара», «не совсем понимают размах и сложность процесса».

«Это как делать два с половиной больших мультфильма. На обычный большой анимационный проект требуется примерно четыре года, и, если посчитать, мы придерживается расписания для выхода в декабре 2021 года», — пояснил он.

О сюжете сиквела фантастического боевика, который до недавнего времени был самым кассовым фильмом в истории кинематографа (с первой позиции рейтинга ленту сместили последние «Мстители», собравшие в мировом прокате $2,798 млрд — против 2,79 млрд у конкурента), пока что известно не так много. Как ранее рассказывал сам создатель франшизы, действие картины развернется спустя примерно десять лет после событий первой части.

Главным героем «Аватара 2» должен стать бывший морпех Джейк Салли, знакомый зрителям по оригинальному фильму, который вышел еще в 2009 году: теперь персонаж живет в теле аватара на планете Пандора, являясь вождем клана Оматикай. Кроме того, он вместе с возлюбленной Нейтири, представительницей народа на'ви, растит восьмилетнюю дочь. Согласно Кэмерону, одной из важных сцен сиквела станет ссора между Джейком и Нейтири, снятая от лица их ребенка: этот эпизод, если верить постановщику, войдет в число многих подобных инцидентов, которые прокатят Салли по «эмоциональным американским горкам».

«В сценарии есть сцена спора Джейка и Нейтири на три страницы, семейной ссоры, очень, очень важной для сюжетной линии. Я начал снимать все это от лица восьмилетки, прячущейся и подглядывающей из-под укрытия, — отмечал кинематографист в одном из интервью.

— Имея определенный опыт работы с Сэмом Уортингтоном в «Аватаре», я уже знал, как прописать персонажа Джейка, проносящегося по эмоциональным американским горкам в следующих четырех фильмах. Это было тяжело для него. Сейчас он снялся в двух картинах сразу, потому что мы делали вторую и третью одновременно. Ему пришлось отправиться в довольно мрачные места».

Первый «Аватар» входит в пятерку фильмов, которым удалось собрать в мировом прокате не менее $2 млрд, — в списке также значатся две части «Мстителей» (финальная и «Война бесконечности»), «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Титаник», еще одно творение Кэмерона. Помимо этого, фантастический боевик трижды обладателя «Оскара» (все за «Титаник») занимает третье место в рейтинге самых кассовых картин США ($760 млн): больше него на домашнем рынке собрали только все те же «Мстители: Финал» (858 млн) и «Пробуждение силы» (937 млн). По информации портала Boxofficemojo, производственный бюджет первого «Аватара» составил $237 млн. О том, сколько планируется потратить на сиквел фантастической ленты, на данный момент неизвестно.

Примечательно, что творение Кэмерона продолжает оставаться самым кассовым фильмом в истории российского проката — в нашей стране оно собрало 3,517 млрд рублей.