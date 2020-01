«Рюмку водки накатив»: стали известны итоги шоу «Голос»

Четверка финалистов музыкального шоу Первого канала «Голос» – Антона Токарев, Арсен Мукенди, Аскер Бербеков и Ив Набиев – вышли на сцену вместе, чтобы исполнить праздничную песню «Last Christmas» группы Wham. Ведущий Дмитрий Нагиев обратил внимание зрителей на то, что в этот раз у «Голоса» впервые получился абсолютно «мужской» финал.

Так как в финале наставники не участвуют в решении судьбы своих подопечных, то им была предоставлена возможность поддержать учеников, выйдя к ним на сцену для выступления. Валерий Сюткин вместе с Арсеном Мукенди в костюмах дедов морозов наброшенных поверх вечерних смокингов исполнили свинг-версию хита «Семь тысяч над землей».

Полина Гагарина вышла к зрителям с Ивом Набиевым, спасенным из команды Сергея Шнурова на одной из предыдущих стадий конкурса. Вместе они спели хит наставницы «Смотри», вышедший осенью прошлого года. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, выйдя на сцену для совместного исполнения с Антоном Токаревым песни из своего сольного творчества «Супер гуд», устроил из выступления карнавальный номер, выведя на сцену всех выбывших участников команды, которые вместе напевали: «Рюмку водки накатив, излучаем позитив».

Константин Меладзе вместе со своим подопечным Аскером Бербековым, аккомпанируя себе на пианино, исполнил песню «Как ты красива сегодня», написанную им для репертуара брата, Валерия Меладзе.

После этого наступил черед сольных выступлений участников проекта. Первым из четверки финалистов вышел Арсен Мукенди с композицией Леонида Агутина «Чернокожий парень», внезапно прерванная песней Стиви Уандера «Wish», под которую конкурсант поразил зрителей своей пластикой.

Для финального выступления Ива Набиева его наставница выбрала песню Светланы Лободы «Суперстар», которую молодой исполнитель спел в костюме, стилизованном под рабочий комбинезон. Под ним оказалась черная футболка с серебряной звездой во всю грудь Набиева. Его конкурент Антон Токарев вышел на сцену следующим с песней Макса Коржа «Жить в кайф».

Константин Меладзе выбрал для своего подопечного Аскера Бербекова композицию из репертуара Элвиса Пресли «Can't help falling in love», после чего была объявлена финальная стадия голосования зрителей. По его итогам в следующий тур финала прошли Аскер Бербеков, Антон Токарев и Ив Набиев. Так как все финалисты приготовили по два сольных номера для завершающего эпизода программы, Мукенди спел свою последнюю песню на проекте – «The last waltz» британского певца Энгельберта Хампердинка.

После этого финалист из команды Полины Гагариной Ив Набиев вышел на сцену и сел на стул, оставшись в полной темноте, выхваченный лишь лучом прожектора. Под медленный перебор клавиш пианино он начал петь песню «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева, которая постепенно разрослась в традиционный застольный гимн.

Следом за ним к зрителям вышел Антон Токарев с песней британской поп-звезды Эда Ширана «Castle on the hill», а завершил этот этап сольных выступлений «Голоса» Аскер Бербеков. Подопечный Меладзе исполнил композицию Виктора Резникова «Карточный домик», известную в версии Михаила Боярского.

Перед подведением итогов Дмитрий Нагиев рассказал, что дирижер оркестра «Фонограф» Сергей Жилин получил звание народного артиста.

Реклама

После подсчета голосов программу покинул Ив Набиев. Лучшим наставником сезона по итогам зрительского голосования стал Сергей Шнуров. За несколько минут до объявления этого результата Шнурова лучшим наставником назвал и Константин Меладзе: «Серега – лучший наставник».

По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала «Голос» стал Аскер Бербеков с 66% голосов.

close Шоу «Голос»/Instagram/Первый канал" alt=' Аскер Бербеков ' class="item-image" > Аскер Бербеков Аскер Бербеков Шоу «Голос»/Instagram/Первый канал

В конце завершающего выпуска программы на сцену вышли все финалисты, чтобы попрощаться со зрителями и исполнить песню группы ABBA «Happy New Year» с русским текстом, а ведущий Дмитрий Нагиев попрощался до следующей встречи — на проекте «Голос. Дети».