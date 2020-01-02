Молчание Ротару и шутки про допинг: как прошла «Песня года»

На телеканале «Россия 1» вышла запись фестиваля «Песня года», собравшего в себе композиции, которые наиболее часто звучали на отечественных телеканалах и радиостанциях в 2019-м. В общей сложности праздничный концерт продлился около трех часов, поэтому его поделили на две части для трансляции 1 и 2 января.

Первым на фестивале выступил народный артист России Филипп Киркоров с композицией «Стеснение пропало».

После окончания номера ведущие Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева попросили «короля российской поп-музыки» остаться на сцене для вручения специального приза за самое креативное видео в интернете. Артист эмоционально поздравил зрителей с Новым годом и рассказал, что на протяжении 30 лет не пропустил ни одной «Песни года».

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«Вы знаете, для меня сегодняшний вечер очень важен, потому что 30 лет назад я впервые вышел и выступил на «Песне года» — это было в 1989 года с песней «Не смотри ты на часы, — поделился Киркоров, — Я счастлив, что сегодня я вступаю в новое десятилетие с этой наградой».

Следом за ним на сцену вышла народная артистка СССР София Ротару с песней «Музыка моей любви». Ведущие назвали ее великой певицей и долгожданной гостьей, на чьих хитах выросло не одно поколение. Зрители проводили артистку продолжительными аплодисментами, а сама она несколько раз тихо и трогательно поблагодарила поклонников. Не дождавшись окончания оваций, Кудрявцева объявила о начале выступления Лазарева. На «Песне года» артист представил номер на композицию «Scream», с которым он занял третье место на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2019». Приглашая коллегу на сцену, ведущая пошутила, что он «не был пойман на допинге», но в его крови обнаружили «повышенное содержание таланта, трудолюбия и самоотдачи».

В отличие от большинства звезд, Ротару выступила на «Песне года» дважды — и оба раза в первой части фестиваля, показанной 1 января. Украинская гостья закрыла концерт композицией «Вечные небеса» и во второй раз за день снискала бурную одобрительную реакцию зрителей, которые снова одарили ее букетами. Однако речи с обращением к поклонникам от Ротару не последовало.

Одну из главных наград фестиваля — статуэтку за титул «Певица года» — получила Полина Гагарина, выступившая с песней «Меланхолия». Для вручения награды на сцену пригласили Диму Билана, который похвалил звезду на трудолюбие и талант. Сама Гагарина назвала свой титул большой неожиданностью и поблагодарила зрителей за поддержку. А «Певцом года» стал молодой артист из Казахстана Димаш Кудайберген, покоривший весь мир невероятными вокальными способностями. Обладатель уникального голоса получил награду из рук Валерия Леонтьева и поздравил россиян с Новым годом от имени «всего казахского народа».

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков исполнил одну из своих новых песен «Она меня целует» и заметно смутился, узнав о победе в номинации «Лучшая поп-группа десятилетия». Лидера рок-группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину признали «Поэтом года» за альбом «Рингтоном», вышедший в 2019 году.

Также на мероприятии выступили Николай Басков, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Светлана Лобода, Димаш Кудайберген, Александр Ревва, Лолита Милявская, Стас Михайлов, Тамара Гвердцители, Zivert, Ирина Аллегрова, «Дискотека авария», Анжелика Варум, Егор Крид, Елка, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Filatov & Karas, Burito, «А-Студио», Лев Лещенко, Глюкова, Brio Sonores, Ани Лорак, Валерий Меладзе, «Отпетые мошенники», Леонид Агутин, Зара, Жасмин, Валерий Леонтьев, Таисия Повалий, Сосо Павлиашвили, #2Маши, Александр Буйнов, Владимир Пресняков, Iowa, Игорь Николаев, Юлианна Караулова и Лариса Долина. Завершился главный песенный фестиваль года знаменитой композицией «Песня остается с человеком» в коллективном исполнении звезд.