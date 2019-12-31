Малыш Йода не помог: Ведьмак обошел Мандалорца

Сериал «Ведьмак» стал самым запрашиваемым сериалом в соцсетях в США, говорится в исследовании Parrot Analytics. Компания сформировала рейтинг на основании так называемой «шкалы спроса». При ее подсчете учитывались лайки, ожидания, отзывы и упоминания проекта на разных платформах.

«Ведьмак» вышел 20 декабря на стриминговом сервисе Netflix, а уже по итогам 22-28 декабря взобрался на первую строчку с 127 млн единиц «выражения спроса». Следом разместился флагманский проект онлайн-кинотеатра Disney+ — сериал-спинофф «Мандалорец» по вселенной культовой франшизы «Звездные войны» (115 млн пунктов).

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Кроме того, «Ведьмак» почти на 50 млн пунктов опередил лидера предыдущего месяца — сериал «Очень странные дела». Третий сезон проекта от братьев Даффер вышел в июле 2019 года. Еще сравнительно недавно последний сезон о противостоянии жителей Хоукинса и чудовищ Обратной стороны возглавлял список самых популярных шоу Netflix. Его фанбаза составила 64 млн подписчиков, что стало абсолютным рекордом для цифровой платформы.

Среди других сериалов в списке Parrot Analytics также представлены «Титаны», «Пространство» и «Люцифер».

Накануне Netflix представил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов в уходящем году. В США лидерами стали детективная комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифером Энистонон в главных ролях, третий сезон «Очень странных дел» и боевик «Шестеро вне закона». В общем списке потокового сервиса «Ведьмак» занял лишь шестую строчку, однако в списке сериалов разместился на второй. В Германии шоу, напротив, заняло второе место среди всех проектов.

Британцы отдали предпочтение документальному сериалу о пропаже трехлетней девочки «Исчезновение Мэдлин Макканн». На второй и третьей строчке оказались «Очень странные дела» и «Загадочное убийство» соответственно.

В основу «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли легла культовая одноименная серия романов польского писателя Анджея Сапковского. Произведения автора неоднократно экранизировались и ранее: например, в 2002 году на его родине был снят 13-серийный сериал «Ведьмак» по «Последнему желанию» и «Мечу Предназначения». Широкую популярность серия получила во многом благодаря видеоиграм — в 2007-2015 годах геймерам и всем любителям вымышленного мира были представлены три экшн-RPG от польской студии CDProject Red, сыскавшие впоследствии огромную популярность и серьезно прославившие саму вселенную Сапковского.

О том, что сериал продлен на второй сезон, стало известно еще за месяц до выхода первого. Как рассказала шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич, премьерный сезон был вводным — в нем было «очень много строительных блоков, и речь шла о построении мира и раскрытии персонажей».

«Во втором сезоне сюжет раскроется полностью, персонажи начнут встречаться друг с другом: иногда они будут ладить, иногда — нет. Все те вещи, о которых вы едва слышали в первой части, начнут подниматься на поверхность в продолжении, — цитирует ее DigitalSpy. — Таким образом, повествование станет немного более интенсивным и, возможно, чуть более сфокусированным и увлеченным путешествиями».

После премьеры «Ведьмака» на Netflix резко выросла популярность всех произведений франшизы. Так, видеоигры «The Witcher» и «The Witcher 3: Wild Hunt» установили новые рекорды онлайна в Steam. Продажи книг выросли в три раза, а первая из них вошла в топ-10 рейтинга Amazon.

В свою очередь Анджей Сапковский стал самым популярным автором согласно рейтингу Amazon. Он обошел Джоан Роулинг, Стивена Кинга и даже Уильяма Шекспира. Сам писатель с восторгом отзывался о сериале Netflix.

«Я был очень тронут. Я остался в восхищении от всего, что там было. У меня даже дух захватывало. И ведь мне показывали все. Просто монументальные декорации, костюмы, грим, игра актеров, работа съемочной группы и техников», — рассказал Сапковский в интервью Nowa Fantastyka.