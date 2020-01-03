Канье Уэст, Radiohead и Нене Черри: 30 лучших альбомов десятилетия

Gorillaz — «Plastic Beach» (2010)

2010-е начались с большой концептуальной пластинки об экологии, а закончились пламенной речью Греты Тунберг на ту же тему.

Mary Halvorson Quintet — «Saturn Sings» (2010)

За десять лет, прошедшие с момента выхода первого альбома, подписанного ее именем, гитаристка Мэри Хэлворсон успела стать одним из флагманов современного авангардного джаза, освоив все форматы — от сольных выступлений до управления собственным небольшим оркестром. И первой записью, которой Хэлворсон смогла громко заявить о себе, стал альбом ее квинтета «Saturn Sings», на котором она переосмыслила традиционные приемы свободной импровизации с неприсущей жанру человечностью и сдержанностью.

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Deepchord & Echospace — «Liumin» (2010)

Два ветерана электронной сцены — Род Моделл из Детройта и Стив Хитчелл из Чикаго — открыли десятилетие монструозным техно-даб альбомом «Liumin», выпущенным под вывеской Deepchord & Echospace. Записанный с помощью аналоговых синтезаторов и с использованием японских ночных городских шумов, этот релиз стал продолжением революционной для жанра записи «The Coldest Season», однако вышел более демократичным по отношению к слушателю благодаря большей отточенности композиций и кристальной четкости звуковых нюансов.

Radiohead — «The King of Limbs» (2011)

Самый недооцененный альбом одной из лучших групп в истории человечества. Ключик к его пониманию — живая запись «From the Basement».

The Black Keys — «El Camino» (2011)

Помпезная и жирная точка в недолгом, но искреннем помешательстве планеты на блюз-роке нулевых.

Николас Джаар — «Space Is Only Noise» (2011)

Если вдруг отправитесь в космос, обязательно возьмите с собой дебютник Николаса Джаара. «Space Is Only Noise» — минималистичная электроника, выходящая за рамки танцевальной музыки (учитывая, что Джаар начинал с техно, это большой шаг), в котором голос — это такой же инструмент.

Есть есть есть — «Дорогой мой человек» (2011)

После выхода «Горгорода» от Оксимирона и «Орфея и Эвридики» от Нойза МС идея концептуального хип-хоп альбома на русском языке стала выглядеть избитым приемом, вот только «Дорогой мой человек» от Миши Феничева из «Есть Есть Есть» (ex-2H Company), который вышел еще при Медведеве и запечатлел все фобии и мании уходящей эпохи стабильности, продолжает оставаться самым диковинным зверем русского рэпа. В 13 треках со скоростью света сменяют друг друга психоделические трипы и флешбеки, критика позднекапиталистической морали, мистические переселения душ людей, обезьян и верблюдов, сатира на современное искусство и совершенно оторванные антиутопии.

Death Grips — «The Money Store» (2012)

Альбом, при помощи которого можно сносить стены, разбивать стекла и, согласно Заку Хиллу, защищаться от обидчиков в школе: дебютник Death Grips «The Money Store» — это и брутальный хип-хоп, и психоделия, местами перетекающая в беспощадный хардкор. По словам Tyler, The Creator, от этой музыки у его машины взорвались шины — маловероятно, конечно, но описание отличное.

Очаровательный предшественник монументального «To Pimp a Butterfly», где сам Кендрик Ламар еще не совсем в курсе, что он лучший рэпер на Земле.

Aluk Todolo — «Occult Rock» (2012)

В условиях жесткого кризиса идей, накрывшего рок-музыку в ретроманском угаре 2000-х, французам из Aluk Todolo не только удалось нащупать новую дорогу жизни для жанра, смешав на альбоме «Occult Rock» по принципу атмосферности и репетативности краут-рок и блэк-метал, но и удачно упаковать получившийся результат в упаковку «оккультного рока», сыграв на интересе нового десятилетия к неотрайбализму и ритуальным практикам.

Tyler, The Creator — «Wolf» (2013)

Сейчас Тайлер носит парик цвета блонд и розовый костюм, а еще читает о любви и одиночестве, но так было не всегда. И хотя рэпер порвал со своим бунтарским прошлым — эпохой «Wolf» и его альтер-эго — тру-фанаты знают, с чего все начиналось. В начале десятых это был мизантропичный и абсолютно беспринципный хип-хоп, в котором артист еще мог послать всех к чертям с первой же песни.

Это сейчас Канье проводит «воскресные службы» и ставит оперу по Евангелию, а в 2013-м он с выходом очередного великого альбома «Yeezus» провозгласил богом самого себя. Времена меняются, но вопросы религии, как видно по «Jesus is King», рэпера волновать не перестали.

Won James Won — «Воиня Везумия» (2013)

Самый неожиданный и ни на что не похожий альбом десятилетия на русском языке вышел у авангардно-психоделического Won James Won. Эксперименты со звуком и словом на десятом году жизни группы неожиданно для самих авторов сложились на «Воине Везумия» в переливающийся неземными звуками альбом босховских масштабов и фантазии. Парни вдохновлялись опытами над человеческим сознанием, стимпанковыми ужасами гражданской войны и алхимическим распадом человеческой личности.

Нене Черри — «Blank Project» (2014)

Вернувшаяся на сцену после долгого перерыва певица Нене Черри успела выпустить уже несколько альбомов кардинально отличающихся друг от друга по звуку, но ее главной работой в ушедшем десятилетии стал альбом «Blank Project». Вместе с электронным продюсером Four Tet Черри записала парадоксально скупой и изобретательный альбом одновременно. Десять треков этого релиза не отличаются пышностью аранжировок или сложными семплами — вместо этого с конструкторской дотошностью певица демонстрирует все новые и новые ритмические приемы, не выходя за пределы строго очерченного сухого трип-хоп звучания.

