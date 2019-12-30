«Жизнь — боль»: Кудрявцева показала грудь после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта видео, на котором она продемонстрировала то, как выглядит ее грудь без имплантов. На днях артистка перенесла экстренную операцию. В опубликованном видео Кудрявцева жует шоколадную конфету, затем переводит фокус камеры на заметно уменьшившуюся грудь.

«Ну нет у нас ананасов», — сказала она. Ролик мог бы показаться веселым, если бы знаменитость не использовала электронную маску с вращающимися вокруг головы словами: «Все тлен. Жизнь — боль».

Напомним, операция телеведущей потребовалась в связи с тем, что один из медицинских осмотров показал разрыв импланта. Ситуация усугублялась тем, что вытекший силикон попал в ткани организма. По словам Кудрявцевой, хирургическое вмешательство было очень агрессивным.

Реклама

«Наркоз еще не отошел, возможно, завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит, все не зря, — писала ранее Кудрявцева под фотографией из больничной палаты. — 15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь. На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия. А доктор говорил: «Можно танком давить». Тогда не было никакой информации, и мы еще были подопытные кролики. Каждый год прохожу «чек-ап» (полный медицинский осмотр — «Газета.Ru»). Отправили на УЗИ, потом — на МРТ с контрастом. Вердикт: левый имплант порван, протекает лет пять-шесть — куда только можно было затечь».

Телеведущая выразила надежду, что зрители примут ее «и такую». Стоит отметить, что в российском шоу-бизнесе немного звезд, которые прибегали к подобной операции и потом открыто говорили об этом. Редким исключением является телеведущая Дана Борисова. Та, в отличии от своей коллеги Кудрявцевой, о своем решении не жалеет.

«Нет, я не жалею. Скрывать факт операции я не вижу смысла. Хотя, конечно, я не сделала себя грудь огромных размеров. Но после того, как я поправила форму груди, у меня вышла обалденная обложка в мужском журнале, которой я очень дорожу. И горжусь, что, наконец, в 37 лет я смогла себе позволить такую достойную фотосессию. Понимаю, что я попала на обложку мужского глянца благодаря своим новым формам», — цитирует ее сайт kp.ru.

Другой знаменитостью, увеличивавшей себе грудь, была исполнительница Юлия Началова, скончавшаяся в марте уходящего года, в этот момент ей было 38 лет. По сведениям СМИ, через некоторое время после пластической операции певица была вынуждена вновь лечь под нож, но уже для удаления силикона. Это произошло якобы из-за инфекции, которая возникла вследствие того, что импланты не прижились. В результате у артистки случился сепсис, спровоцировавший подагру, которая позже стала одной из предпосылок ее смерти.

На днях телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева прокомментировала откровения Кудрявцевой. По словам главного терапевта страны, данная операция является «довольно безопасной» при том условии, что она проводится профессионалами.

«Операция по установке грудных имплантов, если она сделана профессионалами, относится к числу довольно безопасных операций. Хотя следует помнить, что любая операция, даже самая простая, имеет какие-то риски. Тем не менее в череде самых разных пластических операций это относится к числу несложных, быстро выполнимых и наименее опасных», — сказала Малышева «Газете.Ru».

Кроме того, она дала несколько советов женщинам, которые только решаются на подобную операцию.

«Если говорить о том, что должна иметь в виду женщина, которая готовится к этой операции, она должна иметь в виду следующее: первое — ни в коем случае нельзя вводить в грудь жидкие среды, это могут быть только имплантаты, покрытые оболочкой. Второе — имплантат должен иметь все сертификаты и разрешения, которые требует закон Российской Федерации. Это, прежде всего, разрешение Росздравнадзора и других контролирующих организаций. В-третьих, любая женщина должна сохранить все документы на этот имплант, потому что в случае, если что-то произойдет с имплантами, она может апеллировать к компании-производителю, предъявить им большой финансовый иск — и на 1000% выиграть дело», — заключила она.