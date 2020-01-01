Первая после Путина: Ротару выступила на Новый год раньше всех

Первой песней наступившего 2020 года на Первом канале стала «Сердце ты мое» в исполнении народной артистки СССР Софии Ротару, которая после долгого перерыва вернулась с концертами в Россию. Появившись в нескольких декабрьских концертах, Ротару, как выяснилось в новогоднюю ночь, записала несколько номеров для праздничных шоу двух ведущих телеканалов страны.

На новогоднем шоу Первого канала номер Ротару был показан сразу после обращения президента России Владимира Путина и гимна страны.

Следом за ней были показаны дуэт Григория Лепса и Тимати, а также выступление Полины Гагариной. Примечательно, что с прошлого года был кардинально изменен порядок — тогда первым в новом году был показан номер Светланы Лободы, а после нее — Филипп Киркоров. С небольшой разницей во времени София Ротару появилась с другой песней на канале «Россия 1», оказавшись в числе первых.

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После противоречивого для многих возвращения в Россию такой жест двух федеральных каналов можно считать официальным признанием решения певицы и своеобразным ответом ее критикам.

Сообщения о возобновлении концертной деятельности Ротару в России появились спустя почти год после объявления об ее отказе от выступлений на территории страны. Об этом решении артистка сообщила через несколько дней после введения военного положения на Украине.

«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России, — подтвердил это решение концертный директор Ротару Сергей Лавров.

Он добавил, что сама Ротару была крайне огорчена тем, что ситуация складывается подобным образом, однако до нормализации отношений между двумя странами будет выступать в Казахстане.

«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — сказал Лавров.

Такой шаг артистки встретил шквал критики со стороны ее поклонников, которые стали обвинять певицу в политизированности и даже трусости. Однако уже в июне 2019 года стало известно о ее решении нарушить «обет молчания» и выступить на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи. В последний раз до этого она выступала на этом шоу в 2011 году, когда пела дуэтом с Игорем Крутым. По словам Крутого, он лично уговорил артистку приехать в Россию.

«Ничего нового: коварство и интриги. Я позвонил Соне и попросил ее приехать. Она согласилась. Ее целый год не было в эфире центральных каналов. Конечно, для нее этот шаг — выступить на нашем конкурсе — рисковый. Но она это сделала. Кстати, София Михайловна на «Новой волне» выступала бесплатно», — говорил он «Собеседнику».

«Я очень волновалась, но зрители тепло меня приняли», — сказала Ротару, сойдя со сцены «Новой волны» в 2019 году.

А уже в начале декабря она триумфально вернулась на сцену традиционного праздничного концерта «Песня года». Количество журналистов, столпившихся перед началом у красной дорожки говорило о неиссякающем интересе к звезде, однако та была немногословна и прошла мимо, заметив лишь, что находится в отличном настроении. Под руку в гримерку Ротару сопроводил Филипп Киркоров.

«Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом!» — сказал он.

Тем не менее, в конце ноября, когда стало известно о возвращении певицы к концертной деятельности в России, многие критически отнеслись к этой новости. В частности, знаменитая телеведущая Ангелина Вовк осудила артистку.

«Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? — возмутилась телеведущая в интервью Царьграду. — На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной».

Правда, в защиту Ротару выступили многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Льва Лещенко и продюсера Иосифа Пригожина.