Джейми xx — «In Colour» (2015)

Лучезарный сольник Джейми Оливера из The xx, с которым он избавился от статуса серого кардинала и проявил себя как интереснейший электронщик современности. Сиквела, к сожалению, мы пока так и не увидели.

«Самое большое простое число» — «Здесь и всегда» (2015)

Самый трогательный альбом самой трогательной русской группы — для нежных и трепетных, для всех мягких сердцем.

Rodrigo Campos — «Conversas com toshiro» (2015)

Обо всех участниках бразильской супергруппы Passo Torto стоило бы написать отдельно, однако самым ярким альбомом, который выпустили участники квартета за последние десять лет, стал, пожалуй, барочный релиз «Conversas com Toshiro» от Родриго Кампоса. В этой записи ему удалось не только совместить современное звучание латинской музыки, джазовые элементы аранжировки и атмосферу непринужденного эксперимента, но и расширить свою собственную звуковую палитру, подключив к ней японскую музыкальную традицию.

Blood Orange — «Freetown Sound» (2016)

На третьем альбоме «Freetown Sound» мультиинструменталист Дев Хайнс (Blood Orange) еще больше углубляется в тему расизма, феминизма и религии. В музыкальном же плане это одна из самых знаковых работ исполнителя — лаконичный соул, в котором он семплирует уличные звуки и диалоги из фильмов.

A Tribe Called Quest — «We Got It from Here... Thank You 4 Your Service» (2016)

В 2016 году ветераны хип-хопа A Tribe Called Quest представили первый за 18 лет альбом. Его тематику можно выразить в одной строчке: «Пока некоторым не хватает денег на еду, другие тратят миллионы на освоение космоса, а точнее, Марса» (привет, Илон Маск!).

Альбом, под который невозможно не плакать, и который обязательно нужно слушать в наушниках.

Moderat — «III» (2016)

На третьей пластинке супергруппы Moderat, состоящей из Саши Ринга (Apparat) и дуэта Modeselektor, музыканты довели формулу смешения экспериментальной электроники со стадионным попом до совершенства.

Arcade Fire — «Everything Now» (2017)

Магнум опус любимцев Дэвида Боуи, куда более доступный в сравнении с тяжеловесным двойником «Reflektor» 2013 года, — энергичная и душевная вечеринка «сос мыслом». После «Everything Now» Arcade Fire стали той группой, за которой хочется следовать по пятам во время гастролей.

Хаски — «Любимые песни (воображаемых) людей» (2017)

Альбом Хаски «Любимые песни (воображаемых) людей» — наряду с более ранним «Домом с нормальными явлениями» Скриптонита — стал железобетонным аргументом в пользу того, что в 2010-х рэп был главным жанром в России. (А «Горгород» Оксимирона не выдержал испытания временем.)

King Krule — «The OOZ» (2017)

«The OOZ» — сборник меланхоличных и нуарных композиций, в которых Арчи Маршалл прощается с лоу-фай-эстетикой, цитирует Лермонтова и поет про одиночество.

Brockhampton — «Saturation» (2017)

Пока все грустили из-за распада Odd Future, калифорнийский бой-бэнд Brockhampton подарил нам гениальнейшую трилогию «Saturation»: энергичный и самобытный хип-хоп, переосмысливший богатое наследие жанра.

CHVRCHES — «Love Is Dead» (2018)

Как и упомянутые Moderat, CHVRCHES к третьему лонгплею отточили свое звучание до ослепительного блеска и сделали его идеальным для больших арен, записав самую любвеобильную (не обманывайтесь названием) синти-поп-пластинку декады.

Soom — «Джєбарс» (2018)

Успешно доказав свое превосходство над всеми остальными славянскими народами в поп-музыке, Украина смогла выйти и на другие музыкальные территории. В 2018 году сладж-дум-метал коллектив Soom представил альбом «Джєбарс», чьи сложносоставные и эпические тяжелые конструкции сменяли друг друга, чередуясь с атмосферными эмбиент-кусками, не успевая ни на секунду надоесть слушателю благодаря груву и эклектике, которых металл не видел, кажется, с начала 1990-х.

JARS — «ДЖРС II» (2018)

Московский нойз-рок коллектив Jars существует c 2011 года, однако только под конец десятилетия группе удалось найти свое лицо вместе с выходом альбома «ДЖРС II» и занять пустующую нишу большого и страшного монстра тяжелого русского андеграунда. Поймав дух времени, Антон Образина сотоварищи выкрутил все ручки до упора и стер привычные правила написания песен, превратив свое детище в машину, источающую яростный монолитный шум и перемолотые надежды под скрежет дерущихся тел.

На «Assume Form» британский мультиинструменталист Джеймс Блейк вышел за рамки привычного электро-соула и привлек к работе хип-хоп- и ар-н-би-артистов — Трэвиса Скотта, Metro Boomin, André 3000 и Розалию.

Meanna — «Внутренняя Жизнь» (2019)

Meanna из Нижнего Новгорода не любит, когда ее музыку причисляют к рэпу, предпочитая называть свое творчество трип-хопом. Дать точное определение ее жанру действительно непросто — если на заре карьеры ее часто можно было найти на сборниках русского хип-хопа, то на последнем альбоме «Внутренняя жизнь» она уже стала самостоятельным явлением, а ее тягучие, безнадежные и пропитанные отсылками к Данте, Фрейду и Гюго треки окончательно сложились в безошибочно опознаваемый стиль.