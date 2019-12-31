Время ушло: Шаляпин призвал Пугачеву и Ротару покинуть сцену

В эфире программы «Звезды сошлись» певец Прохор Шаляпин выступил с резкой критикой в адрес звезд российской эстрады, которых он обвинил в «уродовании» культуры своей страны.

В ходе шоу его ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась у музыкального критика Сергея Соседова его мнением о «возвращениях на сцену» звезд российской эстрады. В ответ на это он перечислил фамилии Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Жанны Агузаровой и Николая Носкова, назвав их последние концерты «очень печальным зрелищем», которое вызвало у него жалость.

«Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Я не был на концерте, я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит. Какой она может дать концерт? Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха», — пояснил он свою мысль.

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Соседов также добавил, что согласен с вокалистом группы «Моральный кодекс» Сергеем Мазаевым. Ранее тот дал жесткую оценку возвращению на сцену Николая Носкова, который дал первый концерт после пережитого инсульта.

«Это не он возвращается на сцену. Я предполагаю, что это его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят. Это очень тяжелая болезнь — то, что произошло с Николаем Носковым. И цепляться за эту историю нехорошо», — сказал Мазаев.

Он также назвал концерт Носкова «жалким зрелищем» и предположил, что певец должен находиться на отдыхе в кругу семьи, а не на сцене.

К музыкальному критику присоединился выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин.

«Я согласен, сцена — не место для жалости. Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. У нас эстрада вся какая-то уставшая, озлобленная. Вы все получили, вы талантливые люди, ваше время просто ушло», — высказался он.

Он призвал эстрадных артистов с тем, что их время ушло, и освободить сцену для следующих поколений.

«Ты можешь говорить все что угодно, лить в уши сладкие слова и льстить всем артистам, но народ уже ненавидит этих артистов. Вы просто уродуете культуру российскую», — добавил певец.

Позднее на слова Шаляпина отреагировал продюсер Иосиф Пригожин, который нашел подобные высказывания со стороны артиста непозволительными для его статуса.

«Дайте лупу, кто такой Прохор Шаляпин, чтобы давать оценку великой Алле Пугачевой? Мы можем не соглашаться с ее идеологией, философией, но никто не вправе развенчивать ее как личность. Для того, чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать», — сказал Пригожин.

Он также добавил, что критики современных звезд эстрады старшего поколения могут только «сидеть и болтать языком».

«У артиста нет возраста. Он уходит тогда, когда считает нужным. Артист – человек свободный, всегда был, есть и остается. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому. Я не понимаю людей, которые так себя ведут и пытаются обесценить настоящих артистов», — отметил Пригожин.

Обратили внимание на резкие слова Шаляпина и в Госдуме. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян рассказал о своей беседе с певцом и Соседовым.

«Я недавно общался с Шаляпиным и Соседовым, которые тему возвращения звезд прошлого на сцену в телевизионном эфире подняли. Я спросил у Прохора, а будет ли он на одном очень серьезном музыкальном мероприятии, которое закрывает год в шоу-бизнесе. Он мне ответил, что его там никто не ждет, а быть там просто для того, чтобы светить лицом он не хочет», — сообщил Манукян, передают «Дни.ру».

Говоря о Соседове, Манукян обратил внимание на потерю лицензии банком, где лежали деньги музыкального критика, который «оказался практически нищим».

«Я понимаю почему они оба недовольны ситуацией в шоу-бизнесе Шаляпина в него пока полноценно не приняли, а Соседов раньше был у всех на устах из-за острых высказываний в эфирах о шоу-бизнесе, а сейчас его стало на ТВ значительно меньше», — добавил он.